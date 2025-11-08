隱藏優惠！「可不可熟成紅茶」海報藏神秘代碼 輸入秒拿折價券
記者柯美儀／台北報導
知名手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」驚藏「神秘折扣彩蛋」！有網友意外發現品牌海報上的一張「小車票」竟暗藏優惠密碼，輸入後真的能在官方LINE領取5元折價券，意外掀起網友熱烈討論。官方也在Threads上證實此為全新活動「快車尋寶遊戲」，完成指定步驟就能獲得乘車小驚喜。
有網友近日在Threads分享驚喜發現，她注意到「可不可熟成紅茶」的宣傳海報上，印有一張小車票圖案，上頭除了寫著「Taste Coupon（品嘗優惠券）」外，還附上一組由英文字母與數字組成的神祕代碼「KBK555LONG」。
出於好奇，該網友將這組代碼輸入官方LINE帳號，沒想到真的成功兌換到一張5元折價券，而且任何一款飲品都可以折抵。她興奮直呼「有人發現可不可海報上的小車票是折扣碼嗎？原本我不信，結果真的有折價券！」
貼文一出，立刻掀起討論，不少網友興奮地說「真的有欸！超酷的」、「剛好拿來買新品，感謝分享」、「謝謝原PO分享優惠」；可不可的官方小編也在底下留言回覆，「嘻嘻…小巧思！妳的視力很好」。
可不可熟成紅茶也在Threads上分享新推出的活動「快車尋寶遊戲」，邀請粉絲一起「搭上半熟烏龍快車」，活動以「列車長驗票」為主題，號召消費者在11月16日前至門市尋找海報上的「限量乘車代碼」。
可不可熟成紅茶說明活動玩法共有三步驟，首先，在門市現場海報上找到乘車代碼；接著，前往官方LINE輸入暗語「嘟嘟親搶親搶」召喚列車長；最後，再輸入乘車代碼，就能獲得一份乘車小驚喜。同時提醒活動採限量贈送，獎品送完為止。
