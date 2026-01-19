隱瞞病情釀大規模腸病毒感染！14人確診 校方急停課
高雄市一所國小近日爆發腸病毒群聚感染事件，起因疑似一名女童在已出現症狀、並經醫師判斷疑似腸病毒後，仍照常到校參加期末考與課程活動，導致疫情在校園內迅速擴散。由於學校設有社團活動及雙語跑班制度，學生流動頻繁，造成多個班級出現交叉感染，至少4個班級受影響。
根據高雄市衛生局說明，13、14日陸續接獲鼓山區該校通報疫情，疫調顯示，高年級某班女童於1月5日出現不適症狀，7日至診所就醫時即被醫師研判疑似腸病毒，列為該班首例指標個案，同班學童自1月10日起陸續發病。疫情隨後擴散至其他年級與班級。
其他家長對此表達不滿，指出女童家長本身為醫護人員，卻未落實「生病不上課」的防疫原則，仍讓孩子到校應試，導致同班多名同學染疫。加上學校社團與英語跑班課程，使病毒在不同班級間傳播，截至15日已累計至少11名學童確診，並波及3名家屬。
感染擴大 校方緊急停課
校方19日再度公告，低年級某班級近期新增病例，截至目前累計已達4例，經評估後，決議該班於1月20日休業式當天停課，21日至23日改採線上上課，以防疫情持續擴大。校方也表示，若學生未出現相關症狀，且家長有實際照顧需求，仍可到校由學校協助安排學習與照顧。
校方強調，已完成相關班級的全面清潔與消毒，並持續進行全校例行消毒與紫外線燈照射作業，同時呼籲家長配合防疫規定，一旦孩子出現腸病毒疑似症狀應立即通報並在家休息。依高市府相關規定，國小低年級若7日內同班出現5名以上疑似病例，須立即通報並啟動停課措施，以降低校園群聚感染風險。
更多東森新聞報導
貴族小學爆腸病毒感染 醫師家長涉隱匿引公憤
腸病毒奪9命！伊科病毒攻擊嬰幼兒 3症狀快就醫
小心腸病毒！9例感染併發重症死亡
其他人也在看
【Follow法人】外資變臉提款280億元！緯創遭砍逾5萬張最慘 鴻海也淪刀下魂
三大法人今（19）日齊站賣方，合計賣超達465.32億元，其中投信罕見賣超逾百億元，外資也大舉提款280.34億元，重砍老AI緯創（3231）5.7萬張居冠，鴻海（2317）也難逃刀下、被調節37億元。分析師指出，台股短線漲勢過快、盤面明顯過熱，加上美國最高法院最快於20日公布關稅案裁決，變數升溫之際，法人選擇先在高檔獲利了結。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 19
台灣護照遭人蛇集團高價轉賣 恐助長犯罪引發國安危機
中國人蛇集團收購台灣護照，轉賣給需要隱匿身分的買家，我方研判，黑幫操控的人蛇利用我國護照在全球110個國家享有免簽入境待遇優勢，藉此高價出售牟利，有特殊需求客戶把台灣護照當成「隱身符」，在許多國家自由入出境。宜蘭地方法院此案承審法官示警，台灣犯罪組織收購護照寄送境外，讓他人得以冒用身分入出台灣與其他自由時報 ・ 9 小時前 ・ 17
台灣成關稅談判模範生！全球首獲美方晶片最惠國待遇 南韓急抄「台灣模式」
台美關稅「最終版」定案，台灣取得對等關稅15%不疊加，更獲得全球首個232條款最惠國待遇，我方則承諾將直接對美投資2500億美元。此消息曝光後，引發全球關注，尤其對我國半導體產業最大競爭國的南韓，更是投下震撼彈。韓國媒體報導指出，從李在明政府到半導體產業都相當關心這次的台美談判，韓國政府也將「台灣模式」視為模範，並將進一步與美國川普政府再度談判。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 6
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 1
柯文哲指營養午餐免費民粹、騙選票 蔣萬安：減輕家庭負擔
民眾黨前主席柯文哲指完全營養午餐免費是民粹、騙選票，台北市長蔣萬安今天（19日）表示，「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」他說，營養午餐免費是要孩子吃得營養又安心、減輕家庭負擔，台北也是物價最高城市，光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常。Yahoo即時新聞 ・ 4 小時前 ・ 675
全台凍番薯！冷氣團今晚報到「低溫跌破6℃」 最凍時刻曝光
根據中央氣象署資料，今（19）日東北季風逐漸增強，部分地區將出現零星短暫雨。氣象專家賈新興指出，本波冷氣團影響下，最低溫預估落在21日深夜至22日清晨，竹苗以南空曠地區有出現6至8度低溫的機率。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
加熱菸通過審查≠安全！研究揭「心肺危害」不減
