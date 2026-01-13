隱眼盒子竟能換錢！網友崩潰喊「丟了20年」

一名女網友日前在社群平台Threads發文，表示自己去年12月底才發現隱形眼鏡包裝殼屬於高回收價值的PP塑膠，從此開始默默蒐集，一年下來累積成一整大袋，數量相當可觀。她透露，累積起來的空殼甚至能兌換500元環保金。

貼文一出立即引發網友熱烈討論，瀏覽人次超過百萬。許多隱眼族紛紛哀號「我丟了99袋」、「戴了十幾年的日拋都不知道」、「現在才知道我丟掉好多錢」、「戴了20幾年的日拋，此刻才知道」、「可惡！戴了10年的隱眼，收集起來應該很可觀」。

根據業界人士說明，市面上多數隱形眼鏡的透明泡殼為聚丙烯（PP）材質，這種材料結構單純、耐高溫、加工性佳，被視為高回收價值塑膠。經過清洗與分類等專業處理後，可再製成各類生活用品。僅需6個空殼就能製作成實用的登山扣，10個包裝殼能做成一把梳子。

驗光師黃群宸表示，民眾只需將鋁膜丟掉，把隱形眼鏡裡面的水倒掉，將PP盒保存好，累積到一定數量後帶到店家即可。當數量充足時，業者會找到可以將PP盒再製的合作夥伴。

至於實際回收管道，目前已有多家業者推出相關服務。寶島眼鏡設有隱形眼鏡PP盒回收與集點服務，不限品牌、不限購買通路都能回收，積分兌換會員點數1點抵1元。尖端視光推出綠色回收計畫，集滿30個包裝殼能折扣隱形眼鏡60元，或鏡片折抵1500元。OPT圓瑞在三月底前，50個包裝殼可換30元紅利點數。ChaCha美瞳專賣店則與ei studio合作，將回收後的空殼再製成生活用品。

ei studio創辦人王蕾雅與許文薇指出，12月初開始建立回收表後，目前累積已經超過100公斤的隱形眼鏡空殼。她們展示由隱眼殼製成的盆器和登山扣，強調這些產品都沿用眼鏡盒本身的材質特性。

環保單位提醒，隱形眼鏡的鏡片本身因材質特殊不可回收，切勿投入回收桶或丟入馬桶。對於近視人口比例高的台灣而言，若能從這類日常小物開始落實分類，不僅能減少垃圾量，也能讓資源循環真正落實在生活中。

