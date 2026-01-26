隱形眼鏡空殼先別丟！環保局公開舊鏡片、包裝處理法，３大管道可換購物金
環保意識抬頭，資源回收已成為現代人日常生活的重要環節，然而許多民眾對於生活中常見物品的回收方式仍存在認知盲點。近日社群平台掀起一波「隱形眼鏡空殼回收」討論熱潮，讓不少長期配戴隱形眼鏡的民眾驚覺，原來這些看似微不足道的小塑膠盒，不僅具有回收價值，甚至還能透過特定管道換取實質優惠，為環保行動增添經濟誘因。
網友討論隱形眼鏡空殼回收
近日不少網友在Threads上分享隱形眼鏡空殼回收相關資訊，還有人曝光自己累積整整１年的隱形眼鏡空殼，龐大數量令人印象深刻。然而更多人驚訝回應，原來隱形眼鏡的空殼可以回收，「長知識了！原來是高回收價值的塑膠～我今年也來蒐集」「都已經丟99袋了」「哇！戴了N年的日拋人看到這消息大吃一驚，之後一定留起來回收，環保救地球」。
隱形眼鏡可以回收嗎
南投縣環保局透過臉書粉專詳細說明隱形眼鏡相關產品的正確處理方式，隱形眼鏡鏡片本身不可回收，因為鏡片採用矽膠聚合物與水凝膠複合材料製成，加上體積過小，應丟棄至一般垃圾，切記不可沖入馬桶。至於隱形眼鏡包裝部分，盒膜撕除後需丟至一般垃圾，而塑膠盒在清除殘留液體後，既可丟到資源回收車，也能透過特定業者管道回收並換取購物金。
３大隱形眼鏡回收管道
市面上大多數隱形眼鏡空殼採用聚丙烯（PP）材質製造，雖然體積細小，但結構單純且耐高溫特性使其具備高度回收價值。因此以下提供３種回收管道，透過這些管道，民眾不僅能為環保盡一份心力，同時也能獲得實質經濟效益，讓環保行動更具動機與持續性。
１、寶島眼鏡：隱形眼鏡PP杯可投入寶島眼鏡ESG隱眼回收循環箱，不限隱形眼鏡品牌、不限是否在寶島眼鏡購買。會員使用App掃描門市QR Code，每日可累積１積分（不論回收數量多寡），積分可兌換會員點數。
２、ChaCha美瞳專賣店：與環保團隊ei studio攜手合作，將回收的隱形眼鏡空殼製作成環保小物。會員需累積至少50個空殼，寄送至指定回收地點確認後，可獲得30點紅利，每點可折抵１元消費。
３、尖端視光：尖端視光推出「隱形眼鏡綠行動」回收計畫，民眾集滿30個隱形眼鏡殼後，可至全台門市進行回收，換取「尖端視光綠色回收計劃優惠券」，優惠內容包括隱形眼鏡折抵60元、鏡片折抵1,500元或保健食品折抵300元等多元選擇。
▲隱形眼鏡鏡片本身不可回收。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
12星座尾牙中獎攻略！牡羊床底紅包袋助轉運，天蠍廁所擺１物財源不斷
手機收到「這類信件」別點開！他見內容嚇到找客服，170萬元瞬間蒸發
韓國機場新規定！「冬天必備１物」禁止託運，一票人被要求開箱檢查
平安符多久會過期？命理師教３種舊平安符處理方法，做錯恐業力纏身
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
寶特瓶回收「別拆瓶蓋」 丟錯恐噴6000元
環保回收觀念需要更新！雲林縣環保局提醒民眾，回收寶特瓶時應將瓶蓋栓回再丟棄，若未做好垃圾分類，違者可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元至6000元罰鍰。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
隱形眼鏡過勞恐導致眼睛乾澀？ 醫揭乾眼不適背後真相
沈奕勳醫師觀察發現，當長時間使用3C產品時，眨眼次數會比平時減少60%以上，加上辦公室冷氣造成空氣乾燥，使得淚液蒸發速度大幅加快，導致許多人在下午或傍晚，容易出現乾眼、紅眼、異物感，甚至視覺模糊等狀況。這類典型的「隱形眼鏡過勞」現象，也讓不少新配戴者，在1年內就放棄佩戴隱形眼鏡，主要原因多半與眼睛不適、乾澀，以及視覺品質不良有關。NOW健康 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
強化結構安全、串聯原鄉文化 原住民族文化園區彩虹、觀流雙吊橋正式啟用
