隱形海嘯能量翻轉 加速暖化海平面升

關心我們的地球，海嘯，是一個、人人聞聲色變的自然現象，通常所見、都發生在海平面上，但其實水下、也可能正在發生，雖然不會立即為陸地帶來災害，卻是另一個隱憂。英國南極調查局就在研究，現在冰川快速消融，當它崩落、下墜時，即使在水中、也可能引發數公尺高的水下波浪，這會攪動到不同深度的海水，讓高低溫相互影響，恐怕讓極地融冰、更加速。

地震會引發海嘯，但在南極 有1種隱形海嘯 卻鮮為人知。由"英國南極調查局" 所領導的 國際研究團隊，POLOMINTS，正在深入分析，由 斷裂冰川 在海底 引發的 這項海嘯威力。

英國南極調查局局長 法蘭西斯女爵士教授：「它(冰川崩落)吸收了大量，人為產生的熱量，並將這些熱量帶到深海底部，科學家真正想知道的是，這些熱量會流向哪裡，是否會在那裡停留很長的時間，這將影響到我們所有人。」

這些 隱形的”水下海嘯”，是由冰山 從冰川前緣 崩解時 所產生的，在海面下 掀起的海嘯，可達到 數公尺高，並會引發不同深淺的海水，劇烈混合，將不同層次的海水，攪動在一起。國際研究團隊發現，這個過程 是 極地海洋中，熱量、氧氣和營養物質，重新分配的關鍵驅動因素，並對海洋生物、和全球氣候調節，都有深遠影響。

英國南極調查局 海洋學家 布雷爾利博士：「目前 我們正在等待劍橋的控制中心，確認是否能看到這個(水下海嘯)，我一直覺得 這類設備最酷的地方在於，我可以坐在1萬公里外的劍橋辦公室裡，就能看到它(水下海嘯)，這真的是太神奇了。」

最新的科技 和 水下成像技術，正在幫助科學家 不必親臨南極，從能從遠端 解析 即時的研究資料。

英國南極調查局 古氣候學家 托瑪絲博士：「冰蓋的變動和演化，原本需要數千年的時間，但我們現在看到的是，自20世紀以來，這些變化正以我們近代史上，前所未有的速度發生。」

這項研究發現，讓研究人員感到不安，因為「隱形海嘯」，可能把較溫暖的深層海水，向上 帶向 冰川底部，恐進一步 加速融冰 與 海平面上升。特別是被視為 西南極 冰蓋 關鍵支柱的 思韋茲冰川，若冰架的結構 持續不穩，恐牽動整個冰洋系統，並改變當地的生態鏈。

