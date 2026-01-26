隱形眼鏡空殼先別丟！環保局公開舊鏡片、包裝處理法，３大管道可換購物金

環保意識抬頭，資源回收已成為現代人日常生活的重要環節，然而許多民眾對於生活中常見物品的回收方式仍存在認知盲點。近日社群平台掀起一波「隱形眼鏡空殼回收」討論熱潮，讓不少長期配戴隱形眼鏡的民眾驚覺，原來這些看似微不足道的小塑膠盒，不僅具有回收價值，甚至還能透過特定管道換取實質優惠，為環保行動增添經濟誘因。

網友討論隱形眼鏡空殼回收

近日不少網友在Threads上分享隱形眼鏡空殼回收相關資訊，還有人曝光自己累積整整１年的隱形眼鏡空殼，龐大數量令人印象深刻。然而更多人驚訝回應，原來隱形眼鏡的空殼可以回收，「長知識了！原來是高回收價值的塑膠～我今年也來蒐集」「都已經丟99袋了」「哇！戴了N年的日拋人看到這消息大吃一驚，之後一定留起來回收，環保救地球」。

隱形眼鏡可以回收嗎

南投縣環保局透過臉書粉專詳細說明隱形眼鏡相關產品的正確處理方式，隱形眼鏡鏡片本身不可回收，因為鏡片採用矽膠聚合物與水凝膠複合材料製成，加上體積過小，應丟棄至一般垃圾，切記不可沖入馬桶。至於隱形眼鏡包裝部分，盒膜撕除後需丟至一般垃圾，而塑膠盒在清除殘留液體後，既可丟到資源回收車，也能透過特定業者管道回收並換取購物金。

３大隱形眼鏡回收管道

市面上大多數隱形眼鏡空殼採用聚丙烯（PP）材質製造，雖然體積細小，但結構單純且耐高溫特性使其具備高度回收價值。因此以下提供３種回收管道，透過這些管道，民眾不僅能為環保盡一份心力，同時也能獲得實質經濟效益，讓環保行動更具動機與持續性。



１、寶島眼鏡：隱形眼鏡PP杯可投入寶島眼鏡ESG隱眼回收循環箱，不限隱形眼鏡品牌、不限是否在寶島眼鏡購買。會員使用App掃描門市QR Code，每日可累積１積分（不論回收數量多寡），積分可兌換會員點數。



２、ChaCha美瞳專賣店：與環保團隊ei studio攜手合作，將回收的隱形眼鏡空殼製作成環保小物。會員需累積至少50個空殼，寄送至指定回收地點確認後，可獲得30點紅利，每點可折抵１元消費。



３、尖端視光：尖端視光推出「隱形眼鏡綠行動」回收計畫，民眾集滿30個隱形眼鏡殼後，可至全台門市進行回收，換取「尖端視光綠色回收計劃優惠券」，優惠內容包括隱形眼鏡折抵60元、鏡片折抵1,500元或保健食品折抵300元等多元選擇。

▲隱形眼鏡鏡片本身不可回收。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