【互傳媒／記者 范家豪／瑪家 報導】 原住民族委員會原住民族文化發展中心（25）日於原住民族文化園區舉行「彩虹互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
貓咪總是睡在你的身上？這「四個原因」帶你更了解牠們！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 你是不是也曾一動不動地躺著，明明很想翻身，卻因為貓咪整隻趴在你身上而選擇忍耐？ …火報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
東京車站新舊魅力融合！絕美洋風建築、眾IP專賣店齊聚、老郵局變身新穎商場東京站必看亮點
日本,東京,東京車站,皇居,KITTE,古蹟,推薦景點,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 東京車站是與其他縣市聯繫的交通樞紐，通往各地的新幹線皆由此出發，每天來往的旅客人數就超過百萬人次，車站主體的文藝復興式磚紅建築已有近百年歷史。車站與周邊百貨大樓構成購物、飲食、娛樂一次到位的車站城市「TokyoStation City」已然成形， 作為東京門戶的東京車站和丸之內地區以新穎面貌，展現在世界遊客眼前。景點+ ・ 12 小時前 ・ 發表留言
薰衣草森林南投九九峰園區 3/9 正式試營運，2月中旬先行分階段限額預約體驗！
薰衣草森林南投九九峰園區3/9正式試營運，2月中旬先行分階段限額預約體驗！【旅遊經洪書瑱報導】「九九旅遊經 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
歷經道路中斷、糧食耗盡！花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖成功 施工人員搭直升機撤離
林業保育署花蓮分署表示，歷經近一個月的艱險施工，成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由 27.9 萬立方公尺降至 2.6 萬立方公尺，工作已達預期目標，大幅降低堰塞湖蓄水所帶來的潛在風險。14名施工人員於今(2...華視 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
中台灣燈會未演先轟動 逾80家企業與團體合作行銷
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】2026中台灣燈會將於2月15日（小年夜）在台中市中央公園盛大登場，合作I互傳媒 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
造訪號稱首爾布魯克林區！喝咖啡買潮物超人氣聖水洞時髦必訪景點推薦
韓國,首爾,聖水洞,咖啡館,網美咖啡,blackpink,,墨刻圖書,旅遊書,BT21被譽為「首爾布魯克林」的聖水洞，近年已成為旅人們造訪首爾時最炙手可熱的時髦聚落。這裡原本是製鞋工廠與小型加工業雜聚的老社區，卻因為一群年輕的藝術家與設計師進駐、重新翻修老建築，讓街區在保留工業痕跡的同時，也注入嶄新的創意能量。從因韓劇《鬼怪》而爆紅的咖啡街，到處可見極具個性的選物店、文青咖啡館與品牌旗艦店，形成獨特的新舊融合氛圍。這篇報導將帶你走訪 Tamburins 聖水旗艦店、onion，以及近年大受歡迎的 saladaeng temple，陪你一起感受聖水洞專屬的潮流魅力與生活風景。景點+ ・ 9 小時前 ・ 發表留言
過年去哪玩較適合？他見「３殘酷事實」放棄國旅，網友嘆：去１次就不想再去
隨著春節連假即將到來，許多民眾開始規劃家庭旅遊行程，然而國內旅宿價格卻成為民眾心中的痛。近年來國旅住宿費用不斷攀升，讓不少民眾開始思考是否值得在台灣度假。一名網友就因為查詢除夕到初三的住宿價格後大感震食尚玩家 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
日本新年走春TOP 10好運景點！消災除厄、結緣、生意興隆、變美⋯新的一年想要什麼就求什麼！
