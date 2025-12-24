隱藏式車門把太危險！ 美國正式對特斯拉展開調查

被稱為「未來之車」的特斯拉Cybertruck，2024年11月27日撞擊路樹後起火，車上四人有三人被燒死。取自X



美國汽車安全主管機關週三（24日）宣布，對特斯拉Model 3轎車啟動汽車缺陷調查。主因是外界擔憂該車款的「緊急車門開啟裝置」在緊急情況下可能難以觸及，無法清晰辨識。

特斯拉的車門使用電動式的「按鈕」開關，而非傳統車輛的機械式門把。這種「隱藏式」門把在電動車產業極為流行，以創造出未來感與科技感。

與其他電動車廠一樣，特斯拉也設置有機械式的緊急車門開啟開關。但是在車禍的緊急狀態下，許多受害者無法直覺碰到機械式開關，在原本可以獲救的情況下被活活燒死，或者傷重拖延致死。彭博新聞週一（22日）報導說，根據他們統計的資料，至少已經有15人在特斯拉的車禍中，因為受害者或救援人員無法開啟車門而死亡。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，由車輛缺陷調查辦公室（ODI）主導的調查已經在週二（23日）啟動，預計涉及約17萬9071輛2022年款式的特斯拉Model 3轎車。

NHTSA說，他們收到消費者請願書，表示特斯拉的車門機械式開啟裝置位置隱蔽、缺乏標籤，且在緊急狀況下極不直觀，難以即時尋獲。

光就特斯拉自己一家車廠，這種失去電力時緊急開啟車門的機械裝置開關，設置的位置往往不盡相同。前門的緊急機械開關都位於門握把附近的車窗開關按鈕旁邊，但是後門的機械開關，Model X要移除位於後門一處喇叭罩之後才能找到，Cybertruck要移除後門的一個橡膠蓋子才能找到開關。

某些電動車廠的機械式緊急開關位置更是千奇百怪，有些甚至藏在腳踏墊的下方，或者躲在座椅靠墊中。

而救援人員也常常無法及時尋獲從外面打開的機械開關。就在本月，一名維吉尼亞州警為了救援車門卡住、已經燒起來的特斯拉Model Y乘客，只能猛力快速打碎車窗把人拖出來。

電動車的救援時機尤其處於「電光火石」的極短暫期間，因為電動車的電池起火後會急速猛烈燃燒，並且極難撲滅，車門能否在此時快速打開就成為生死關鍵。

威斯康辛州一輛Model S發生火燒車後，車內5人全部喪生。家屬在今年11月控告特斯拉，指設計缺陷讓乘客困在車中無法逃生。去年11月，2名大學生在Cybertruck的車禍中死亡，家屬控告特斯拉，表示門把設計不良讓受害者被鎖在起火的車中。

特斯拉一再表示他們的車門開關設計「符合業界標準」。特斯拉尚未對NHTSA週三的啟動調查聲明發表回應。

