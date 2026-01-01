隱形的負擔！貓咪過度舔毛的「5個」徵兆及早發現牠的焦慮

火報記者 張舜傑／報導

貓咪愛乾淨是天性，但當舔毛行為變得頻繁又執著，甚至影響到皮膚與情緒時，往往不只是整理毛髮那麼單純，過度舔毛常是壓力與不適的外在表現，若能及早辨識徵兆，有助於在問題惡化前給予適當協助。

固定部位反覆舔舐不願停下

當貓咪長時間集中舔同一個區域，例如腹部、後腿或尾根，甚至在休息時也難以停止，這通常代表牠正試圖透過重複動作來舒緩內在焦慮，行為越是單一且持續，越可能與心理壓力累積有關。

舔毛時身體僵硬、耳朵後貼，對動靜特別敏感，代表牠處於緊繃與警戒狀態。圖:istockphoto

毛量變稀甚至出現禿毛現象

過度舔毛會直接影響毛髮狀態，原本柔順的被毛逐漸變薄，局部出現明顯禿毛，卻未必伴隨外傷或抓痕，這類改變常被誤認為換毛期，其實更可能是長期壓力導致的自我安撫行為。

廣告 廣告

舔毛時情緒顯得緊繃或警戒

有些貓咪在舔毛過程中，身體僵硬、耳朵後貼，對外界動靜反應過度，顯示牠並非放鬆地整理毛髮，而是在高度警戒下進行行為，這種狀態反映牠內心的不安尚未解除。

生活變動後舔毛行為明顯增加

搬家、家中新增成員或作息改變後，舔毛頻率突然上升，往往是壓力反應的延伸，貓咪對環境穩定度高度依賴，當熟悉的節奏被打亂，舔毛就成為牠們重新尋找安全感的方式。

伴隨食慾或互動意願下降

若過度舔毛同時出現食慾降低、躲藏時間變長或對互動興趣減少，代表身心壓力已影響整體狀態，這不只是單一行為問題，而是情緒與生活品質正在下滑的訊號。

若伴隨生活變動、食慾下降或疏離互動，多半是身心壓力累積的警訊。圖:istockphoto

貓咪的過度舔毛，往往是一種無聲的求救訊號，從行為細節到生活變化，都是理解牠內在壓力的重要線索，透過觀察、調整環境與給予穩定陪伴，能幫助貓咪慢慢卸下焦慮負擔，找回安心自在的日常。