農曆新年即將到來，你是否有走春的習慣呢？今年農曆新曆年假長達9天，許多人都摩拳擦掌準備出國度假！新的一年想多沾點好運嗎？據說前往能量景點能吸收好氣場，能為自己開運！無論是尋求財運、良運、健康或是安產⋯⋯讓我們一起來看看日本觀光局嚴選、擁有強大能量的「日本能量點10選」吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
碎紙是回收還垃圾？環保局解答了 丟錯最高罰6千元
碎紙是回收還垃圾？環保局解答了 丟錯最高罰6千元EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
職場上奴性最強３星座！魔羯扛重任卻不被重視，這星座不會拒絕成工具人
有些人因為個性特質，容易承受過多工作壓力，但他們並非能力不足，而是責任感過於強烈。對此，《搜狐網》命理專欄分享３個在職場中「奴性」最強的星座，他們責任心強、追求安全感，同時也因為完美主義或難以拒絕他人食尚玩家 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
做自己生命中的C 位！2026好運從「5大愛自己清單」開始，活出最高級、最自在的模樣
2026年愛自己清單：外在管理｜追求「氛圍感」的精緻減法愛自己的第一步，是尊重自己的身體。2026 年，我們不再盲目追求過度的醫美或濃妝，而是轉向「質感保養」。投資型保養： 捨棄繁雜的步驟，專注於肌膚的澎潤度與透明感。身體律動： 找出一項妳真心喜愛的運動，無論是皮拉...styletc ・ 14 小時前 ・ 發表留言
【ELLE Meets】收藏世界的女孩！馬士媛：用好奇心漫步人間，讓每個角色都化為生命裡閃耀的寶石 | ELLE
馬士媛的眼睛，像一對溫柔的探照燈，總能在平凡之處照見值得珍藏的光。當她望向世界時，看到的不是平淡的日常，而是處處埋藏著驚喜與可能的寶藏地圖。Elle ・ 8 小時前 ・ 發表留言
2026必收IT BAG：FENDI Way！設計、細節與配色小心機，勸敗關鍵全解析
FENDI Way的梯形廓形，線條俐落卻不生硬，剛剛好的結構讓包包在視覺上看起來精緻，但實際容量卻完全不需要擔心。這顆包顯然是為現代女性的多工人生量身打造—早上裝得下筆電、文件與水壺，中午臨時外出開會，晚上下班後直接拎去聚會也完美駕馭。肩背設計是 FENDI Way 的另一個...styletc ・ 14 小時前 ・ 發表留言
UNIQLO：C首次推出墨鏡有夠時髦！2026春夏C系列還有哪些好買？焦點單品與價格搶先看
UNIQLO全線創意總監Clare Waight Keller雖已負責執導所有設計，仍持續進行與品牌最初的合作項目「UNIQLO：C」，在這個系列中我們更能看見Clare Waight Keller的個人特色。如今UNIQLO：C即將迎來2marie claire 美麗佳人 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
李亞鵬離婚14年罕見提王菲！直播爆「女兒比較像媽」 李嫣1句話讓他笑噴
2026年1月，李亞鵬在直播中聊到一段與女兒李嫣的舊事，提到「嫣兒比較像她媽媽，不太像我」，一段話引起不少網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Felix曾參與設計的LV路易威登Silver Lockit推出周年限量版黃Ｋ金吊墜
當售價標籤不是唯一答案，「買珠寶」這項儀式更需要觸動人心的理由？LV（Louis Vuitton）路易威登早在十年前，便提出了「Silver Lockit」解答：愛，和分享愛。路易威登X聯合國兒童基金會（UNICEF）2016年，路易威登與marie claire 美麗佳人 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Lisa正式加入Nike代言陣容！能否帶領品牌踏上花路？新身份其實早已有預兆
Blackpink成員Lisa在2026年初迎來新身份，正式宣布加入Nike代言陣容！從私服到演唱會，Lisa早已踩出多雙Nike話題鞋款，連Nike與Jacquemus尚未發布的聯名新色都能搶先上腳，可見與品牌關係已十分緊密。今日透過一組marie claire 美麗佳人 ・ 6 小時前 ・ 發表留言