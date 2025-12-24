隱密系極高！張文Discord 帳號遭起底 專家：警方恐難拿到資料

市台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，事後網紅四叉貓(劉宇)起底嫌犯張文的社群帳號，發現幾乎都清空。 圖：警方 /提供

[Newtalk新聞] 北市台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，事後網紅四叉貓(劉宇)起底張文的社群帳號，發現幾乎都清空，連LINE好友也只有房東和房仲，不過四叉貓昨(23)日發現張文有註冊Discord。資安律師徐仕瑋指出，該軟體用法和一般通訊軟體差不多，但隱密性極高，要加入群組得通過審核，且加入者都是匿名，因此警方想拿到通訊資料，非常困難。

19日事發後，四叉貓陸續起底張文的背景和社群軟體，但發現其相關社群帳號幾乎被清空，唯一一個還沒清空的帳號也很少使用，連LINE裡面聯絡人都只剩房東和租房的房仲，因此警方初步研判張文是「孤狼式犯案」，作案前幾乎與外界斷絕聯繫，甚至連家人也都找不到他。

四叉貓表示，張文在虎尾科技大學就讀時期，2020年7月至2021年2月間發表過一篇研究計畫「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」獲得科技部補助48000元。翻開這份研究計畫，可以得知張文的E-MAIL是「forrestwork0141@gmail.com」，收信夾有一千多封信，且張文疑似利用該E-MAIL註冊多個帳號，包含IG、FB和 Discord，其中IG、FB都已清空。

根據《東森新聞》報導，資安律師徐仕瑋指出，不管用手機還是平板，利用Discord 的App就可加入Discord群組聊天，Discord看起來和一般通訊軟體沒兩樣，但隱密性極高，有點像是「私人招募」，給你一個連結，加入需經過審核篩選，且上面大部分的人都是匿名，就算開語音也不見得知道你是誰。

Discord它只有兩個總部，一個在美國，一個分支在荷蘭，專家坦言「我們的司法機構要聯絡他們相當困難，更不要說取得更進一步的資料。」張文犯案過程相當細膩，幾乎查不到甚麼個人訊息，且犯案前還先放火燒租屋處及筆電平板，儘管筆電的硬碟沒被燒壞，但已經被加密，增加了查緝的困難。而現在又被四叉貓發現私下有用Discord，令全案疑點再添一筆。

