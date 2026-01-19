隱瞞病情釀大規模腸病毒感染！14人確診 校方急停課

高雄國小爆發腸病毒群聚感染。（示意圖，非新聞當事人／photoAC）





高雄市一所國小近日爆發腸病毒群聚感染事件，起因疑似一名女童在已出現症狀、並經醫師判斷疑似腸病毒後，仍照常到校參加期末考與課程活動，導致疫情在校園內迅速擴散。由於學校設有社團活動及雙語跑班制度，學生流動頻繁，造成多個班級出現交叉感染，至少4個班級受影響。

根據高雄市衛生局說明，13、14日陸續接獲鼓山區該校通報疫情，疫調顯示，高年級某班女童於1月5日出現不適症狀，7日至診所就醫時即被醫師研判疑似腸病毒，列為該班首例指標個案，同班學童自1月10日起陸續發病。疫情隨後擴散至其他年級與班級。

其他家長對此表達不滿，指出女童家長本身為醫護人員，卻未落實「生病不上課」的防疫原則，仍讓孩子到校應試，導致同班多名同學染疫。加上學校社團與英語跑班課程，使病毒在不同班級間傳播，截至15日已累計至少11名學童確診，並波及3名家屬。

感染擴大 校方緊急停課

校方19日再度公告，低年級某班級近期新增病例，截至目前累計已達4例，經評估後，決議該班於1月20日休業式當天停課，21日至23日改採線上上課，以防疫情持續擴大。校方也表示，若學生未出現相關症狀，且家長有實際照顧需求，仍可到校由學校協助安排學習與照顧。

校方強調，已完成相關班級的全面清潔與消毒，並持續進行全校例行消毒與紫外線燈照射作業，同時呼籲家長配合防疫規定，一旦孩子出現腸病毒疑似症狀應立即通報並在家休息。依高市府相關規定，國小低年級若7日內同班出現5名以上疑似病例，須立即通報並啟動停課措施，以降低校園群聚感染風險。

