隱形眼鏡空殼別丟！回收換購物金 4管道一次看

台灣近視人口多，許多人長期配戴隱形眼鏡，卻不知道空殼也能回收。近日有網友分享蒐集一整年的空殼照片去回收，照片引發熱烈討論，環保局表示，隱形眼鏡空殼清洗乾淨後即可回收。不過，除了投入資源回收車，民眾也可送至寶島眼鏡、ChaCha美瞳、尖端視光或ei studio等回收管道，換取購物金。

近日許多網友在社群平台Threads上分享「隱形眼鏡空殼回收」資訊，其中有網友曬出累積一年的隱形眼鏡空殼，數量驚人；許多網友留言表示，完全不知道可以回收，「原來隱形眼鏡的空殼可以回收」、「先去撈垃圾桶了」、「都已經丟99袋了」、「戴了10幾年都直接丟垃圾桶」。

南投巿環保局在臉書粉專表示，隱形眼鏡的塑膠盒，清除殘留的液體後，可以丟到資源回收車，也可以透過業者管道回收換取購物金；不過，隱形眼鏡的鏡片為矽膠聚合物與水凝膠複合材料，這部份不可回收，也不能亂丟入馬桶。

市面上多數的隱形眼鏡殼，都是由聚丙烯（PP）材質製成，體積雖小，但結構單純又耐高溫，具有高度回收價值，目前提供回收的管道如下：

一、寶島眼鏡

提供ESG隱眼回收循環箱，不限品牌與購買通路皆可回收。會員透過App掃描門市QR Code，每日可累積1積分（無論回收數量），積分可兌換會員點數。

二、ChaCha美瞳專賣店

與環保團隊ei studio合作，將回收的隱形眼鏡空殼製作成回收小物。單次需至少累計50個，寄至指定回收地點確認後，會員可獲得30點紅利（1點折抵1元）。

集滿30個隱形眼鏡殼後，可至全台門市回收，換取「尖端視光綠色回收計劃優惠券」，包括隱形眼鏡折抵60元、鏡片折抵1,500元或保健食品折抵300元等優惠。

鼓勵民眾將用完且清洗乾淨的塑膠隱形眼鏡殼寄送給他們，素材將回收再製成生活用品，如登山扣等。

