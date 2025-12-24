隱藏式車門把太危險！ 美國正式對特斯拉展開調查
美國汽車安全主管機關週三（24日）宣布，對特斯拉Model 3轎車啟動汽車缺陷調查。主因是外界擔憂該車款的「緊急車門開啟裝置」在緊急情況下可能難以觸及，無法清晰辨識。
特斯拉的車門使用電動式的「按鈕」開關，而非傳統車輛的機械式門把。這種「隱藏式」門把在電動車產業極為流行，以創造出未來感與科技感。
與其他電動車廠一樣，特斯拉也設置有機械式的緊急車門開啟開關。但是在車禍的緊急狀態下，許多受害者無法直覺碰到機械式開關，在原本可以獲救的情況下被活活燒死，或者傷重拖延致死。彭博新聞週一（22日）報導說，根據他們統計的資料，至少已經有15人在特斯拉的車禍中，因為受害者或救援人員無法開啟車門而死亡。
美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，由車輛缺陷調查辦公室（ODI）主導的調查已經在週二（23日）啟動，預計涉及約17萬9071輛2022年款式的特斯拉Model 3轎車。
NHTSA說，他們收到消費者請願書，表示特斯拉的車門機械式開啟裝置位置隱蔽、缺乏標籤，且在緊急狀況下極不直觀，難以即時尋獲。
光就特斯拉自己一家車廠，這種失去電力時緊急開啟車門的機械裝置開關，設置的位置往往不盡相同。前門的緊急機械開關都位於門握把附近的車窗開關按鈕旁邊，但是後門的機械開關，Model X要移除位於後門一處喇叭罩之後才能找到，Cybertruck要移除後門的一個橡膠蓋子才能找到開關。
某些電動車廠的機械式緊急開關位置更是千奇百怪，有些甚至藏在腳踏墊的下方，或者躲在座椅靠墊中。
而救援人員也常常無法及時尋獲從外面打開的機械開關。就在本月，一名維吉尼亞州警為了救援車門卡住、已經燒起來的特斯拉Model Y乘客，只能猛力快速打碎車窗把人拖出來。
電動車的救援時機尤其處於「電光火石」的極短暫期間，因為電動車的電池起火後會急速猛烈燃燒，並且極難撲滅，車門能否在此時快速打開就成為生死關鍵。
威斯康辛州一輛Model S發生火燒車後，車內5人全部喪生。家屬在今年11月控告特斯拉，指設計缺陷讓乘客困在車中無法逃生。去年11月，2名大學生在Cybertruck的車禍中死亡，家屬控告特斯拉，表示門把設計不良讓受害者被鎖在起火的車中。
特斯拉一再表示他們的車門開關設計「符合業界標準」。特斯拉尚未對NHTSA週三的啟動調查聲明發表回應。
更多太報報導
「從濃煙到大火僅1秒」中國新能源車2天3起火燒車 專家曝危險性
小米SU7電動車再傳車門打不開燒死駕駛 中媒不提車輛品牌「若是特斯拉早上大字報」
Cybertruck起火門打不開...燒死3人 家屬怒告：特斯拉知情不改
其他人也在看
網傳 Toyota RAV4 106 萬起預售價曝光！全球獨家 2.5 Hybrid GR Sport 車型成台規專屬？
繼我們先前為大家追蹤關於 Toyota 全新世代 RAV4 可能採用的「Hammerhead」設計語彙與動力編成後，國內車壇今日又投下一顆震撼彈！一張疑似業代流出的全新 RAV4 預售價格表在網路上瘋傳，不僅全車系似乎將主力鎖定在 2.5L Hybrid 油電複合動力，更驚人的是入門價格竟然下殺至 106 萬元起？而備受矚目的 GR Sport 版本，更疑似將搭載獨步全球的 2.5 Hybrid 動力規格。GOCHOICE購車趣 ・ 5 小時前 ・ 1
巴黎通勤用纜車正式上路！ 車程從45分縮短為18分
全歐洲最長的通勤纜車，在法國巴黎啟用，這條纜車全長4.5公里，主要作為巴黎的通勤運輸。從郊區到巴黎市中心的車程，將從40分鐘縮短到18分鐘，而且建造成本比地鐵低很多。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 6
