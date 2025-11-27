隱形冠軍！金質獎產品問鼎國際 貿協攜「Team Taiwan」強攻全球市場

財經中心／師瑞德報導

第34屆台灣精品獎揭曉，10件金質獎產品引領全球，展現台灣AI創新與永續設計能量。頒獎典禮首度移師北藝中心，並邀請舞鈴劇場演出，融合科技與藝術，象徵台灣精品精神與文化魅力。「Team Taiwan」將攜精品品牌挺進國際。（圖／外貿協會提供）

第34屆「台灣精品獎」26日下午於台北表演藝術中心球劇場盛大舉行頒獎典禮，由經濟部部長龔明鑫親自揭曉金、銀質獎得主，為臺灣產業界最具代表性的榮耀殿堂揭開序幕。現場齊聚179家企業代表，共同見證30件脫穎而出的傑出產品，展現出臺灣產業在全球舞台上的創新實力與設計能量。

本屆台灣精品獎共計336件產品獲獎，其中10件產品榮獲「金質獎」最高榮譽，20件產品獲頒「銀質獎」。得獎產品須通過來自美國、德國、日本等國際級評審的層層把關與嚴格審核，堪稱台灣產業界的「創新奧斯卡」。

廣告 廣告

龔明鑫部長在致詞時表示，創新是企業永續發展與國際競爭力的核心關鍵，台灣精品獎是政府推動產業轉型、促進技術升級的實踐平台。他強調，今年的獲獎產品充分展現三大趨勢：AI導入、永續節能與跨域整合。其中，企業積極導入人工智慧技術，結合醫療、製造、生活與休閒應用，呼應政府「AI驅動百工百業」政策方向；永續產品比例顯著提升，體現企業對淨零目標的具體行動；此外，多項產品融合ICT、智慧醫療與設計美學，突破傳統框架，開創高附加價值與國際競爭力的新市場機會。

頒獎典禮由「舞鈴劇場」演出為序章，帶來曾在大阪世界博覽會驚豔全球的演出《島嶼之光》，以高空長距離精準拋接的舞鈴技藝，象徵台灣精品在全球舞台綻放的自信能量；另支特別編排的《超越顛峰》則融合科技與藝術創意，體現獲獎企業不斷創新、突破極限的精神。

黃志芳：台灣精品是隱形冠軍的搖籃，全球透過產品認識台灣

外貿協會董事長黃志芳於典禮中致詞指出，台灣精品獎34年來已培育無數「隱形冠軍企業」，為全球供應鏈注入關鍵動能，是另座支撐臺灣經濟的重要「護國神山」。他表示：「全球是透過高品質的台灣產品認識台灣的。」

他強調，台灣精品的價值，不僅在於科技技術與製造能力，更在於蘊含「以人為本的創新精神」與對永續的實踐。每一件產品，都是台灣品牌精神的結晶。他勉勵所有得獎者：「科技來自人性，勿忘初心。追求完美是一條永無止境的道路，這正是台灣精品的核心精神。」

黃志芳進一步說明，未來貿協將整合各界資源，透過「Team Taiwan」品牌戰略，率領台灣企業參與全球關鍵展會，如CES、IFA、Medica、Milan Design Week等，強化台灣品牌在全球市場的能見度與影響力。針對明年度，貿協也已獲經濟部委託，規劃一系列國際推廣活動，將透過數位行銷、全球媒體合作、體驗行銷與國際展覽，全面強化台灣精品的品牌價值。

此外，黃志芳透露，許多國際採購商、通路商近年來主動找上門，尋求與台灣精品獲獎企業合作，證明台灣產品已獲全球高度認可。他強調：「獲獎只是起點，行銷世界才是關鍵。貿協會陪著企業，一起讓台灣品牌站上更大的國際舞台。」

金質獎企業齊聚 共組「鑽石打線」

本屆金質獎由大銀微系統、東元電機、致茂電子、創茂生技、雃博、群聯電子、華碩電腦、臺灣永光化學、聯合骨科器材等9家企業的10項產品奪得，類型涵蓋半導體、醫療器材、化工應用、AI設備等領域，實力堅強。

評審代表Gordon Bruce特別提到，台灣精品選拔制度極具挑戰性，參賽產品須展現出色的研發實力、設計美學、品質穩定性與行銷策略，且強調團隊協作與跨域整合能力。他鼓勵企業持續以好奇心與國際視野，拓展更多創新價值與競爭優勢。

典禮現場聚集台灣產業精英，氣氛熱烈。入選精品者被譽為「鑽石打線」，不僅經過高溫高壓的歷練，更經創新琢磨，從台灣出發，閃耀國際舞台，為「讓世界看見台灣」這一信念，注入最堅實的產品力與品牌能量。

台灣精品獎完整得獎名單請見：https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/2026winner

第34屆台灣精品獎揭曉，10件金質獎產品引領全球，展現台灣AI創新與永續設計能量。頒獎典禮首度移師北藝中心，並邀請舞鈴劇場演出，融合科技與藝術，象徵台灣精品精神與文化魅力。「Team Taiwan」將攜精品品牌挺進國際。（圖／外貿協會提供）

第34屆台灣精品獎揭曉，10件金質獎產品引領全球，展現台灣AI創新與永續設計能量。頒獎典禮首度移師北藝中心，並邀請舞鈴劇場演出，融合科技與藝術，象徵台灣精品精神與文化魅力。「Team Taiwan」將攜精品品牌挺進國際。（圖／外貿協會提供）

更多三立新聞網報導

純網銀首創！將來銀行推「美股碎股」交易 千元有找入手輝達、微軟

獨家／黃仁勳偷偷來！四平街挑蜜餞被抓包

紅色咖啡入侵？經濟部長龔明鑫：未禁止中資餐飲 代理模式也要查

台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！

