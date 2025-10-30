隱藏大安「17道奢華蟹宴」和牛、海膽陪襯 鮟鱇魚肝最中像吃冰淇淋

生活中心／賴俊佑報導

「松葉蟹肉佐烏魚子粉與松露油封蛋黃」半凝固蛋黃搭配松葉蟹肉、烏魚子，口感醇厚。(圖／blu koi壽司割烹料理提供）

秋天是吃螃蟹的季節！隱身在大安區巷弄間的「blu koi壽司割烹料理」，主廚以「日本冬季螃蟹料理」為靈感，使用松葉蟹、毛蟹搭配海膽、烏魚子、魚子醬與A5和牛，打造17道奢華蟹宴；另外，秋蟹季到來，台北萬豪宴客樓中餐廳推出期間限定「金秋饗蟹」個人套餐和9道秋蟹單品料理，台北文華東方酒店文華Café也推出全新午間主餐。

「鮟鱇魚肝冰淇淋最中」魚肝宛如冰淇淋包裹蘋果片、柿餅，濃郁中帶有水果甜。(圖／blu koi壽司割烹料理提供）

松葉蟹 × 毛蟹 × 和牛 × 海膽 極致冬季體驗

「blu koi壽司割烹料理」迎接吃蟹季節推出17道佳饌；「松葉蟹肉佐烏魚子粉與松露油封蛋黃」以低溫熟成蛋黃結合蟹肉與烏魚子香氣，口感醇厚；「鮟鱇魚肝冰淇淋最中」鮟鱇魚肝以柿餅、蘋果片與客家金桔醬點綴，搭配最中餅的酥脆口感，呈現出鹹甜交錯的驚喜體驗；「和牛松葉蟹朴葉燒」選用北海道 A5 和牛搭配松葉蟹腳，以獨特的朴葉燻烤手法，讓蟹肉鮮香與和牛油脂在高溫下交織出迷人層次；「蟹肉甲羅燒可樂餅」香濃蟹味噌與鮮甜松葉蟹肉填入蟹殼，經火焰輕炙後散發馥郁香氣，再融合可樂餅的創新巧思，完美呈現經典與創新的雙重風味。

師傅將蟹味增、蟹肉填入蟹殼炙烤後，再搭配可樂餅食用。(圖／blu koi壽司割烹料理提供）

「和牛松葉蟹朴葉燒」選用北海道 A5 和牛搭配松葉蟹腳，以獨特的朴葉燻烤手法，讓蟹肉鮮香與和牛油脂在高溫下交織出迷人層次。(圖／blu koi壽司割烹料理提供）

其他驚豔料理包括「松葉蟹肉佐莼菜醋凍」細緻酸味襯托出蟹肉鮮甜，「蟹肉海膽春捲」毛蟹與紫蘇、馬糞海膽包裹於酥脆春捲皮內，一口爆發鮮味，「大腹蟹肉太卷」以肥美大腹鮪魚搭配蟹肉為主軸，點綴海膽與鮭魚卵，視覺與味覺的奢華堆疊，餐期尾聲由「玉子燒」展現日式細膩工藝，再以「OREO冰淇淋」帶來趣味收尾。單人5,880元（含 2 款清酒），2人起 11,760元 +10%。

台北萬豪宴客樓「金秋饗蟹」個人套餐（圖／台北萬豪提供)

台北萬豪酒店宴客樓期間限定「金秋饗蟹」個人套餐

台北萬豪酒店宴客樓中餐廳即日起至12月31日止，推出期間限定「金秋饗蟹」個人套餐，採用重達800公克的整隻大沙公入饌，將蟹螯、蟹臂、蟹膏及蟹肉四大部位拆解融入菜餚，料理包括「柚香海膽醋凍蟹」、「蟹鉗風沙廣炒麵」、「蟹香田園灼時蔬」、「西施彩蟹柳」、「山芋莼菜蟹肉羹」，套餐包含「迎賓品味集」四品，集結藤椒麻醉雞、煙燻黑叉燒、芝士海鮮盞、黃金醬釀脆泡菜，及「季節鮮果襯銀耳薑香燉雪蓮」甜蜜收尾。每套4,580元+10%。

另外也同步推出多道時令限定秋蟹單品料理，主廚依不同蟹種特性施以巧思，肉質結實的大沙公適合燉煮或爆炒，包括「金湯蔥蒜燴蟹皇沙公」、「大閘蟹粉小籠包」、「紅膏蟹冬菜蒸肉餅」、「銷魂薑蒜炒大沙公」、「砂鍋煲處女蟳粥」等9道佳餚，單點秋蟹料理每份1,680元+10%起。

台北文華東方酒店文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐（圖／台北文華東方酒店提供）

文華Café全新午間主餐 日本A3和牛紐約客、伊比利豬丁骨登場

初秋時節，台北文華東方酒店文華Café(Café Un Deux Trois)推出全新午間主餐，即日起週一至週四「平日午間饗．吃．吧」每位1,580元+10%起，美饌包括「嫩煎法式雞胸佐松露醬」、「香煎澳洲莫瑞鱈佐赤味噌醬」、「炙烤西班牙伊比利豬丁骨佐無花果醬」與「爐烤日本A3和牛紐約客佐黑蒜醬及避風塘波士頓龍蝦」。

週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」每位2,680元+10%起，主餐選擇包含有「北海道干貝柚香奶油米型麵」、「香煎日本真鯛」與「爐烤澳洲和牛羅西尼牛排」。

賓客除可任選上述一道精緻主餐之外，「平日午間饗．吃．吧」還可享自助式的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤；「週末 鮮．吃．吧」亦可無限享用海鮮餐檯上的當令海鮮。此外，繽紛誘人的精品級甜點吧，更讓美食愛好者以舌尖暢享食尚美饌！

