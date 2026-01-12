「隱眼盒回收」竟可換環保金！網一遍驚哭：丟99袋了 5大回收通路一次看

隱形眼鏡盒具有高回收價值。（示意圖，Pexels）

台灣近視人口比例高，不少人都有戴隱形眼鏡習慣，不過大家可能不知道「隱眼盒」回收價值相當高，且還可以換購物金，貼文一曝光，讓大票網友驚呼「可惡！戴了10年的隱眼收集起來應該很可觀！」5大回收管道一次看。

隱形眼鏡盒具有高回收價值的塑膠材質？

一名網友在hreads上發文表示，自從前一年底得知隱形眼鏡盒（PP杯）是具有高回收價值的塑膠材質後，便開始收集計畫，並熱心整理了回收管道供網友參考。貼文一曝光，讓大票網友激動喊，「戴了十幾年都直接丟垃圾桶」「我已經丟掉好幾年了」「可惡！戴了10年的隱眼收集起來應該很可觀！」「買隱店員竟然都沒告知！」

據了解，市面上常見的隱形眼鏡包裝殼多半使用聚丙烯（PP）材質製成，回收價值相當高，經過專業處理後可再製成其他產品，像是6個隱眼盒就能再製為登山扣。

回收隱形眼鏡盒換購物金？

事實上，為了推廣資源回收，不少眼鏡行與環保單位紛紛推出相關活動，鼓勵民眾響應，包含寶島眼鏡、OPT圓瑞、尖端視光、ChaCha美瞳專賣店、ei studio，不少都可以換購物金等好康優惠。不少網友也熱心分享，寶島可以回收喔！還能累積點數，之後購物折抵」「寶島可以回收～變成錢錢喔」「ei studio，可以回收再製作成美美的東西」。

隱眼回收5大通路：

寶島眼鏡：推出ESG隱眼回收循環箱，不限品牌、不限購買通路皆可回收。會員透過App掃描門市QR Code，每日可累積1積分，積分可兌換會員點數（1點抵1元）或優惠好禮。不過無論單次回收數量多寡，每日上限僅能累積1積分。

OPT圓瑞：提供回收換購物金服務。

尖端視光：推出「隱形眼鏡綠行動」，僅集滿30個包裝殼至門市回收，即可兌換優惠券，包含折抵隱形眼鏡60元、鏡片折抵1,500元或保健食品折抵300元等。

ChaCha美瞳專賣店：與環保團隊ei studio合作，單次回收至少需50個，即可獲得回饋。

ei studio：專門回收再生資源的小型循環工作室，將回收後的隱眼盒清洗再製成各式高透明度的生活用品。

