隱瞞資訊誤導歷史？《世紀血案》爆開拍到殺青僅1個月 服裝商心碎：我們都成了棋子

電影《世紀血案》的爭議持續延燒。李鐘泉攝

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，因未取得當事人林義雄及其家屬同意便強行拍攝，引發輿論強烈撻伐。桃園市議員黃瓊慧今（9日）轉發協力廠商「西服先生」負責人王文杉的發文，揭露該片製作過程倉促且資訊不透明。王文杉表示，直到看見演員接連道歉，才驚覺所有工作人員都在被隱瞞的情況下，「成了誤導歷史、竄改記憶的棋子。」

角色未定就定裝 殺青到酒會僅花1個多月

根據王文杉描述，該片的製作時程快得令人起疑，他在去年11月19日接手服裝規劃，12月初便要求定裝，當時劇組甚至連多個重要角色都尚未拍板。更驚人的是，電影從正式開拍到殺青、並在2月1日舉行記者會，全程僅花費約一個多月。

廣告 廣告

王文杉發文曝內幕。翻攝王文杉臉書

翻遍老布料還原1980年代 卻淪為「竄改歷史」工具

王文杉回憶，當初為了精準還原1980年代的時代感，團隊在工期壓力下翻遍絕跡的老布料，只為重現當時流行的「喇叭褲」線條。身為專業職人，他本想用針線縫合歷史傷口，沒想到卻是在當事人完全「未知」的情況下參與。他痛心指出，該片核心目的似乎是為了誤導大眾對血案的記憶，這讓投入專業心血的演職人員感到備受傷害，職人初心淪為權力的棋子。

王文杉鄭重呼籲：欠林義雄家屬一個正式道歉

作為在1980年代成長的一代，王文杉直言，直到近期網路討論才真正直視「林宅血案」這道血淋淋的歷史傷痕。他強調，真相在當年已被掩蓋扭曲，如今更不應被恣意改編，而是應被嚴肅正視。他最後鄭重呼籲，過往的權力過錯欠林義雄家屬一個正式且隆重的道歉，唯有直面歷史的黑暗與真相，才能確保悲劇不再重蹈覆轍。



回到原文

更多鏡報報導

《世紀血案》導演身份惹議 網紅發聲質疑：經紀公司全員在睡覺？

《世紀血案》導演徐琨華身世背景遭寇世勳爆料 缺席殺青宴驚人原因曝光

懶人包／《世紀血案》5項爭議惹怒全國！林宅血案不僅是家庭悲劇「而是國家傷口」 45年至今未破案

高市早苗創紀錄！自民黨單獨擁3分之2席次 史上最多