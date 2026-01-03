隱婚偷吃害墮胎 軍人判賠30萬
高雄1名余姓職業軍人透過交友軟體獵豔，隱瞞已婚身分誘騙金姓妙齡美髮師交往，兩人熱戀3個月發生多次性行為，直到金女發現懷孕，余男才告知「我有老婆」無法負責，余妻還傳訊嗆聲「你是第10個了」；金女悲憤被迫墮胎，怒告余男求償60萬元，高雄地方法院日前審結，判處余男應賠償30萬元，全案可上訴。
判決指出，余男於民國112年1月間結識金女，他謊稱單身誘騙對方交往並多次發生關係，同年4月，金女用驗孕棒發現「中獎」，原本滿心歡喜詢問余男「你要寶寶嗎？」，不料余男竟冷回「我很緊張、很害怕」，隨後才坦承已婚。金女瞬間從天堂掉入地獄，心碎服藥流產，事後憤而提告。
法庭審理時，這名職業軍人還想賴，辯稱交往之初就給金女看過身分證，對方明知他已婚，還自願發生性行為，甚至反指金女墮胎後仍與他交往2年，期間常索要禮物，是因被正宮發現才反咬他騙炮，認為自己沒有侵權。
不過法官查閱對話紀錄，發現金女懷孕當天曾怒斥「你隱瞞到什麼時候？你讓我莫名其妙變成小三！」余男當時僅尷尬回稱「呵呵呵」、「知道欺騙你」。此外，余男配偶事後發現2人姦情，還曾傳訊給金女狠酸「你要他嗎？送你，我剛看他手機，大概看了10個才看到你這篇」，揭發余男疑似大規模「撒網」劈腿的惡行。
法官認定，余男故意隱瞞已婚事實，嚴重侵害其性自主決定權與貞操權，考量墮胎對女性身心產生巨大衝擊，裁定余男應賠償30萬元慰撫金，可上訴。
其他人也在看
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 158
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
酒駕通緝男被逮「求警回家一趟」 只為幫全癱妻換藥！他淚：沒有我你怎麼辦
花蓮一名潘姓男子近日因為形跡可疑遭警方攔查，一比對發現竟是7年前在桃園酒駕被判刑未報到的通緝犯，員警將他上銬要戴逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因未他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住暴哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 73
王夢麟酒駕撞清潔車 女兒發文怒轟「完全無法原諒」
71歲資深民歌歌手王夢麟去年12月29日酒後駕車，遭警方依公共危險罪偵辦，他的女兒在臉書發文，痛批父親行為「酒駕零容忍，完全無法原諒」，態度強硬、措辭沉痛。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
勞動基金11月大賺1168億元 新制勞退平均分紅5.04萬元
不甩台股11月震盪！勞動基金運用局今（2）日公布2025年11月最新勞動基金績效，單月賺進1,168億元；前11個月收益達9,762億元，收益率為14.1%，整體勞動基金規模為7兆6,951億元。其中，新制勞退基金賺6,511.7億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至5.04萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 65
惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人
