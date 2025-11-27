隱形冠軍！金質獎產品問鼎國際 貿協攜「Team Taiwan」強攻全球市場
財經中心／師瑞德報導
第34屆「台灣精品獎」26日下午於台北表演藝術中心球劇場盛大舉行頒獎典禮，由經濟部部長龔明鑫親自揭曉金、銀質獎得主，為臺灣產業界最具代表性的榮耀殿堂揭開序幕。現場齊聚179家企業代表，共同見證30件脫穎而出的傑出產品，展現出臺灣產業在全球舞台上的創新實力與設計能量。
本屆台灣精品獎共計336件產品獲獎，其中10件產品榮獲「金質獎」最高榮譽，20件產品獲頒「銀質獎」。得獎產品須通過來自美國、德國、日本等國際級評審的層層把關與嚴格審核，堪稱台灣產業界的「創新奧斯卡」。
龔明鑫部長在致詞時表示，創新是企業永續發展與國際競爭力的核心關鍵，台灣精品獎是政府推動產業轉型、促進技術升級的實踐平台。他強調，今年的獲獎產品充分展現三大趨勢：AI導入、永續節能與跨域整合。其中，企業積極導入人工智慧技術，結合醫療、製造、生活與休閒應用，呼應政府「AI驅動百工百業」政策方向；永續產品比例顯著提升，體現企業對淨零目標的具體行動；此外，多項產品融合ICT、智慧醫療與設計美學，突破傳統框架，開創高附加價值與國際競爭力的新市場機會。
頒獎典禮由「舞鈴劇場」演出為序章，帶來曾在大阪世界博覽會驚豔全球的演出《島嶼之光》，以高空長距離精準拋接的舞鈴技藝，象徵台灣精品在全球舞台綻放的自信能量；另支特別編排的《超越顛峰》則融合科技與藝術創意，體現獲獎企業不斷創新、突破極限的精神。
黃志芳：台灣精品是隱形冠軍的搖籃，全球透過產品認識台灣
外貿協會董事長黃志芳於典禮中致詞指出，台灣精品獎34年來已培育無數「隱形冠軍企業」，為全球供應鏈注入關鍵動能，是另座支撐臺灣經濟的重要「護國神山」。他表示：「全球是透過高品質的台灣產品認識台灣的。」
他強調，台灣精品的價值，不僅在於科技技術與製造能力，更在於蘊含「以人為本的創新精神」與對永續的實踐。每一件產品，都是台灣品牌精神的結晶。他勉勵所有得獎者：「科技來自人性，勿忘初心。追求完美是一條永無止境的道路，這正是台灣精品的核心精神。」
黃志芳進一步說明，未來貿協將整合各界資源，透過「Team Taiwan」品牌戰略，率領台灣企業參與全球關鍵展會，如CES、IFA、Medica、Milan Design Week等，強化台灣品牌在全球市場的能見度與影響力。針對明年度，貿協也已獲經濟部委託，規劃一系列國際推廣活動，將透過數位行銷、全球媒體合作、體驗行銷與國際展覽，全面強化台灣精品的品牌價值。
此外，黃志芳透露，許多國際採購商、通路商近年來主動找上門，尋求與台灣精品獲獎企業合作，證明台灣產品已獲全球高度認可。他強調：「獲獎只是起點，行銷世界才是關鍵。貿協會陪著企業，一起讓台灣品牌站上更大的國際舞台。」
金質獎企業齊聚 共組「鑽石打線」
本屆金質獎由大銀微系統、東元電機、致茂電子、創茂生技、雃博、群聯電子、華碩電腦、臺灣永光化學、聯合骨科器材等9家企業的10項產品奪得，類型涵蓋半導體、醫療器材、化工應用、AI設備等領域，實力堅強。
評審代表Gordon Bruce特別提到，台灣精品選拔制度極具挑戰性，參賽產品須展現出色的研發實力、設計美學、品質穩定性與行銷策略，且強調團隊協作與跨域整合能力。他鼓勵企業持續以好奇心與國際視野，拓展更多創新價值與競爭優勢。
典禮現場聚集台灣產業精英，氣氛熱烈。入選精品者被譽為「鑽石打線」，不僅經過高溫高壓的歷練，更經創新琢磨，從台灣出發，閃耀國際舞台，為「讓世界看見台灣」這一信念，注入最堅實的產品力與品牌能量。
台灣精品獎完整得獎名單請見：https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/2026winner
更多三立新聞網報導
純網銀首創！將來銀行推「美股碎股」交易 千元有找入手輝達、微軟
獨家／黃仁勳偷偷來！四平街挑蜜餞被抓包
紅色咖啡入侵？經濟部長龔明鑫：未禁止中資餐飲 代理模式也要查
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
其他人也在看
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 21 小時前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 10 小時前
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 1 天前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
美關稅戰掀工具機寒冬 台中工業區廠房易主 專家：沒賺頭了
