隱瞞女兒腸病毒釀大傳染 醫生爸被起底是802醫 家長爆：他們弄走很多老師

隱瞞女兒腸病毒的醫護父母，遭爆是802（國軍高雄總醫院）的骨科醫師，妻子則是同科的護理長。（民眾提供／任義宇高雄傳真）

高雄鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，一周內造成4個班級、11名學童發病，再傳染到外校國中生及嬰幼兒，累計至少14人染疫；離譜的是，腸病毒源頭女童的父母不僅隱瞞女兒病情，身分還是醫護，受害家長爆料，父親是802主治醫師，母親也是同科系的護理長。

根據衛生局疫調顯示，指標個案五年級女學童5日出現紅疹等身體不適症狀，7日就醫被診斷為疑似腸病毒，然而家長卻隱瞞疫情，硬送女兒到校，10日起同學陸續發病，女童家長卻說只是過敏，還在13、14日送女兒來期末考，受訪時還辯解「手有小紅泡覺得還好，女兒吃飯狀況正常，也沒有發燒或其他特殊狀況」，甚至脫口「小孩腸病毒，我不曉得為什麼要鬧到那麼誇張」，直到遭衛生局裁罰後才在LINE群組內向家長們道歉。幸虧染疫的孩子們治療完後全數出院，無重症者。

醫護父母也遭起底，是在國軍高雄總醫院骨科的主治醫師，妻子也是同科的護理長，氣得大罵「身為醫護知法犯法，道德淪喪」、「威脅其他孩子生命安全」、「別人孩子死不完」。衛生局調查後認定家長隱瞞病情事證明確，依《傳染病防治法》第43條裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

受害家長更是加碼爆料，這對夫妻平時姿態就很高，喜歡介入班級事務，動不動在LINE群組對班導施壓、下指導棋，每次大考完後就質詢班導班級成績有沒有進入前三名，搞到老師壓力極大，一個接一個離職，家長們早就忍耐已久，批評專業跟地位不是拿來耍特權的。

