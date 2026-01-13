隱形眼鏡空盒竟可換環保金？網嘆「丟了好多錢」 5大回收管道一次看

隱形眼鏡盒可以回收再利用。（示意圖／photoAC）

不少民眾經常配戴隱形眼鏡，卻不知道隱眼盒其實可以回收再利用。就有一名網友分享，自己在得知隱形眼鏡盒屬於高回收價值塑膠後，就打算開始長期蒐集，不僅能換錢又可以做環保。消息曝光後，讓大批鄉民直呼「現在才知道我丟了好多錢」、「早知道就收集，應該很可觀！」

這名網友日前在Threads發文表示，她在2024年12月底看到「隱形眼鏡盒可以回收」的相關資訊，實際查詢後發現PP杯是有高回收價值的塑膠材質，便決定蒐集2025年整年的隱眼盒，「比起回收它能獲得多少錢，我覺得我比較偏向想做環保而已！」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「每天帶日拋好多年，每天都丟掉，早知道就收集，應該很可觀」、「長知識了，原來可以換錢，單純想做環保，一直都有特別收集成一袋，再丟塑膠類回收」、「現在才知道我丟了好多錢」、「十幾年的盒子都被我丟了」、「我決定從2026開始回收」、「分享給我有戴隱眼的朋友」。

至於這些隱眼盒可以拿去哪裡回收？

1、寶島眼鏡：隱形眼鏡PP杯可投入寶島眼鏡ESG隱眼回收循環箱，不限品牌、不限是否在寶島眼鏡購買；每次至寶島眼鏡回收可累積1積分（每日上限1次），積分可兌換會員點數（1點可抵1元）或優惠好禮。

2、尖端視光：推出「隱形眼鏡綠行動」回收計畫，每回收30個包裝殼可兌換「尖端視光綠色回收計劃優惠券」，優惠內容包含如折抵60元隱形眼鏡折扣、鏡片折抵,500元或保健食品折抵300元等。

3、CHA CHA美瞳專賣店：與循環設計工作室ei studio合作，每次回收數量至少累計50個，每次回收可獲30點紅利點數，紅利點數可折抵CHA CHA消費。

4、ei studio：目前主要集中隱形眼鏡盒（包含水盒）、扭蛋殼與Hagen-Dazs哈根達斯蓋子的資源回收，將藉此進行再生設計上的應用。

5、OPT圓瑞：回收可換購物金。