【健康醫療網／記者陳靖安報導】衛福部依「指定菸品健康風險評估審查辦法」及相關程序，已對2家業者共14項加熱菸申請案作成有條件通過之行政處分。國民健康署強調，新興菸品絕非「減害」選擇，對於心肺的危害不亞於傳統紙菸，甚至增加戒菸難度，呼籲民眾勿受行銷誤導，唯有拒絕所有菸品、積極戒菸，才是保護健康的唯一方法。 研究：新興菸品無法減害 對心肺健康危害不減 菸商常宣稱新興菸品所產生的有害物質較少，然而多項國際醫學期刊發表的實證顯示，這些產品對人體生理造成的危害不但是立即性且具體可見。研究指出，新興菸品所釋放的氣霧中，仍含有乙醛、甲醛等因為熱裂解所產生的致癌毒素。 另有研究發現，即使短暫使用新興菸品，也會立即引起動脈僵硬度增加、血壓升高，並顯著增強血小板的血栓形成能力，長期使用會提高動脈粥狀硬化與心血管疾病風險。實驗顯示，轉換使用新興菸品並無法改善肺部對細菌感染的清除能力，其造成的肺部發炎與組織損傷程度，與吸食紙菸相近。 綜合相關研究顯示，使用新興菸品無法降低對心肺功能的損害風險，不論是傳統紙菸或新興菸品，均對健康構成嚴重威脅。 新興菸品不助戒菸 反增復吸風險 民眾常誤以為改抽新興菸品有助於戒菸，健康醫療網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
東北季風影響 北北基大雨特報
中央氣象署今天下午2時55分發布大雨特報，受東北風影響，易有短延時強降雨，今（19日）基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。Yahoo即時新聞 ・ 1 小時前 ・ 5
饗賓餐飲1／23興櫃 問鼎餐飲股股王 每股認購價300元
觀光餐飲股再增新軍！旗下有13個餐飲品牌、98家門市的連鎖自助餐霸主饗賓餐飲集團（7883）將於1月23日興櫃，券商認購價格為每股300元。對比同儕王品（2727）19日收盤價219元、豆府（2752）209.5元、瓦城（2752）174.5元，漢來美食（1268）162.5元，饗賓餐飲集團展現問鼎餐飲股與觀光股股王企圖，連續二年營收破百億元的饗賓餐飲集團，目標今年底轉上市。並設定2028年挑戰200億元。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
北市萬華餐飲店火警冒濃煙 韓籍遊客等四人嗆傷送醫
台北市萬華區成都路附近華廈一樓餐飲店今天（19日）上午發生火警，警消獲報到場，發現二樓已冒出濃煙，立即布水線灌救，上午10許撲滅火勢。火警導致8樓一名約50歲韓國籍女遊客吸入過多濃煙、另三人嗆傷，均送醫救治。經初步調查，起火點疑為餐飲店堆放雜物的地下一樓。Yahoo即時新聞 ・ 4 小時前 ・ 7
死亡瞬間曝光！男大生載妹子「超車沒過」猛撞 新北女頭破頸斷裂慘死
新北市三重區日前發生一起死亡車禍，一名20歲李姓男大生與22歲王女騎機車雙載行經重新橋，往三重方向行駛時疑似未注意前車狀況，猛力追撞騎乘在前方的47歲許女，3人撞成團重摔倒地，警消人員獲報趕抵時，發現許女頭部重創，送醫搶救仍因傷重不治。詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
鄭伊健拿悠遊卡玩台灣 阿翰曝與婁峻碩真實關係
鄭伊健也透露當時有工作人員給了他一張悠遊卡，他便用這一張卡在台灣趴趴走，不僅騎YouBike到光華商場逛街，還挑戰搭捷運，由於需要戴口罩，所以認出他的人不多，雖然還是有民眾認出來並偷偷拍照，但他一點都不介意。此次鄭伊健來台宣傳只會待四天，沒時間去出去玩，但還是把...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發表留言
AI殺死了藝術系？大陸多所大學裁撤藝術相關科系
吉林大學近日更新學校本科專業設置情況顯示，該校有19個科系已經停招，其中有6個為藝術學類專業。大陸媒體報導，不只吉林大學...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 97
NBA》讀秒階段完成！杜蘭特總分超越諾威茲基居史上第6
等了一整場比賽，火箭球星杜蘭特終於在讀秒階段達成生涯另一里程碑！杜蘭特19日靠著最後15.2秒的兩罰俱中，個人生涯總得分(31562分)終於超越諾威茲基(31560分)成為史上第6高，他的下一個目標將是麥可喬丹的32292分，以杜蘭特本季場均26.3分的進度來看，或有可能花上27場左右，就可在本季成功超越喬丹。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
不滿關稅談判 柯文哲嗆賴清德賣國 她酸：幹嘛幫他討好川普
