隱形的地球指紋：地磁導航如何破解電子戰的「GPS困境」？／蔡元鴻

蔡元鴻（亞太安全與戰略研究獨立工作室分析員）

隨著電子戰、干擾與欺騙技術的普及，全球衛星導航系統（GNSS）在高強度衝突中的可用性，已不再被視為理所當然。對於依賴精準定位、導航與時間（PNT）的現代軍事行動而言，「GPS 受干擾甚至暫時失效」正逐漸從極端假設，轉變為必須納入規劃的常態風險。

在此背景下，美國國防創新部門（Defense Innovation Unit, DIU）推動「地磁空中無人測量系統（GAUSS）」計畫，旨在強化在 GPS 受限環境下的導航韌性。該計畫的出現，並非代表衛星導航體系的終結，而是顯示主要軍事強權正重新思考導航能力的結構性配置，以應對衛星訊號被拒絕或降級的考驗。

從更宏觀的角度來看，PNT 並非單一技術問題，而是現代軍事行動高度集中依賴的前提，其脆弱性將直接影響指揮節奏與行動連續性。

地磁導航的原理，在於透過高靈敏磁力儀偵測地殼磁異常，並將即時量測結果與既有地磁資料庫進行比對，以推估平台所在位置。由於地磁場屬於地球固有物理特性，且系統本身為被動式感測，理論上不易遭到傳統射頻干擾。

然而，地磁導航在軍事應用中的角色，更接近「定位誤差校正器」，而非能夠單獨承擔全程導航任務的主系統。其精度受限於地磁異常分布密度，在深海或磁特徵相對均質的區域，定位解析度仍存在明顯限制。因此，在實務上，地磁導航的價值往往體現在與慣性導航（INS）、地形比對（TERCOM）或其他感測手段的多源整合中，用以延緩誤差累積、維持相對位置感，而非提供即時的高精度絕對座標。

從作戰應用角度來看，地磁導航的實際效益，會因任務型態與運用平台而呈現顯著差異。對於長航程、低可視、需在 GPS-denied 環境中維持持續運作的海空平台（如潛艦、長航時無人載具、部分飛彈系統），其補強價值相對明顯；相較之下，高動態、快速變向的戰術航空器，對地磁導航的依賴程度則相對有限。

這也意味著，GAUSS 類型計畫的核心目的，並非推動全面性的導航革命，而是針對特定作戰節點（如跨洋路線），補齊原有導航架構的脆弱環節，透過成熟技術示範，驗證其在特定情境下的可操作性。

值得注意的是，近年機器學習與 AI 演算法在地磁特徵比對上的應用，已被用於提升在雜訊環境下的匹配穩定度與誤差收斂速度，但其功能仍屬於輔助性質，並未改變地磁導航作為多源導航體系一環的基本定位。

在技術成熟度之外，地磁導航能否實際形成戰略價值，關鍵並不在於磁力儀本身，而在於高可信度、可持續更新的地磁參考資料庫。相較於陸地地質調查，公海與偏遠海域的高解析地磁資料長期不足，正是 DIU 強調跨洋測繪與多平台蒐集的主要原因。

此一特性，使地磁導航不可避免地牽涉到資料主權、軍民界線與盟友共享等制度性問題。誰能蒐集資料、誰能使用完整精度、資料如何更新與驗證，皆屬於政策層級而非純技術層級的抉擇。

從戰略角度觀察，地磁導航並不構成傳統意義上的「硬實力展示」，也不具備資訊或敘事層面的影響力。其真正作用，在於提升作戰體系對單一關鍵節點失效的耐受度，並增加對手進行干擾或壓制時的規劃成本。

換言之，其價值不在於「不可破解」，而在於使破解行動變得更複雜、更昂貴，從而影響對手對衝突升高風險的評估。這種能力屬於結構性、低可視度的硬實力，往往不易被外界察覺，卻對高強度衝突下的行動連續性具有實質影響。

對於資源與行動空間受限的中小型國家而言，地磁導航的政策啟示，並不在於是否複製 GAUSS 等全球型計畫，而在於如何將相關技術納入既有體系，以有限投入換取最大韌性增益。聚焦於特定作戰場域、關鍵航道或高價值平台的應用，並透過盟友體系取得必要資料支援，可能比追求完整自主體系更具成本效益。

地磁導航的興起，反映的並非單一技術突破，而是主要軍事強權對「導航依賴結構」的重新校準。在 GPS 仍將持續扮演核心角色的前提下，如何構建多層次、可互補的導航韌性，將成為未來軍事規劃中愈發重要、卻不易被外界察覺的關鍵議題。（圖片翻攝網路資料照）