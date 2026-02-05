隱形牙套供應商突發停業失聯，新北市牙醫師公會啟動緊急協助機制

台灣隱形牙套品牌「歐耐恩公司」近日突然停業並失去聯繫，導致部分牙醫診所及正在接受矯正治療的患者，療程銜接受阻，甚至出現付費卻拿不到牙套的情況，引發民眾不滿與重大消費爭議。

新北市牙醫師公會理事長温世政表示，事件雖非醫療院所所能掌控，但基於保障患者權益與維護醫療秩序的立場，公會已緊急啟動協助機制，成立「矯正療程協助平台」，整合資源協助診所與患者，降低衝擊。

公會四大協助措施

1. 建立通報平台：設立專線與線上入口，供受影響診所與患者回報案件資訊，包括合約、付款憑證及牙套交付紀錄。

2. 法律責任釐清：提醒診所應與患者溝通，提供替代方案，如更換合法供應商、暫停收費或退費機制。

3. 法律與消保建議：與法律顧問及消保單位合作，提供合約審查與範本，協助診所降低法律風險。

4. 臨時指引發布：要求會員診所避免使用未審查供應商，並在合約中納入供應商失聯的應對流程。

温世政理事長指出，多家診所已承諾在不增加患者額外負擔的前提下，僅酌收必要手續費用，協助更換合格廠商，確保療程安全與完整。他強調，牙醫師一向以病患福祉為優先，公會將持續協助會員診所，共同守護民眾口腔健康。

公會提醒，受影響患者如有疑問或需協助，應優先聯繫原治療診所，或透過協助平台洽詢，切勿自行中斷治療，以免影響療程成效與口腔健康。

「矯正療程協助平台」聯絡方式

• 電話：02-89613706 分機16

• 服務時間：週一至週五 09:00–17:00（例假日除外）

• 電子郵件：thda@ms35.hinet.net

• 洽詢流程：民眾需備妥診所名稱、主治醫師、療程狀況等資料，並至新北市牙醫師公會官網下載「醫療爭議調處申訴單」填寫，以利平台人員協助釐清與轉介。