[Newtalk新聞] 歷時多久台美對等關稅談判終於在本月16日達成貿易協定，台灣輸美商品關稅從先前的20%下調至15%，與日本、韓國持平，且不疊加最惠國待遇稅率，而台灣也爭取道半導體及半導體言聲等商品等232關稅最優惠待遇。然而，面對這樣的結果，藍白仍不滿意。前民眾黨主席柯文哲昨（18）日就批評，把台灣賣給美國也是賣國，更要賴清德不要當賣國賊。對此，資深媒體人周玉蔻就酸，「對美關稅談判是賴清德出賣台灣給美國？柯文哲幹嘛一直幫威廉跟川普大哥做關係、討好川老大」。 周玉蔻昨日就在臉書發文表示，「今天最好笑的笑話是柯文哲說，出賣台灣給美國也是賣國，叫賴清德不要做賣國賊」，直言「台美談判結果待遇如此優越，韓國政商界抓狂，恨不得他們的大統領李在明也有這樣強大的賣韓本事吧？」 周玉蔻指出，台美對等關稅談判，在美國以準「國與國」地位簽下協議，前提是美國未來的科技、國力發展，實在是太需要台積電領軍的護國神山群，和台灣位於第一島鏈上民主號航空母艦戰略位置了。她認為，出賣台灣給美國？台灣的談判團隊和政府其實是太謙虛客氣了，「實情是我們在幫助美國。大家都知道川普大哥好大喜功，出賣之說相反不就是收買成功。」新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
【馬年最賺刮刮樂】中獎率100％不是最賺的！ 3張賺錢率最高
過年將至，馬年限定刮刮樂共推出十款，但玩家想真正賺錢，必須刮中高於售價的獎項，也就是排除保本中獎情況。以《Yahoo股市》換算的賺錢率顯示，十款刮刮樂賺錢機率差異明顯，多數低於兩成，中獎機率高不代表最賺。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 25
烏克蘭代表團抵美 重啟俄烏停火談判
烏克蘭代表團今天(17日)抵達美國邁阿密，將針對俄烏停火協議的細節與美方展開協商。烏克蘭總統澤倫斯基表示，他期盼下週能在瑞士世界經濟論壇(WEF)年會場邊與美國總統川普(Donald Trump)會面並簽署協議文件。 綜合路透社與法新社報導，烏克蘭談判團隊由總統幕僚長布達諾夫(Kyrylo Budanov)和國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫(Rustem Umerov)領軍，美方則由川普特使魏科夫(Steve Witkoff)、女婿庫許納(Jared Kushner)及美國陸軍部長德里斯科(Daniel Driscoll)代表出席。 川普去年1月上任以來不斷推動俄烏停火，但至今仍不見成果，讓他深感挫敗。他近日稱烏克蘭「阻礙」和談，而先前他也曾對俄羅斯做出類似指控。 烏克蘭駐美大使斯特法尼希納(Olga Stefanishyna)表示，本次會談中，美烏代表將聚焦討論烏克蘭的戰後重建與安全保障事宜。中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬到成功一路發！全台6大靈驗財神廟 參拜流程、補財庫供品一次看
春節走春，不只拜年，更要把一整年的好運一次迎回家。無論是事業加速、財運開跑，最適合安排一趟「求財走春小旅行」，在香火鼎盛的財神廟前，為新的一年許下「馬到成功、一路發」的心願。精選全台 6 大靈驗財神廟，從北到南一次收錄，認識各廟宇的特色與參拜重點，讓走春不再只是人擠人，而是一趟把財氣、好運與安心感通通帶回家的新年祈福旅程。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《其他電》WEF燈塔工廠 鴻海集團增至9座
【時報記者林資傑台北報導】世界經濟論壇（WEF）公布最新「燈塔工廠」名單，鴻海(2317)旗下FII工業富聯位於越南北寧省的廠區充分利用AI技術，在複雜製造供應鏈中加速減碳轉型的實質成效，獲選為越南首座、鴻海集團旗下第2座可持續燈塔工廠，推升鴻海集團的燈塔工廠總數達9座。 世界經濟論壇遴選的「燈塔工廠」被稱為「世界最先進的工廠」，代表全球製造業智慧製造和數位化的最高水準。可持續燈塔工廠則旨在表彰在碳減排及循環經濟領域作出優秀表率的領先者，被稱為「燈塔中的燈塔」。 可持續燈塔工廠除要滿足技術先進性和卓越營運管理要求，還需達到提升工廠節能降耗、減汙降碳、降本增效等方面績效。鴻海北寧廠對此充分利用AI技術，建設基於GenAI的智慧園區平台，整合生產、營運、能源管理、碳追蹤與EHS，打造智慧製造標竿園區。 針對產業普遍存在的碳管理工具缺失、供應商減排推進困難等痛點，鴻海北寧廠構建碳管理平台，向供應商免費開放，透過填報資料標準化與自動校驗，提升範疇三排放能見度至90％，並結合分析結果為不同類型供應商提供百逾樣客製化減排方案，突破供應鏈減碳瓶頸。 WEF對鴻海北寧廠給予極高正面評價，指出該廠導入超時報資訊 ・ 36 分鐘前 ・ 發表留言
迎接「大寒」！強烈冷氣團來了 濕冷多雨低溫8度
明天是24節氣中的「大寒」，今天東北季風增強，北東迎風面轉雨；晚起強烈大陸冷氣團南下，天氣明顯轉冷。 氣象署表示今天（19日）東北季風增強，白天迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨中廣新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言