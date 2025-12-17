隱瞞疫情還反告！中國控美密蘇里州損害武漢聲譽 求償1.6兆

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國密蘇里州檢察長哈納威(Catherine Hanaway)16日指出，就在她準備查扣中國資產，做為因隱瞞新冠肺炎(COVID-19)疫情而須對該州支付鉅額賠償之際，中國也對密蘇里州提起訴訟，並求償3564億人民幣(約1.59兆台幣)，外加所有訴訟費用，還保留進一步索賠的權利。

哈納威發佈新聞稿指出，密蘇里州檢察長辦公室上週接獲通知，中國已在武漢市中級人民法院提起訴訟，宣稱密蘇里州的求償行動對中國構成經濟與聲譽威脅。該案係以武漢市人民政府、中國科學院及武漢病毒研究所名義提出。

哈納威指出，中國指控密蘇里州「貶損武漢病毒研究所的社會評價」，這起訴訟顯然是拖延戰術，「也更加證明我們從一開始就站在正確的一方。我們不會動搖，將持續追討聯邦法院依法判決的240億美元賠償。」

今年3月，美國聯邦法官就隱瞞新冠肺炎疫情案，認為中國在疫情期間囤積個人防護裝備，危害密州及其居民，裁定中國必須賠償約250億美元(約7871億台幣)。密州打算扣押中國在美資產抵償，並尋求川普政府協助執行法院判決。

中國則拒絕接受判決結果，直斥這起在2020年疫情初期提起的訴訟「荒謬」。中國外交部今年稍早表示，中國在疫情期間採取的行動不受美國管轄，中方也不承認這項判決。

中方在訴訟中列舉的被告包括密蘇里州政府(由共和黨籍州長基歐代表)；前密州檢察長、現任聯邦參議員施密特(Eric Schmitt)；密州檢察長，包括前檢察長貝里(Andrew Bailey，現任聯邦調查局副局長)。

中方主張，密蘇里州對武漢的「軟實力」造成「負面影響」，「貶損社會評價」，並對中國科學院與武漢病毒研究所的「科研成果生產力與商業化」造成不利影響。

中方要求被告必須在紐約時報、美國有線電視新聞網(CNN)、華爾街日報、華盛頓郵報、YouTube等美國媒體或網路平台，以及人民日報、新華網等中國媒體或平台上公開道歉。

中方還指控，密蘇里州的「惡意訴訟」已「嚴重損害原告名譽，造成巨大經濟損失，並深刻危害中國的主權、安全與發展利益」。

施密特對此表示，他已被共產中國列為禁止入境人士，如今又成為共產中國500億美元法律戰的訴訟對象，「我將此視為一種榮譽勳章」。中國在新冠肺炎疫情期間的陰險惡行，導致超過100萬美國人喪生，對美國經濟造成多年動盪，並帶來難以估量的人道災難，「身為密蘇里州檢察長，我提起訴訟就是為了追究他們的責任。」

他指出，中國並未為其行為辯護，而是以「荒謬的法律戰」企圖洗脫在疫情初期的責任，這起訴訟「在事實上毫無根據、在法律上毫無正當性」，任何中國法院做出的「虛假判決」，都不可能在密蘇里州或對他本人產生效力。

施密特強調，此舉只是中國企圖轉移焦點的手段。全世界都知道，中國手上沾滿鮮血。中國對新冠肺炎病毒的起源說謊、試圖掩蓋真相，最終引爆全球大流行，造成重大人命損失，「責任完全在他們身上」。

