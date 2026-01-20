隱眼沒洗乾淨！21歲女右眼遭寄生蟲感染「角膜發灰」：痛到像拿刀子割

美國一名女子眼部遭到寄生蟲感染，角膜開始變成灰色。圖／翻攝自vivnoso tiktok

美國一名女子諾索維茨基（Vivian Nosovitsky）搬家到墨西哥的海濱小鎮薩尤利塔（Sayulita），起初日子過得非常開心，直到某天她突然感到右眼劇痛、發紅，對光線敏感，就醫後才發現，原來她的右眼遭到寄生蟲感染，嚴重的話可能會失明。

根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，一名21歲的女子諾索維茨基，原本住在美國佛州邁阿密（Miami），但她決定搬到墨西哥的海濱小鎮薩尤利，原本每天都過得很開心，但某天諾索維茨基突然到右眼劇痛、發紅、流淚，讓她根本睡不著覺。此外，她對光線也極度敏感，即使最微弱的光，也會讓她的右眼感到疼痛。

諾索維茨基經歷嚴重疼痛的折磨後，決定要就醫檢查，一開始當地診所只開一些藥用眼藥水給她，即便如此也未能緩解疼痛。她的右眼逐漸腫脹，角膜開始變成灰色，就連視力也下滑。諾索維茨基見狀不得不開車數小時，到大醫院進行診療，在接受角膜檢查後發現，諾索維茨基罹患棘阿米巴角膜炎（AK），這是一種因為寄生蟲感染引起的疾病。

醫師告知諾索維茨基，感染的狀況非常危急，必須要接受嚴格的治療，否則的話可能會失明。諾索維茨基透露，目前她每個小時都要點一次眼藥水，就連在睡覺也要爬起來點；而治療期間她每天都遭受難以忍受的疼痛，她坦言就像是用玻璃和刀子割眼睛，「希望治療後情況會有所好轉，但也有可能我需要做角膜移植手術才能恢復視力，醫生們也不知道治療需要多長時間」。

諾索維茨基將經歷發布在TikTok中，她推測之所以會被寄生蟲感染，是因為沒有妥善保管、洗淨隱形眼鏡所造成，並希望自身經歷可以給大家一個前車之鑑，呼籲網友多加小心。對此，克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）表示，「隱形眼鏡佩戴者至少佔90%棘阿米巴角膜炎的病例」，這通常是由於佩戴隱形眼鏡時間過長、儲存不當、清潔不當以及游泳或淋浴時佩戴隱形眼鏡造成的感染。



