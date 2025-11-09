隱瞞長達3年！她幫子女辦保調戶口 始知腥夫悄認養私生子

記者楊忠翰／台南報導

台南市1名葉姓女子，先前為了幫未成年子女辦理保險，遂前往區公所調取戶口名簿，始知丈夫在2022年認領1名男童，而且他與朱姓小三所生的兒子；葉女憤而提告求償100萬元，台南地院判葉女丈夫及朱女應連帶賠償30萬元。

葉女主張，她與丈夫在2012年結婚，2人育有2名子女，丈夫長年在台中工作；去年10月間，她欲幫子女辦理保險，遂到區公所調取戶口名簿，這才發現丈夫在2022年6月認領1名男童，她進一步追問丈夫，始知男童是丈夫與朱女所生，丈夫及朱女侵害她的配偶權，導致她身心蒙受極大痛苦，遂對2人提告求償100萬元。

台南地院審理期間，葉女丈夫及朱女均未出庭，亦未提出書狀聲明或陳述；法官認為，根據戶籍謄本資料，認定葉女主張屬實，從雙方身分、教育程度、經濟能力、社會地位、2名被告侵權態樣及葉女所受精神痛苦等情狀，判葉女丈夫及朱女必須連帶賠償精神慰撫金30萬元，全案仍可上訴。

