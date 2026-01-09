隱藏在民宅裡的北海道最強飯糰！坐在鞦韆上吃一份現烤飯糰，享受東川町最奢華的田野晨光

日本北海道｜玄米おむすび ちゃみせ

如果你常到日本旅行，會發現日本人很愛吃飯糰おむすび，車站的飯糰專賣店、便利商店，甚至超市、市集隨手一捉。前陣子去北海道東川在偎岩吾親手打造，花了23億的「 キトウシの森きとろん」住了一晚、泡了溫泉後，第二天的早上東川友人說要帶我去吃一間她捨不得分享的飯糰店，每天只開2小時左右，這飯糰好吃到讓喜歡睡懶覺的她，每天早上心甘情願提早起床來排隊。

結論：這飯糰店也太荒郊野外，但佈置的非常可愛，天氣好的話，根本直接在店外的鞦韆野餐就好。飯糰是用玄米做的，口味非常多種，重點當然是非常好吃。

玄米おむすび ちゃみせ位於東川(旭川東邊)，這裡有一個札幌二世谷的稱號，原本是以森林木造為主，近幾年吸引了很多歐美、中國人來投資，加上和偎岩吾的合作計畫，成了整個北海道最熱鬧的新興旅遊投資地之一。

這裡有一間近幾年在北海道爆紅的咖啡店「yoshinori coffee」，本店就開在東川旭丘山腳下超美的田野間，據說秋天稻米收成時一片金黃非常漂亮。

店外沒有明顯的招牌，看起來就像田野間的一般住宅，庭園佈置的可愛且溫馨。

店裡很小，排列著一早做好，很快就會被搶光的飯糰，每天都有十多種，用的都是東川產的ゆめぴりか夢美人做成的玄米飯糰。

飯糰店裡沒有內用的空間，但室外佈置的很適合野餐，許多帶著小朋友的客人都直接在店外的庭園吃起早餐。

糰上面都有寫著飯糰的口味，同時店裡也有提供簡單的咖啡。

這裡的飯糰不是單純的包餡握成三角型，兩邊還會微微烤完，吃起來是外層酥脆微咬勁(有一點像鍋巴)，內層是札實的米飯糰綿密，的確和一般的飯糰完全不一樣，口感、香氣都極有層似。友人點的是燉煮牛肉，我點的是包起司的風味。

玄米おむすび ちゃみせ(fb粉絲團):北海道上川郡東川町西二号北2，電話:+81 166-82-3887，營業時間:07:00-09:30(星期四六日:07:00-14:00，星期一休)

