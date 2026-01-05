隱忍腹痛數月 腸腫瘤破裂惹禍

92歲高齡婦人隱忍右下腹痛好幾個月，就醫檢查發現罹患大腸癌腫瘤。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

92歲高齡婦人隱忍腹痛好幾個月，就是不想讓子女擔心，痛到無法走路才勉強答應到醫院看胃腸肝膽科，一檢查嚇壞全家人，因為該老婦人的大腸癌腫瘤已破裂，隨時有可能因敗血症而致命。澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠表示，經開刀切除大腸小腸共60公分後，目前恢復良好。

老婦人平常身體無異狀，只是幾個月來覺得右下腹隱隱作痛，能忍就忍，不想給子女帶來麻煩，直到最近真的痛到無法走路，才由兒子陪同看了胃腸肝膽科門診，抽血檢查血紅素掉到8.7（正常12至16）、白血球15900（正常10000以下），再經腹部電腦斷層檢查，發現右下腹部有一大團約10公分大腫瘤，外形呈不規則狀，診斷是大腸癌並已破裂，收治住院緊急會診大腸直腸外科。

醫師陳周誠提醒民眾多注意老爸老媽的身體狀況，帶長者做政府有補助的定期健康檢查，絕對不要錯過。（記者陳金龍翻攝）

陳周誠表示，經手術發現該老婦人右側大腸腫瘤約5.6公分大，腫瘤鑿穿大腸壁，溢出腫瘤物形成約4.9公分大破裂範圍，侵犯到迴腸末段，經手術切除大腸癌患部5公分，受癌細胞侵犯的迴腸55公分，再將小腸和大腸精密吻合，築出一新的通道，維持腸道的暢通。

該老婦人的大腸癌可說是長在右側大腸的最深處，在盲腸上方的大腸裡，很不容易發現，即使長了癌腫瘤，因此段大腸直徑較大又加上經過此段大腸的糞便水份較高，患者比較難感覺有大便異常的病識感。

陳周誠指出，據臨床醫學統計，大腸癌發生在左側大腸占7成，在右側大腸占3成，右側大腸癌雖然不容易發現，目前的糞便潛血檢查最為方便，一旦發現糞便有潛血現象，一定要做進一步的腹部電腦斷層，找出癌蹤跡及早治療。目前，該老婦人術後恢復良好，其子女再看到老媽的笑容，感謝醫師的手術成功。

陳周誠說，台灣已在去年正式邁入超高齡社會，這代表每5個人就有一名長者，很多長者對身體的病痛常常隱忍不說，怕帶給子女麻煩，這是一個嚴肅的問題，提醒民眾多注意老爸老媽的身體狀況，帶長者做政府有補助的定期健康檢查，絕對不要錯過。