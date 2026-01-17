隱瞞女兒腸病毒硬送上學「1傳11」父母竟是醫護還反問：鬧那麼大幹嘛

高雄市政府衛生局1月13、14日陸續接獲鼓山區某國小通報腸病毒疫情，隨即啟動疫情調查並由轄區衛生所進入校園做防疫督導及環境清消。（示意圖／本報資料照片）

高雄鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，一周內造成4個班級、11名學童發病，再傳染到外校國中生及嬰幼兒，累計至少14人染疫；離譜的是，腸病毒源頭女童的家長不僅隱瞞女兒病情，甚至受訪時還說「小孩腸病毒不曉得為什麼要鬧那麼大」。

根據衛生局疫調顯示，指標個案五年級女學童5日出現紅疹等身體不適症狀，7日就醫被診斷為疑似腸病毒，但卻未通報校方與衛生局，隱瞞病情硬是繼續讓女兒上學，直到10日時同班同學們陸續發病，加上女童的3年級弟弟也在12日出現皮膚紅疹，校護發現後通知家長，姐弟兩人當天才開始請假在家休養，也讓整起事件曝光。

離譜的是，隱瞞病情的女童家長職業竟然還是醫護，且在受訪時說手有小紅泡覺得也還好，因為女兒吃飯狀況正常，也沒有發燒或其他特殊狀況，甚至脫口「小孩腸病毒，我不曉得為什麼要鬧到那麼誇張」，並且在13、14日的期末考，還辯稱女兒只是過敏，硬是將女兒送到學校考試，讓同班家長簡直氣炸，破口大罵自私，群聚事件爆開後，女童家長在LINE群中神隱，已讀不回，直到被衛生局開罰才向受害學生與其家長道歉。

衛生局表示經調查發現，女童被診所醫師診斷為腸病毒後，家長並未告知校方，規避疫情未吐實事證明確，將依《傳染病防治法》第43條裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。衛生局提醒，腸病毒傳染力極強，請家長務必留意小孩健康狀況，出現疑似症狀速就醫，經診斷疑似腸病毒，請家長通知校方，學童請假暫勿上課，接受治療並好好休息。