中部中心／張家維 南投報導南投警方接獲民眾報案，在草屯鎮與中寮鄉交界附近，有一處農舍發生竊案，警方到場時，竊嫌已經被地主壓制在地，卻不斷喊著要驗傷，員警搜身，還找到毒品及吸食器，儘管證據確鑿，嫌犯竟然還辯稱，那只是口含錠！一位農民，拿著柴刀，氣到不行，地上還有一名男子，試圖坐起身。委屈的坐在地上訴苦，不過警方，可沒理他那套，一邊問他身分訊息，一邊將他上銬搜身，因為他剛從別人家農舍，偷拿走一把空氣長槍竊賊闖農舍偷空氣長槍 遭地主抓包 農民氣到親自逮人（圖／民視新聞）男子身上哩哩叩叩的東西，還真不少，不過，真的只有這些嗎？罪證確鑿，嫌犯還是一副理所當然，甚至搬出，這個理由。惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 警搜出毒品吸食器（圖／翻攝畫面）亂掰到連員警都傻眼，直接將人押回警局，事發就在南投草屯坪頂里與中寮鄉交界，警方獲報，有一處農舍發生竊盜案，這位男子不請自來，試圖偷取財物，還好農舍內，沒放什麼貴重物品，最後這位竊賊，偷到一把空氣長槍，就被巡邏中的地主抓個正著，將違禁品說是口含錠的竊嫌，被警方依現行犯逮捕，全案依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，移送偵辦。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：惹錯人！竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人 更多民視新聞報導2印度籍女子百貨偷6千元手鍊 警獲報全力追緝中德國大盜打穿銀行金庫 撬開數千保險箱.洗劫11億撬開銀行逾3千保險箱！德國竊賊聖誕節洗劫11億民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
女子車前玩狗遭碾壓 愛犬死亡、飼主重傷｜#鏡新聞
彰化一名女子昨日（1/2）到自助餐店吃飯，走出店外蹲在門口和自己的愛犬玩耍，後方車輛的駕駛疑似正在操作導航，沒有察覺車前的狀況，女子就這樣被連人帶狗捲入車底，附近民眾見狀，用堆高機將車頭抬起，協助消防人員救援，但女子的愛犬還是當場死亡，她自己則是受重傷送醫治療。鏡新聞 ・ 9 小時前 ・ 3
東京一日遊攻略！BT21陪你玩淺草寺晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 1 天前 ・ 9
隨機殺3男！警揭秘張文「犯罪四部曲」 誠品南西墜樓為輕生關鍵曝光
北捷台北車站、中山站一帶2025年12月19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方最新調查公開張文「犯罪四部曲」，由誠品南西墜樓是他為自己選擇的人生終點並非意外，判斷關鍵也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
夫妻吵架失控！台中高樓深夜火警 30歲女火燒廚房驚動百人疏散
[Newtalk新聞] 台中市北屯區一棟高樓層集合住宅，今(2)日凌晨發生火警。女子疑似因與丈夫發生爭執、情緒失控，將棉被等易燃物拖至廚房點燃，觸發大樓火警警報，造成上百名住戶深夜驚慌疏散，未釀成重大傷亡。 事發在北屯區大連西路一棟23層樓集合住宅，一名30歲賴姓女子疑似因與丈夫發生爭執，情緒失控之下，將棉被等易燃物拖至廚房燃燒，濃煙迅速瀰漫屋內並觸發大樓火警警報，造成上百名住戶驚慌疏散。 台中市消防局表示，12時52分接獲警方轉報後，立即派遣文昌、水湳及四平分隊前往搶救，共出動8輛消防車、1輛警備車及22名消防人員。消防人員抵達時，發現起火點位於住戶廚房，瓦斯爐上方堆放棉被等雜物燃燒，火勢已因自動灑水設備自行撲滅，燃燒面積約2平方公尺，未有延燒情形，所幸未造成任何人員受傷受困。 救護人員於現場檢視賴女意識清楚，但疑似因服用藥物出現肢體無力情形，並非因火勢受傷，為安全起見仍由救護車送往中國醫藥大學附設醫院觀察治療。 警方指出，賴女於集合住宅內點火行為，已對公共安全造成嚴重威脅，後續將通知其到案說明，並依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。至於詳細起火原因與是否涉及人為因素，仍待警消進一步鑑新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
