隱瞞高官性侵少女5月 高市衛生局長千字文發聲：選擇先保住那個孩子的命

高雄市衛生局心衛中心高官何建忠性侵少女，黃志中也發出長文，強調自己不曾揭露案情，是為了保護受害者的生命。（圖／報系資料照）

高雄市衛生局心理衛生中心前執行祕書何建忠，利用職務之便，利用精神照護查詢系統，鎖定因私密畫面外流而曾經輕生的16歲少女，肉搜後將她約出性侵得逞，並於近日遭起訴而引發大眾譴責，議員李雅靜認為衛生局刻意隱瞞，邀 求局長黃志中下台，黃志中則發出千字長文闡述心聲，並強調在透明和生命的衝突間，他選擇「先保住那個孩子的命」。

黃志中表示，這個案件發生在他管理的系統裡，這是他的責任。社會的批評、議員的質疑、民眾的憤怒，他都承受。加害者的犯罪行為令人髮指，已被解聘並接受司法制裁。但作為主管機關首長，他必須為管理機制出現問題負責。

黃志中解釋，半年來沒有對外說明，社會質疑衛生局隱瞞，他理解這個質疑。 但被害人是自殺高風險個案，有複雜家庭問題，處於隨時情緒不穩定的危險狀態。

黃志中強調，根據精神醫學專業意見，媒體曝光可能導致被害人自殺。當「透明」與「生命」衝突時，他選擇先保住那個孩子的命，如果這讓社會誤解他，在掩蓋，這個誤解，他承受。如果有人因此要他下台，這個壓力，他承受。但如果重來一次，面對同樣的兩難，還是會選擇先救那個孩子的命。

黃志中表示，這半年衛生局不是沒做事，局方立即解聘加害者、配合司法調查、全面清查權限紀錄、啟動管理機制的全面檢討改善，他更強調，一個敗類，不代表就能壓垮整個體系，這個犯罪者的惡行，絕不能代表高雄市一千多位社安網的專業同仁、更不能代表心衛中心所有社工和心理衛生專業人員都有問題。心衛中心6個分區、6名執行秘書，這是全國一致的專業配置。

「不幸的是，那個犯罪者是其中之一。一個敗類，不能被放大成為壓垮整個體系的理由。」黃志中在貼文中提到， 他看著他的同仁，每天面對想自殺的孩子、受虐的婦女兒童、精神疾病患者、破碎的家庭。這些工作極度耗竭，充滿壓力，但有人必須扛，他的團隊在扛，他作為局長，更要扛，扛著社會的質疑、扛著改革的壓力、扛著不能再出錯的步步為營。就像醫院會有醫療疏失、法院會有誤判，這不代表不需要醫療和司法。

黃志中也呼籲，每一個含聳動字眼的標題，都在那個孩子的傷口上撒鹽。請給她活下去的空間，如果還有其他受害者，請勇敢站出來。「壞的是那個犯罪者，不是整個制度，我們會保護你。檢討與罵聲中，我們還是要往前走。」

至於外界要求他下台，黃志中說，下台很容易，但問題沒有解決，新局長要多久才能了解案情、重建團隊、接手改革？這段空窗期，其他高風險個案怎麼辦？已經啟動的改善機制要從頭來過嗎？對他一個從事臨床30年保護弱勢個案的專業工作者而言，真正的負責，不是在壓力下退場；真正的負責，是在罵聲中繼續把事情做對、做好、做完。

黃志中表示，如果只是換個人，漏洞還在、問題沒解決，那叫「切割責任」，不是「負起責任」，最高性的是犯罪者，因為焦點從他的罪刑移開了，他選擇在一片罵聲中繼續負重前行，不是為了保住官位，而是因為那個孩子還需要被保護，其他脆弱的生命還在等待-，改革不能半途而廢，有些事，必須要有人扛到底 深耕改革不是表面功夫，是根本的改變，他要做的不是應付了事的改革，而是深耕式的管理機制重建。

黃志中說，深耕不是頭痛醫頭，而是系統性檢視 - 不是做做樣子，而是建立長效機制，不是等風頭過去，而是持續精進 這需要時間，需要專業，需要堅持。 我看過太多因為政治壓力、輿論壓力，導致改革淪為表面文章的例子。「這一次，我不要這樣。」

黃志中強調，他要把權限管控做到滴水不漏 - 把稽核機制做到確實有效 - 把專業訓練做到內化於心，把外部監督做到持續運作，忍辱是為了不讓情緒阻礙判斷，負重是因為這是他的責任，前行則是因為停下來就是失職，堅持深耕改革，是因為他想要為這個城市打造一個更完善的社安網。

黃志中也坦承，知悉何建忠涉性侵害案件後五個月來，他未曾對外界揭露此事，因在事件之初，檢察官即以被害人身心狀況不佳，為保護被害人，而要求相關人員秉持保密。在這五個月中，犯罪嫌疑人被收押的同時，我指定專責醫療團隊照顧被害人，全力協助被害人的身心照顧，無一刻鬆懈。

黃志中說，為保護被害人，他選擇不對外揭露性侵事件，這是司法的關照、行政的必要，也是醫療專業上的承擔。任何因爲此決定而對他的指責，他都必須概括承受，絕不迴避。一如三十多年來他對於家暴、性侵、性騷擾被害人照顧的承諾與投入，被害人權益是他必須堅守的。考量對被害人的保護，我在這五個月中都未曾對外揭露此事件，不僅是配合司法偵查，「我更為我的判斷、為我的決定負責。」

