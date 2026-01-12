隱眼包裝殼別丟! 眼鏡行推隱眼殼回收"可換環保金"

生活中心／林詠琪、郭南宏 台北報導

日拋的隱形眼鏡相當方便，但眼鏡戴上之後，剩下的外包裝塑膠殼，千萬別丟掉，因為這些硬殼都能回收，不少眼鏡行祭出優惠折抵，甚至有工作室推出回收計畫，因為隱形眼鏡的包裝殼材質，透過專業處理，只要6個就能變成登山扣，10個就能做成一把梳子。

戴上隱形眼鏡，把世界看得清楚，不過這小小的透明包裝殼，先別急著丟垃圾桶，它不只是隱型眼鏡的老家，用處可多著，甚至能替你賺點零用錢。

民眾說：「目前是丟掉，但好像可以回收，最近要開始要留著。」

民眾說：「我就都丟掉，（你知道它可以回收換優惠嗎），不知道有一點可惜。」

沒關係，現在才知道並不晚，許多業者推出回收隱眼包裝殼好康，像是OPT圓瑞三月底前，50個包裝殼，可換30元紅利點數，寶島眼鏡不限品牌、不限購買通路都能回收，積分兌換會員點數1點抵1元，至於尖端視光，集滿30個包裝殼，能折扣隱形眼鏡60元，或鏡片折抵1500元等優惠。

不少業者推出隱眼包裝殼回收換好禮。（圖／民視新聞）

驗光師黃群宸說：「幫我們將鋁膜丟掉，把隱形鏡裡面的水倒掉，將PP盒保存好，累積到一定的數量之後，帶過來給我們就可以了，數量比較充足的時候，我們會找到一些，可以將PP盒再製的，一些業者。」

陸續有業者加入環保行列，因為隱眼包裝殼，多半使用聚丙烯，也就是PP材質製成，結構單純又耐高溫，透過專業處理，包括清潔、陰乾、碾碎，最後塑膠射出加工，就能大變身，一個登山扣只需要6個包裝殼，10個包裝殼能做成一把梳子。

隱眼包裝殼別丟！ 拿去這回收「可換環保金」

隱眼包裝殼透過專業處理，能變成梳子、杯墊、登山扣等。（圖／民視新聞）eistudio創辦人王蕾雅與許文薇：「像這個盆器，就是使用大量的隱形眼鏡盒，這個登山扣是一體成型，所以也是沿用，眼鏡盒的本身的特性，所以它本身，就有一個材質的彈性，12月初的時候，沒想到就是有蠻多人，就是說可以怎麼樣回收，所以我們開始就建立了回收表，像我們現在總共累積，應該已經超過100公斤。」

回收隱形眼鏡空盒，不只能為環境減輕負擔，還能換來優惠，是雙重小確幸！

原文出處：隱眼包裝殼別丟！ 拿去這回收「可換環保金」