狼官濫用公務權限選妃！衛福部撤銷績優獎項、追回獎金
高雄市政府衛生局心理衛生中心執行…民報 ・ 18 小時前 ・ 4
離職保全假應徵真搶劫！槍擊2員警遭壓制
社會中心／賴國彬 桃園報導跨年日當天，桃園竟發生光天化日持槍搶劫，一名離職保全假裝要應徵回到老東家，卻是拿改造空氣槍要脅討回20萬元，員警獲報到場要制服，陳姓嫌犯還擊開槍，導致兩名員警中彈受傷，所幸傷勢都不嚴重。民視 ・ 1 天前 ・ 1
好膽嘜走!飆仔競速逞威危公安 投警直搗巢穴
民視新聞／綜合報導南投縣多年來淪為飆仔的飆車天堂，卻是當地居民的噪音地獄，南投警方持續掃蕩飆車族，拂曉出擊，趁飆仔睡夢中，一舉逮捕12人，並且查扣涉案改裝車輛10輛，不只要測試噪音分貝，更以刑法公共危險罪移送法辦，展示警方掃蕩飆仔的決心！咻咻咻，一輛輛名車，夜間成群結隊，在南投各地飆快車，還伴隨改裝零件發出的轟隆隆噪音，這些讓當地居民不堪其擾的改裝噪音車，這下子通通慘了，不法行為全部被警方蒐證，車輛也通通拖走。五顏六色各式廠牌名車，全都被拖去做噪音檢驗，擾人的噪音車，究竟有沒有違法，在儀器測試下無所遁形，數據會說話。警方查扣違法改裝車（圖／民視新聞）南投警方針對臺3線、臺16線等路段，集體競速、闖紅燈、占用車道、任意變換車道以及製造高分貝噪音的改裝車，以科技溯源強力追緝，趁飆仔們睡夢中，直搗住處抓人。南投縣警察局交通隊長張瑞忠說明：「12月30日清晨拂曉出擊，出動本局精銳60名警力，兵分12路跨區同步查緝，成功拘提12位飆車成員，查扣10部違法改裝車輛，全案依刑法公共危險罪，移送地檢署偵辦。」違法改裝車噪音擾人，在儀器測試下無所遁形。（圖／民視新聞）不要以為飆快車，製造高分貝聲響，很帥、很拉風，執法單位硬起來查緝，不只車輛被查扣，人也因為觸犯刑法，被移送地檢署，在檢察官面前，看你這些飆仔，能有多威風！原文出處：好膽嘜走!飆仔競速逞威危公安 投警直搗巢穴 更多民視新聞報導抓到了! 雲林改裝車集體闖紅燈飆車 警查獲21人21車市場藏天九牌賭場 警逮21人查扣毒品與70萬元賭資吊車大王「千萬級豪車」又+1！2正妹助興「奢華場面曝」民視影音 ・ 15 小時前 ・ 1
網紅名廚遭恐怖情人刺3刀慘殺「監視器拍下冷血逃亡畫面」
巴西聖卡塔琳娜州驚傳駭人情殺案。網紅廚師羅布森·馬爾多納多·馬利諾斯基（Robson Maldonado Malinoski，37歲）於去年12月29日慘遭殺害，陳屍自家公寓，胸口身中3刀。警方鎖定其剛分手的男友羅德里戈·奧利維拉·多斯桑托斯（Rodrigo Oliveira dos Santos）涉有重嫌，監視器拍下他持鑰匙擅闖並帶著兇刀離去的身影。據悉死者生前曾遭家暴，疑因提分手引發殺機，目前三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
影/彰化驚悚輾人意外！女子逗狗捲車底命危 黑狗慘死
彰化縣埔鹽鄉2日下午發生一起駭人交通事故，44歲陳姓女子在自助餐店用餐後於店門口蹲下逗弄黑狗，下秒卻遭一輛剛起步的休旅車撞上並捲入車底，黑狗當場死亡，陳女則身受重傷送醫急救，目前仍在加護病房觀察中。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
2026請假攻略》全勤獎金請1天假扣多少，薪資結構藏陷阱？月薪試算公式曝光
2026年到來，新的一年有許多新的措施上路，勞工政策方面，最低工資調升到月薪29500元、時薪196元，預估約247萬名勞工受惠；薪資調漲連帶如無薪假（休息補助）補助也一併調整。值得注意的是，請假制度上也出現變革，勞動部長洪申瀚日前曾公開表示，全勤獎金屬工資一部分，勞工請病假時應按比例扣除，不應直接「全無」。至於比例扣發該如何計算？勞動部近日也在官網中的「相......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
瑞士跨年夜酒吧大火至少40死 倖存者回憶「服務生疊羅漢拋酒瓶」釀災 控酒吧未管制年齡、保全落跑
