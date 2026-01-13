隱形眼鏡盒別丟！回收價值高還能兌點 全台管道、回收方式一次看

隱形眼鏡盒別再當垃圾丟棄！不少民眾經常配戴隱形眼鏡，卻不知道這些看似不起眼的塑膠外殼，其實是聚丙烯材質，不僅回收價值高，還能再製成各種生活用品。有網友在社群平台上分享此事，引起廣大迴響，許多網友紛紛驚呼，多年來都直接丟棄外殼，直呼相當可惜，這也讓「隱眼盒回收」話題迅速在網上發酵。

目前多家連鎖眼鏡業者皆設置回收站，若將空盒送往門市回收，還有機會兌換成點數或折價券。究竟隱眼盒可以拿去哪裡回收？有什麼優惠嗎？本文帶您一次了解。

為什麼隱眼盒回收價值高？

隱形眼鏡本體多為矽水膠材質，體積小且材質不易回收，通常須以一般垃圾處理。不過，市面上隱形眼鏡的塑膠外殼（俗稱PP杯）及月拋、季拋附贈的硬式水盒，多採聚丙烯（PP）製成。PP材質結構單純、耐高溫、無毒無味，回收再製相對容易，是相當優質的再生塑料。

回收後能變成什麼？

這些PP材質的隱形眼鏡盒，經回收處理後可再製成梳子、肥皂架、杯墊、盆栽等生活用品，甚至只要約6個隱眼盒，就能製成一個登山扣。環保人士也提醒，回收前記得清洗乾淨、保持乾燥，才能提升回收品質，讓小小的隱形眼鏡盒發揮最大的環保價值。

呼籲民眾實踐環保理念

發文者透露，自從得知隱眼盒可以回收後，便開始默默蒐集一整年沒有丟棄，並強調回收的重點不在於能換多少錢，而是實踐環保的理念。他也分享包括OPT、寶島眼鏡，回收隱眼盒可以兌換點數，ei studio也設有專門回收管道，呼籲民眾一起加入行列。

全台回收方式、地點一次看

寶島眼鏡

不限隱形眼鏡品牌以及購買通路，只要持隱眼盒PP杯，投入「ESG隱眼回收循環箱」，即可累積1積分（每日上限1次），會員還加碼享有ESG積分累積，積分可兌換會員點數，1點可抵1元或優惠好禮。

尖端視光

集滿30個隱形眼鏡外殼到任一門市回收，即可兌換優惠券，包括60元隱形眼鏡折扣、鏡片折抵1500元或保健食品折抵300元等。

CHA CHA美瞳

攜手環保團隊ei studio，單次回收至少需累積50個，即可獲得30點紅利點數，1點折抵1元，可以直接折抵消費，每位會員不限回收次數，活動只到3月31日。

OPT圓端

回收方式配合CHA CHA美瞳，活動只到3月31日。

ei studio

民眾可以收集隱眼盒、水盒、扭蛋殼等，寄送至指定回收點，經過團隊清洗、碾碎、再設計，重新製成日常生活中可被使用的物件，延續材料的生命。