隱形眼鏡殼別丟！5大管道「可回收換環保金」 網驚：現在才知道

【緯來新聞網】現代人近視人口比例高，除了鏡框眼鏡，隱形眼鏡也是一個選擇。然而卻很少知道，隱形眼鏡殼的回收價值相當高，可以換取環保金，在網路掀起熱烈討論。

隱形眼鏡殼具有高回收價值。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名女網友在Threads表示，自從2024年知道隱形眼鏡殼（PP杯）是具有高回收價值的塑膠材質，可以回收換點數和環保金，便決定要蒐集一整年的隱形眼鏡殼。



貼文釣出大批網友留言，「我都直接丟垃圾桶欸」、「哇戴了n年的日拋人看到這消息大吃一驚，之後一定留起來回收，環保救地球」、「原來還可以回收嗎！」、「長知識了，原來可以換錢，單純想做環保一直都有特別收集成一袋，再丟塑膠類回收」、「學會了…以後都留下來拿去回收」、「我的天，我現在才知道，我每天用每天丟掉」。



據了解，市面上常見的隱形眼鏡包裝殼，多半使用聚丙烯（PP）材質製成，這種材質結構單純、耐高溫，回收價值高，經過專業處理後，可再製成盆栽、肥皂架、杯墊，甚至只需要6個隱眼殼就能製成一個實用的登山扣。



為了推廣資源回收，不少眼鏡行和環保單位推出相關活動，包括寶島眼鏡、ei studio循環工作室、ChaCha美瞳專賣店、尖端視光眼鏡、OPT圓瑞隱形眼鏡等，均有提供回收隱形眼鏡殼的服務。