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧跨年夜凌晨發生嚴重火災，在2026年的第一天，釀成至少40人死亡、115人受傷的慘劇。目擊者表示有朋友在火災中喪命，事發當下現場一片混亂，眾人陷入極度恐慌。倖存者回憶，火災疑似起於酒吧內表演橋段，一名女子站在另一名女子肩膀上高舉酒瓶，酒瓶揮動過高撞上天花板，加上室內燃放煙火特效，導致火勢瞬間竄燒，引發災難。當地BFMTV電視台引述其他目擊者說法指出，當時有服務生手持插著煙火的香檳酒瓶進行表演，酒瓶被舉到過於接近天花板的位置，隨即引燃。多名倖存者指出，火災初期有人大喊失火時，不少人誤以為只是玩笑，直到黑煙迅速瀰漫、令人幾乎窒息，才驚覺情況失控。然而現場沒有明確逃生出口或標示，最後只能砸破窗戶逃命。倖存者更指控安全管理有問題，他們認為顧客中有許多未成年人，現場的檢查並不嚴格；而且失火時，保全只是進來看一下就跑走了。事發後，周邊街道全面封鎖。1月1日，鎮上舉行守夜悼念活動，民眾手持花束、點燃蠟燭，悼念罹難者。瑞士總統帕梅林（Guy Parmelin）表示，這起事件是瑞士歷來最嚴重的公安悲劇之一，且死者多為年輕人。檢方已展開調查，但由於事發時湧入大量來自不同國家的遊客，加上遺體嚴重燒傷，身分確認與調查作業預料將耗費相當長的時間。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 7
瑞士酒吧跨年大火慘釀40死115傷! 煙火引燃天花板隔熱泡膜 火勢一發不可收拾
[Newtalk新聞] 瑞士南部瓦萊州警方當地時間 1 日證實，該州阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿一家酒吧當天淩晨發生的火災已造成約 40 人死亡，另有 115 人受傷，其中大部分傷勢嚴重。 據悉，許多死傷者是在酒吧慶祝新年的年輕人，可能包括外國公民。瓦萊州警方當天下午在州首府錫永舉行的記者會上表示，已與各國大使館取得聯繫，一旦有更多資訊，將立即發出通知。 瓦萊州檢察官在記者會上表示，起火原因有多種可能，仍有待調查，沒有嫌疑人被捕。當務之急是展開法醫鑒定，確定死者身份並將遺體移交家屬。警方和地方官員均表示，這項工作需要時間。 目前曝光的影片顯示，在事發「星座」酒吧的跨年活動中，男酒保將拿著瓶裝小型煙火的女服務員扛上肩，煙火瞬間點燃天花板上的隔熱泡膜，火勢一發不可收拾。 瑞士酒吧大火前，男酒保將女服務員扛上肩，煙火瞬間引燃天花板。 圖 : 影片截圖 瑞士聯邦主席帕姆蘭宣佈，瑞士聯邦議會大廈的國旗將降半旗 5 天，以示「舉國悲痛」，此類悲劇必須防止再次發生。 當地時間 1 日晚間，法國總統馬克宏表示，他已在當天與瑞士聯邦主席帕姆蘭通話，向瑞士表達法國的團結與支持。 馬克宏透露，法國已在本新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
徒步遭排水孔絆倒「摔到骨裂、椎間盤突出」他怒提國賠…結果出乎預料
新北市邱姓男子前年徒步走在中和區中山路巷內，因不慎遭排水孔洞絆倒，造成足部扭傷、骨裂、腰椎椎間盤突出及神經壓迫等傷害；認為是區公所疏於管理導致他受傷，因此提告求償108萬8421元。但法官認為，邱男發生事故原因很多，難認與排水孔有關，且傷勢也無法佐證直接關聯，因此，將告訴駁回，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
郵差出勤遭路樹砸死！ 國賠146萬8旬母淚訴「太少了」｜#鏡新聞
彰化芬園郵局一名48歲孫姓郵差，前年執勤途中遭倒塌的黃花風鈴木壓死，她80多歲的母親悲痛不已，提國賠求償321萬元，路樹主管機關交通部公路局中區養護工程分局卻辯稱，郵差雨天出勤也有過失，還主張求償要扣除喪葬補助，但法院都不採信，進期判決國賠146萬元。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1