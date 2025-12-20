「隱形的人想接管飛機」！乘客暴走「高空中想開艙門」…登機時詭異行動曝光

阿拉斯加航空日前有乘客試圖在飛行過程中打開機艙門。圖／翻攝自FB／Alaska Airlines

阿拉斯加航空（ Alaska Airlines）先前發生一起有驚無險的乘客鬧事事件，一名乘客在飛行途中突然失控，竟試圖打開機艙艙門，所幸最後遭空服員和其他乘客合力制伏，班機降落後也將其交由FBI逮捕並送醫評估。檢警調查後發現，該名乘客有飲酒、幻覺及服用處方藥史，目前已遭聯邦檢方起訴，若罪名成立，最高可判處20年徒刑。

高空中試圖開艙門！失控男遭乘客合力制止

根據NBC News、紐約郵報（New York Post）等外媒報導，這起事件發生於12月10日，弗雷德里克斯（Kassian William Fredericks）搭乘阿拉斯加航空從阿拉斯加迪德霍斯（Deadhorse）飛往安克拉治（Anchorage）的航班，但在事發前他已被其他乘客注意到全身顫抖、不斷張望的狀況，還自言自語地喊出「停下飛機」、「有人在後面操控飛機」、「要怎麼把飛機窗戶打破」、「他們是隱形的，他們想接管飛機」等語。

不料，弗雷德里克斯突然失控，竟衝到後方機艙艙門前、將艙門把手向上抬起，試圖打開艙門，嚇得一名剛從廁所走出來、準備返回座位的男乘客見狀立刻衝上前制止並高聲呼救。該名乘客事後在庭上表示，弗雷德里克斯力氣很大，最終是由他與另外2名男乘客合力才能將其制伏並按回座位。

不過弗雷德里克斯還是不斷試圖站起來，先是不斷說出「我需要打電話給我媽媽」，後來又向旁人表示自己可能服藥過量、索取香菸。機組人員通報後，機長也立即聯繫地面管制單位，並通知FBI介入，直到班機安全降落地面，弗雷德里克斯也被逮捕歸案，當下似乎情緒已恢復冷靜，離開機艙時還向機組人員道歉。

阿拉斯加航空已將弗雷德里克斯列入永久黑名單。圖／翻攝自FB／Alaska Airlines

自認有幻聽、記不起過去生活…阿拉斯加航空列入黑名單！

機組人員向執法單位表示，當時並不認為弗雷德里克斯醉酒，但已察覺其反常行為，一度懷疑弗雷德里克斯的不斷顫抖可能與醫療狀況有關，得知弗雷德里克斯有想要打開艙門的想法後，機組人員雖曾考慮使用束帶，但擔心反而刺激到弗雷德里克斯的情緒、導致事態升高，因此未採取該措施。

報導指出，弗雷德里克斯在後來的醫療評估過程中，曾向醫師表示，他過去9、10天都有持續飲酒，還一度出現幻視與幻聽，甚至聲稱自己想不起過去2年的生活，也坦承有服用治療憂鬱、焦慮與失眠的處方藥物曲唑酮（Trazodone）。

對此，阿拉斯加航空事後發表聲明證實此事：「該名乘客已被攔阻並限制行動，直到飛機安全降落，隨後交由執法單位及緊急醫療人員處理」。阿拉斯加航空也將弗雷德里克斯列入「永久禁止搭乘公司航班」的黑名單，同時不忘感謝機組人員的專業應對，並向受影響旅客致歉。

事實上，飛機在高空中因為氣壓關係，艙門幾乎不可能被打開，但若誤觸緊急裝置，導致逃生滑梯在機艙內展開、充氣，還是有可能會對乘客造成嚴重傷害。檢方調查後，已依「妨害飛航機組人員執行職務罪」正式起訴弗雷德里克斯，全案仍待司法審理。



