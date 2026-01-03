隱婚偷吃害墮胎 軍人判賠30萬

高雄1名余姓職業軍人透過交友軟體獵豔，隱瞞已婚身分誘騙金姓妙齡美髮師交往，直到金女發現懷孕，余男才坦承已婚，高雄地院法官認定，余男故意隱瞞已婚事實，嚴重侵害金女性自主決定權與貞操權，應賠償30萬元慰撫金。（丁治綱攝）

高雄1名余姓職業軍人透過交友軟體獵豔，隱瞞已婚身分誘騙金姓妙齡美髮師交往，兩人熱戀3個月發生多次性行為，直到金女發現懷孕，余男才告知「我有老婆」無法負責，余妻還傳訊嗆聲「你是第10個了」；金女悲憤被迫墮胎，怒告余男求償60萬元，高雄地方法院日前審結，判處余男應賠償30萬元，全案可上訴。

判決指出，余男於民國112年1月間結識金女，他謊稱單身誘騙對方交往並多次發生關係，同年4月，金女用驗孕棒發現「中獎」，原本滿心歡喜詢問余男「你要寶寶嗎？」，不料余男竟冷回「我很緊張、很害怕」，隨後才坦承已婚。金女瞬間從天堂掉入地獄，心碎服藥流產，事後憤而提告。

法庭審理時，這名職業軍人還想賴，辯稱交往之初就給金女看過身分證，對方明知他已婚，還自願發生性行為，甚至反指金女墮胎後仍與他交往2年，期間常索要禮物，是因被正宮發現才反咬他騙炮，認為自己沒有侵權。

不過法官查閱對話紀錄，發現金女懷孕當天曾怒斥「你隱瞞到什麼時候？你讓我莫名其妙變成小三！」余男當時僅尷尬回稱「呵呵呵」、「知道欺騙你」。此外，余男配偶事後發現2人姦情，還曾傳訊給金女狠酸「你要他嗎？送你，我剛看他手機，大概看了10個才看到你這篇」，揭發余男疑似大規模「撒網」劈腿的惡行。

法官認定，余男故意隱瞞已婚事實，嚴重侵害其性自主決定權與貞操權，考量墮胎對女性身心產生巨大衝擊，裁定余男應賠償30萬元慰撫金，可上訴。