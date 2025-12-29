隱婚3年才公開！70歲《戲說》導演宣布再婚 徐小可繼母身份曝
資深導演、武術指導許立坤曾執導《戲說台灣》等多部戲劇，今（29）日他出席「非比TV發布會」，愛女徐小可也力挺父親，親自擔綱活動主持，現場除了宣布未來影視計劃外，許立坤也首度宣布再婚，對象正是非比TV董事長胡蝶，兩人在3年前決定攜手共度下半生。
許立坤妻子早年癌逝，當時他深陷喪妻傷心多年，直到多年前遇到小10歲的胡蝶，兩人一拍即合，徐小可也形容爸爸與阿姨雖然生活領域完全不同，但個性互補，「很多時候謝謝阿姨教他怎麼好好說話，爸爸以前講話很衝，我覺得這樣也很好，每個人生命裡出現貴人，在他這個年紀還能遇到也很好」。
談及許立坤過往情史，徐小可也幽默爆料，爸爸單身時情史相當豐富，「我爸的情史比我瘋狂！他談吐風趣，20年前真的吃很開，我看過各種奇葩出現在他身邊。」如今看見爸爸終於穩定下來，她也感到無比欣慰，「這年紀還要應付感情很辛苦，喝完酒更可愛，真的很謝謝這些花朵來到爸爸身邊。」
徐小可透露，阿姨的前夫原是長榮機長，在執勤時因心肌梗塞意外離世，阿姨獨自拉拔孩子長大，雖然她對演藝圈生態並不熟悉，但十分支持爸爸許立坤的影視夢想，甚至鼓勵他投入「寓教於樂」的創作，希望能幫助更多孩子。
如今看見爸爸身旁有人陪伴，徐小可也樂見其成，「我現在有一種他以前在看我的感情的感覺，你快樂就好，老實說我覺得生命就是這樣」，對於能有人陪在爸爸身邊，在發生事情時也能夠及時被傾聽，她感到十分感謝，「身邊有一個很棒的女人願意把他拾起很不錯」。
