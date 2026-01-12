隱形眼鏡包裝殼竟是「高價回收物」 小資族把握5大通路換環保金

日拋型隱形眼鏡包裝殼具高度回收價值。（示意圖，photoAC）

台灣不少近視民眾選擇配戴日拋型隱形眼鏡，每天使用時就順手將塑膠包裝殼丟棄，社群Threads一名網友分享，去年底發現隱形眼鏡包裝殼屬於高回收價值的塑膠材質，蒐集整整1年之後，可以換取500元環保金，並分享回收管道，環保愛地球又能換點數或購物金。

隱形眼鏡包裝殼多半使用聚丙烯（PP）或聚對苯二甲酸乙二酯（PET）兩種塑膠材質製成，材質結構單純、耐高溫，具備高度回收價值，經過專業處理可再製成盆栽、肥皂架、杯墊，甚至只需6個隱形眼鏡包裝殼就能製成一個實用的登山扣。

眼鏡行與環保單位鼓勵民眾踴躍回收，但回收前要先將鋁箔部分撕下，倒掉保存液並簡單沖洗，建議可將這些隱形眼鏡包裝殼累積約3至6個月或50個以上再一次回收，以減少運送碳足跡，將環保效益最大化。

隱眼盒回收管道：

寶島眼鏡： 隱形眼鏡PP杯回收計畫，不限品牌、不限購買通路皆可回收。

OPT圓瑞： 提供回收換購物金服務。

尖端視光： 推出「隱形眼鏡綠行動」，只要集滿30個包裝殼至門市回收，即可兌換優惠券，內容包含折抵隱形眼鏡60元、鏡片折抵1,500元或保健食品折抵300元等。

ChaCha美瞳專賣店： 與環保團隊ei studio合作，單次回收至少需50個，即可獲得相應回饋。

ei studio：專門回收再生資源的小型循環工作室，將回收後的隱眼盒清洗再製成各式高透明度的生活用品。





