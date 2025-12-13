隱形冠軍／麗寶新藥鎖定輻射救援 勇闖國防醫療霸業

隱形冠軍，寶新藥總經理劉朝瀚與團隊。記者黃義書／攝影

麗寶集團多年來事業發展橫跨建設營造、休閒娛樂、購物商場及公益等領域，營業規模達百億以上。一般人卻很少留意到，這家台灣最草根性的企業集團，在科技最前端的生醫領域也開始蓄勢待發，透過集團子公司麗寶新藥開發的新藥LIB-101，將有機會成為全球最先進的國防醫療戰略物資。

麗寶新藥成立於2017年，原本是麗寶集團旗下麗寶生醫的事業體，後來分割獨立為新公司。目前的資本結構，主要由麗寶集團持股，其餘股份由中華開發資本、倍利生技創投、統一、中加資本、佳世達、台安創投、台新證創、中信證創、群益等投資。公司今年完成的一輪對外募資約8.5億元，視為年度金額排名前三大的生技募資案。

廣告 廣告

麗寶新藥總經理劉朝瀚表示，麗寶生醫的前身是1998年成立的華星生技，到了2004年吳寶田入股取得華星生技經營權後，除了將公司改名為麗寶生醫之外，也接收華星生技一批免疫治療早期研發中的藥物。但是經過評估，麗寶生醫覺得從零開始做前期研發、再進入人體試驗，時間非常漫長，對團隊與投資人而言風險也相對高。

因此，在成立麗寶新藥時，經營團隊重新調整策略，將公司定位在「不做前臨床，專注臨床一期、二期甚至三期」的中後期開發。

此外，麗寶新藥成立前，麗寶生醫的新藥開發團隊從美國加州一家中小型生技公司發現了LIB-101藥物。麗寶生醫的新藥開發團隊，先採取「區域授權」方式，取得這項藥物的亞洲市場權利，一方面降低風險，一方面也藉由實際合作更深入了解產品本身。

應對核能災變 變身戰略物資

到了2017年，麗寶生醫一方面將LIB-101這項藥物技術正式引進體系內；另一方面，團隊決定「內部創業」，自麗寶生醫切出獨立的新藥公司─麗寶新藥，並以這項藥物作為公司成立的核心資產與主軸產品。

究竟LIB-101這項新藥技術平台的開發價值何在？劉朝瀚說明，這項藥物一開始在美國的原始開發主軸，是放在「緊急輻射救援」的國防醫療領域，也就是針對高劑量輻射暴露後造成的致命骨髓抑制，希望能在災變或戰時情境下，提供一個真正有效的醫療介入工具。當時美國生技公司在這個適應症上，已經做了相當完整的動物試驗與人體二期試驗。

麗寶團隊加入後，與原開發公司一起合作，除了繼續朝國防醫療方向發展，也開始思考朝癌症治療上的可能性。劉朝瀚與公司研發團隊在國內與幾位血液腫瘤與罕病領域的醫師討論後，決定將LIB-101的應用再延伸新的方向：淋巴瘤相關治療市場，包括皮膚T細胞淋巴瘤（CTCL） 等等五項癌症治療開發計畫。

針對國防醫療市場的發展潛能，麗寶新藥說明，過去十多年全球接連發生多起重大災難與衝突，如2011年的福島核災、2015年的尼泊爾強震，以及2022年以來的烏俄戰爭與中東衝突，這些事件都突顯「國防醫療與戰備物資」的重要性。

藥物臨床試驗 邁向三期階段

劉朝瀚表示，隨著全球地緣政治緊張、核能重啟及AI能源時代來臨，各國政府對於急性輻射症候群（HSARS）藥物的需求顯著提升。在台灣，政務委員陳時中月前也針對「國家藥物韌性整備」說明，政府正規劃重要策略，其中一項就包括核醫藥在地化，希望以此來鞏固國家健康防線，這些都是LIB-101未來獲得各國政府採購的機會點。

劉朝瀚說，目前在美國市面上，已經有幾款針對HSARS用途，被政府採購並納入戰備儲備的藥物，例如安進（Amgen）的 Neupogen（G-CSF，提升白血球）與Nplate（刺激血小板生成）等。麗寶新藥的LIB-101，目前在HSARS用途上已規劃在美國展開以健康受試者為主的三期試驗。

接下來，公司計劃在LIB-101完成製造銜接與更多試驗數據後，向美國生物醫學高級研究與發展局（BARDA）提案，希望爭取其經費與技術支援。

在淋巴瘤相關治療市場的研發進展，麗寶新藥的LIB-101已在美國完成CTCL的臨床IIa試驗，正準備向美國食品藥物管理局申請進入臨床IIb/III的樞紐性試驗，只要數據良好，即有機會直接作為申請藥證的關鍵試驗。

麗寶新藥

成立時間：2017年1月

資本額：7.52億元

董事長：王鼎然

總經理：劉朝瀚

競爭優勢：國內首家擁有國防醫療、免疫療法雙主軸的新藥平台

【看原文連結】

更多udn報導

亂倫謀殺…她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」孩子爸是繼父

47歲美成這樣！玉女歌手睽違17年來台 驚人狀態曝光

中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

李聖經「魔鬼身材+天使臉蛋」網驚呼：看不出35歲