隱形冠軍不想隱形了！ 華新麗華推不銹鋼新品牌進軍AI領域打國際盃

華新麗華發表不銹鋼新品牌「奇沃 Steeval™」。

「我可以看到他們的眼睛發亮！」不鏽鋼大廠華新麗華董事長焦佑倫今（16）日宣布，推出不銹鋼冷精棒新品牌「奇沃 Steeval™」，讓鋼鐵這個工業之母，從過去隱藏在產業背後的原料業者，這次要站到台前來，讓台灣在全球的隱形冠軍被看見、被信賴，攻入目前最夯的AI伺服器、機器人、航天航太等產業，合作開發相關零組件。

華新麗華1966年成立，1993年進入不銹鋼產業，華新麗華企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡在記者會上透露，因為2021年的新冠疫情，讓全球陷入巨大的變化與挑戰，但也因此機會，在歐洲獲得不少投資與併購的機會，從2022年投資義大利鋼廠、2023年收購英國SMP、2024年收購德國無縫鋼管製造商DMV等公司，獲得了歐洲的高質量深加工、認證、與銷售管道，因此這次推出的新品牌，是能跟客戶結合、攜手產業上中下游，打造新的生態圈，一起衝國際賽道。

廣告 廣告

「其實我們的冷精棒產量是全世界第一大！而且離第二名有很長一段距離。」華新麗華副董事長王錫欽表示，包括在兩岸與歐洲的三個廠開出後，預計明年年底年產量可達18萬噸，雖然跟整體不銹鋼產能130萬噸比起來占不多，但他是應用多元、品質高端的少量多樣產品，目前已打進AI伺服器液冷模組的快接頭，而在傳統汽車、新能源汽車都有很多用途，加上有了歐洲的品質與認證，下一步可進軍航天航太、機器人等新興領域。

王錫欽舉例，像是輝達GB300的伺服器，機櫃內的液冷裝置就會用到276個快接頭，他們家的材料已經成功進入中國大陸的AI伺服器市場，目前華南、華東等地發展迅猛，由於目前AI伺服器的規格還沒有一統江湖，所以還有很多發展空間，他們會與相關業者合作開發，像是管線、散熱板等，都有機會用到高品質的鋼材。

焦佑倫表示，今年台灣GDP成長達到7.4%，是世界的奇蹟，但並非百工百業都能感覺到經濟這麼好，特別是今年台灣的鋼鐵產業，景氣就不太好，除了美國關稅與各國的保護主義外，重點就是，台灣過去在世界上有優勢的幾個主要產業，現在被鄰近地區、尤其是中國取代。

華新麗華董事長焦佑倫。

「在這個過程中，不代表台灣在機械金屬加工行業從此就走向夕陽、走向末路」，焦佑倫說，台灣在金屬加工業的發展上，已經展開了一個新時代，主要就是AI帶動，各行各業無論是在自動化生產、新能源、機器人、航太等發展，台灣以強勁的產業實力、企業家精神，加上政府的後盾，已經逐漸打入世界的供應鏈。

這是新契機，焦佑倫表示，但也代表作為材料的提供者，就要提供不同的材料、不同的性能，來符合產業需求，過去台灣是螺絲螺帽王國，中鋼功不可沒，華新麗華、設備廠等都扮演重要的角色。

而今天也一樣，焦佑倫表示，在精密加工業這個領域，如果台灣要成為世界的主要支柱，就要有好的材料。

以前的螺絲螺帽叫「標準件」，加工方式大同小異，但現在的材料要應用在不同的領域，強度很強的難加工，容易加工的可能會腐蝕，所以華新麗華提供非常多不同性能的材料，給很多不同應用的領域，所以這次成立新品牌，就是要跟同業一起分享資訊、共同發展。

更多鏡週刊報導

要換電腦要快！華碩、宏碁皆表態 明年產品漲定了

獨家／不到一年！ 酷澎台灣負責人Sandeep Karwa閃辭