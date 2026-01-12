隱眼殼別丟累積可換購物金！兌換管道一次看

生活中心／杜子心報導



不少有在配戴隱形眼鏡的民眾，拆封隱形眼鏡後往往就會隨手把塑膠包裝殼丟進垃圾桶，卻不知道這些看似不起眼的空殼，其實具有不低的回收價值。近日有網友在《Threads》分享，自己去年底發現隱形眼鏡包裝殼可以回收，甚至累積後還能兌換購物金，消息一出立刻引發網友討論，不少隱眼族表示「戴了十幾年都不知道」、「現在才發現丟掉一堆資源」，相關貼文在社群上掀起熱烈討論。





原PO將自己使用的隱形眼鏡包裝殼保留下來，一年下來累積成一整大袋，數量相當驚人。（示意圖／民視新聞）

原PO表示，自從得知隱形眼鏡包裝殼屬於高回收價值的PP塑膠後，便開始默默蒐集，一年下來累積成一整大袋，數量相當驚人。她也分享，市面上多數隱形眼鏡的透明泡殼為聚丙烯材質，結構單純、耐高溫，經過清洗與分類後，可再製成各類生活用品，甚至只需6個空殼，就能製作成實用的登山扣。不少網友看完後才驚覺，自己過去每天丟掉的，其實都是能再次利用的資源。

不少隱形眼鏡業者有推出隱形眼鏡PP盒回收服務。（圖／翻攝自IG@chachalook）

至於實際回收管道，也有內行網友與業者整理出多個選擇，像是寶島眼鏡設有隱形眼鏡PP盒回收與集點服務；尖端視光推出綠色回收計畫，集滿一定數量即可兌換折扣優惠；ChaCha美瞳專賣店則與ei studio合作，將回收後的空殼再製成生活用品；部分品牌如OPT圓瑞，也提供回收換購物金的方案。環保單位也提醒，隱形眼鏡的鏡片本身因材質特殊不可回收，切勿投入回收桶或丟入馬桶，對於近視人口比例高的台灣而言，若能從這類日常小物開始落實分類，不僅能減少垃圾量，也能讓資源循環真正落實在生活中。





