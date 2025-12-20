隱形慢性病 發炎性腸道疾病 達標治療挑戰多

好發於年輕族群的發炎性腸道疾病，患者有嚴重且頻繁的腹瀉、腹痛，甚至血便。示意圖。（王家瑜攝）

好發於年輕族群的發炎性腸道疾病（Inflammatory Bowel Disease，簡稱IBD），是自體免疫系統失調、攻擊自身消化道所造成的慢性病。患者有嚴重且頻繁的腹瀉、腹痛，或是血便。病情若未獲得適當藥物控制，極易引發腸狹窄、腸穿孔等重大併發症，患者常需緊急送醫、住院，甚至面臨腸道切除的手術風險，因長期發炎，使患者罹患大腸癌機率高於一般人。若未妥善治療，影響學業及工作表現，削弱國家整體生產力。

國際知名《經濟學人智庫》回顧大量文獻與全球數據，訪談專家、政策制定者與病友團體，多面向探討IBD現狀和挑戰，發布全球報告。報告指出IBD是亟需全球關注的隱形慢性病，過往多認為是西方國家疾病，然隨經濟發展，包括台灣在內的亞洲高發展國家盛行率與發生率也逐年攀升。

資深分析師尹定晟博士表示，發炎性腸道疾病致死率雖不高，患者常年與腹痛、腹瀉、疲勞等慢性症狀纏鬥，大腸癌風險較一般人高，且可能面臨關節、皮膚、眼睛等腸道外症狀與焦慮、憂鬱等身心困擾。

所幸近20年醫療科技進展快速，生物製劑與新型口服小分子藥問世，顯著提高臨床與內視鏡緩解率。依據國際治療指引，著重「達標治療」：先緩解急性症狀，中期邁向持續臨床緩解，長期是腸道黏膜完全癒合，病友可重返正常生活。

全球普遍面臨諸多挑戰，包括醫護與民眾認知不足，導致患者延遲就醫、錯過黃金治療期。台灣則是進階治療健保規範較嚴，病患需先歷經6個月傳統療程失敗後方能申請新型藥物，且治療1年後須強制停藥，若未達到穩定緩解即中斷，易致病程反覆發作和惡化、併發症風險增加。

該機構呼籲各國政府縮短診斷時程，加快新藥審核及健保給付速度，並適度放寬給付條件，改善患者健康、減輕醫療體系負荷和保障社會生產力。尹博士建議，政府評估治療給付時應將醫療視為投資、而非成本。患者早期診治，穩定控制發炎反應及預防併發症，同步維護個人生活與社會總體生產力。