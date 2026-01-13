隱蔽滲透致反滲透法難定罪 邱垂正籲民眾協助檢舉

（中央社記者廖文綺台北13日電）陸委會副主委梁文傑昨日表示，反滲透法的案子「判決無罪不代表真的無罪」，引起爭議。陸委會主委邱垂正今天對此表示，很多案件的滲透行為用了隱蔽的做法，要找到證據較困難，呼籲民眾盡量提供檢舉，讓執法機關將事實查清。

大陸委員會（陸委會）及台港經濟文化合作策進會（策進會）共同舉辦第5屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」，13日在西門紅樓舉行頒獎典禮。邱垂正在活動前受訪時，作上述表示。

邱垂正表示，現行的反滲透法具有雙重要件，一個要有滲透行為，一個要有違法行為。「我們是一個法治國家，還是要依法查證，要有具體的事實」。特別是在境外敵對勢力對當事人進行指示、委託、資助這些滲透行為的查核。

邱垂正指出，「現在很多案件就是由於滲透行為用了很多隱蔽的做法，要找到直接的證據比較困難」。因此期盼全國人民做執法單位的後盾，盡量提供檢舉，讓執法機關能夠將違法的事實查清楚。

另外，邱垂正提到，很多立委也希望反滲透法執法的範圍應該予以擴大對象，「這個我們就尊重，我們將來在修法都會一併來考量」。

立法院內政委員會12日審查反滲透法修正草案，梁文傑答詢時表示，他不認為反滲透法定罪率不高就代表沒有作用，「有的時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪」，所謂判決無罪只是沒辦法證明它符合法條規定的罪證而已。

國民黨立院黨團12日在官方臉書發文針對此事表示，「民進黨大官超越法律、凌駕法律的見解再次出現」。

梁文傑則對此回應，因為中共善於隱蔽資金、人員，因此證據掌握困難，而司法機關必須依法審判，以致定罪率不高。（編輯：邱國強）1150113