台灣工具機產業陷入困境！美中貿易戰重創出口，三大市場美、中、歐訂單大減，中部傳產區塊廠房紛紛易主、收攤，轉售價多落在3000萬至8000萬元之間。台灣業者雖擁有客製化優勢，但在關稅及匯率等不利因素下，國際競爭力大幅削弱。專家呼籲，台灣工具機業者需積極突破困境，發展商品化及建立商業生態系，以避免被國際市場淘汰的命運！TVBS新聞網 ・ 1 天前
台光電爆衝飆史高！AI需求訂單滿到2026 外資喊上看1695元
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導銅箔基板廠台光電（2383）在AI伺服器與網通市場的火熱需求帶動下，產線持續滿載，明年的訂單能見度幾乎一路排滿。受惠高階A...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電人事隱憂4／台積電接班安排水很深 揭張忠謀、魏哲家的最大難題
對台積電創辦人張忠謀和董事長魏哲家來說，接班的人事安排，或許是他們最難解決的問題。以張忠謀任內的梁孟松來說，從台積電離開後先後跳槽到三星和中芯，對台積電造成傷害迄今仍餘波盪漾；魏哲家才當上董事長一年多，也要面對資深副總經理羅唯仁帶槍投靠英特爾的尷尬，就在事發後一個月，直到25日才正式對羅唯仁正式提告，這段期間台積電低調的作風，也引發各方議論，可見台積電人事安排問題，水有多深。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
焦點股》金像電：明年新增2家CSP客戶專案 外資喊805元
PCB廠金像電（2368）為配合大型雲端服務供應商（CSP）客戶的ASIC專案需求，公司積極進行台灣、中國與泰國擴產計畫，近期股價強漲，頻創掛牌新高，美系外資出具最新報告指出，金像電在東南亞擴產速度為PCB同業中最快，明年來自CSP客戶的需求非常強勁，預期明年營收與獲利可較今年明顯成長，除現有ASI自由時報 ・ 18 小時前
台積電一度漲15元至1455元！ 專家看好穩穩上攻、挑戰收盤連三漲
美股在感恩節假期前夕氣氛偏多，科技股領漲，也把台積電 ADR一併推高。台積電今（27）日在一度漲15元至 1,455 元，帶動大盤穩步上攻，台積電短線震盪後穩步上攻，有望連三紅，但高檔時還是要小心震盪，投資人想買的話記得分批買入、分批加碼。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
收盤／台積電穩盤助攻！台股狂漲近500點 軍工、矽光子扛大旗
美股週二（25）日收高，醫療保健與消費類股走強，成功抵銷輝達下跌對科技板塊造成的壓力，在美股強勁反彈的激勵下，台股今（26）日延續漲勢，電子權值股領軍上攻，AI概念股強勢點火。加權指數終場大漲497.37點，收在27,409.54點，漲幅1.85%，成交量放大至5,087億元；櫃買指數也同步上揚0.68%，收在256.14點，成交金額1,333億元，市場多頭氣氛明顯回溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
亞太首座及最大 STELLANTIS BRAND HOUSE 寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」盛大開幕
寶嘉聯合於 2025 年 11 月 24 日攜手中部經銷夥伴 – 佳樂汽車，在台中市中清路正式揭幕以 STELLANTIS BRAND HOUSE 全球最新規範打造的 「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循 STELLANTIS BRAND HOUSE 標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。藉由全新沉浸式展示方式，「台中旗艦品牌中心」不僅體現 STELLANTIS 的品牌整合高度，也為台灣市場開啟前所未有的「多品牌複合銷售與服務體驗新格局」。 本次「台中旗艦品牌中心」…CarFun玩車誌 ・ 1 天前
從《Holoearth》看未來：COVER定義自己為「社群公司」，野心不止虛擬偶像
hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO）與宣傳負責人青海亮太，近期接受外媒專訪，討論 hololive 如何成為連接 VTuber 產業和遊戲產業的橋樑。Yagoo 指出，通過直播遊戲、舉辦比賽以及線下活動如「hololive GAMERS fes.」，他們一直都在尋找和全球遊戲創作者合作的機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 16 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 6 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前