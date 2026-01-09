隱形陷阱？ 北市庇護島變撞車島

庇護島事故頻傳，多名北市議員接獲陳情，包括庇護島過低、無警示反光線釀事故；還有設置不當導致接連撞車。交工處允諾，會依車型軌跡規畫庇護島位置，未來也會針對事故路口，檢視轉彎半徑與軌跡，加強檢視庇護島樣式。

議員陳怡君接獲陳情，發現承德路、錦西街新設的庇護島，竟成「交通環境隱形陷阱」。陳說，去年底就有民眾陳情，當時施工到一半沒警示反光標誌、高度僅5公分明顯不足，離譜是這二天繼續施工，剛設的地面黑黃警示線，隨手一撥大片剝落，反光立桿輕輕拉整個螺絲可隨手拔起。

廣告 廣告

另外，議員游淑慧、吳世正等人也接獲陳情，質疑民權東路6段180巷及123巷口路口的行人庇護島，疑似設計高度過高，剛設不久2周，接連被4撞。

游淑慧說，北市這2年庇護島事故，包括復興南路1段仁愛路3段口、承德路6段福國路口均有2次事故；中山北路6段與忠誠路1段口、中山北路3段農安街口、三民路富錦街口、民權東路二段松江路口等，都曾經發生庇護島事故，甚至還有人員受傷，「北市有的庇護島設計比較高，導致變撞車島，等同在路口設置一個大石墩」。

吳世正說，他也曾接獲陳情，有民眾是反映庇護島太低矮撞上，另一件則是計程車迴轉時撞上，北市府必須從設計規範、施工標準及驗收流程等環節系統性檢討。

交工處表示，目前中央建議的庇護島設計，是突出路面時高度以20公分為宜，庇護島是為兼顧行人等候與通行需求設置，規畫時也會綜合考量行車動線、道路配置、及行人安全等因素。

其中承德路、錦西街這處庇護島，交工處表示，是參採國外「原諒式行人庇護島」設計，原設計是10公分高度，但廠商僅設6公分，已要求盡速改正、並依合約開罰。

【看原文連結】

更多udn報導

祖雄控小姨子白吃白住像毒瘤 佳娜姊妹溝通變互毆

妹子新竹騎車冷到穿6件外套 在地人解密1關鍵

母控ChatGPT害19歲兒藥物成癮亡 OpenAI認了

比奇異果強！台灣這款平價水果是維生素C之王