隱形眼鏡盒別亂賣！台中開罰網拍醫材184萬

▲台中市去年針對網拍的「無照醫材商」開罰近200萬，販售物品貌似生活小物，卻屬於二級醫材。（圖／台中市政府提供，2026.01.06）。

[NOWnews今日新聞] 很多人知道OK繃不能在網路賣，但可能少人知道，裝隱形眼鏡的收納盒也屬醫療器材，隨便上網賣也要罰錢！台中市去年查獲121件違反《醫療器材管理法》案件，其中以網路平台販售醫療器材的「無照醫材商」184萬5千元最多。衛生局提醒民眾，千萬不要將家中沒用到的醫療器材拿去網拍，以免觸法。

台中市食品藥物安全處今（6）日公布去年度醫療器材稽查成果，共查獲121件違反《醫療器材管理法》案件，裁罰超過525萬元。其中以未領有醫療器材販售許可，卻透過網路平台販售醫療器材的「無照醫材商」違規最嚴重，占比最高。

食安處進一步分析指出，這些「無照醫材商」多是未取得醫療器材商販賣業許可執照，就在網路平台販售第二級以上醫療器材，被裁罰的商品包括疤痕貼片凝膠、碘伏棉棒、OK繃（透氣貼）、隱形眼鏡、隱形眼鏡收納盒、清洗盒，以及婦嬰用品的蒸鼻器、吸鼻器、餵藥器、洗鼻鹽等，共裁處58件，裁罰金額184萬5千元。

第二名為「未經許可擅自輸入或製造醫療器材」，依規定須於製造或輸入前完成查驗登記並取得許可證，有21件、92萬5,360元。第三名為「未依規定以通訊交易方式販售醫療器材」，共16件、67萬元。

食安處強調，醫療器材廣告須經主管機關核准，一般商品不得宣稱具醫療效能，違規者將從嚴裁罰，以防誤導消費者、危害使用安全。民眾選購醫療器材可把握「醫材安心三步驟」，即認明合法醫療器材商、查看包裝標示是否載明衛福部核准許可證字號、依照說明書正確使用。