同級唯一 5＋2 休旅？義式豪華 SUV 襲來！Stellantis 2026 台北車展展出名單！
年底車壇盛事「2026 台北新車暨新能源車大展」即將開跑，今年寶嘉聯合不只展場規模擴大，更搶在開展前夕釋出兩款充滿話題的全新車型，一款是讓爸爸們眼睛一亮的空間魔術師，另一款則是讓品味人士心動不已的義式精品，要在車展前先掀起一波熱潮 。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 1
最親民 Nissan 入門房車大改款現身！換裝動感新造型挑戰 Toyota Vios
Nissan 先前預告旗下小型房車代表 Versa 即將迎來全新大改款，如今官方宣傳照也在網路提前曝光，搶先揭露新車外觀造型設計，將以更加動感有型的姿態與 Toyota Vios 同場較勁。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Nissan臺北車展搶先看，預告Qashqai e-Power 2026/Q3，Formula E電動方程式賽車極速登場
Nissan今(23)日舉辦「2026台北新車暨新能源車大展」搶先預賞活動，現場展出Nissan Formula E GEN3 Evo，以及搭載全新第3代e-Power動力系統的Nissan Qashqai，透過展示新能源車輛技術成果，傳達Nissan致力於發展創新電驅科技與滿足駕馭需求的品牌理念。全新Nissan Qashqai於2025年9月正式在歐洲市場發表，搭載最新第3代e-Power動力系統，採用5合1模組化動力單元，引擎熱效率可達42%，平均油耗較前代優化10.7%；電動馬達最大輸出功率151Kw，提供充沛的駕駛動力，並支援EV模式與e-Pedal單踏板模式；且透過結構剛性提升與NVH工程強化，提升行駛寧靜度，展現出更加順暢、靜謐的純電駕馭感受。 Nissan不止步於極致性能的追求，更將頂級電動車賽場使用的尖端科技與經驗應用於量產車款，包含電池與電力管理、e-4ORCE全時四驅系統，車輛懸吊與操控調校技術等，並研發出獨家e-Power動力科技，讓消費者在車輛電動化趨勢中，無須擔憂里程焦慮，盡情擁抱純電駕馭的快感。Nissan以淬煉90年的日式精緻工藝與科技打造每一台品牌車款Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
新車可靠度調查：兩款電動車上榜，特斯拉Model Y擠下Toyota Corolla Cross
美國獨立評測機構《消費者報告》(Consumer Reports)，近期陸續公布了2026年最佳汽車品牌、最佳中古車品牌及最佳中古車款等調查報告，關於新車最可靠度調查，《消費者報告》也依據調查後的結果整理出前10名的可靠新車。出乎意料的是，過去被認為可靠度遠低於燃油車的電動車，這次不僅有兩款車上榜，還擠下Subaru Impreza、Toyota Corolla Cross排進前5名。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Suzuki 招牌跨界 SUV 告別 RAV4 雙生車身分！內外全面進化重新出發
Suzuki 過去與 Toyota 合作，在歐洲推出擁有 RAV4 雙生車身分的 Across 跨界休旅，而隨著六代 RAV4 問世也讓情況出現變化，近日 Suzuki 在東非塞席爾發表一款同樣以「Across」為名的全新跨界 SUV，改以自家開發的 Heartect 平台打造，與 RAV4 雙生車身分正式告別。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
當矽谷遇上大停電 Robotaxi集體「中風」引發交通大亂
當自動駕駛技術遇上城市基礎設施的大規模癱瘓，科幻夢想瞬間變成了交通噩夢。近日，舊金山發生一場波及全市約三分之一用戶的大停電，導致大量交通號誌熄滅。然而，街道上最令人頭痛的並非手足無措的人類駕駛，而是集體陷入「中風」狀態的Waymo自駕計程車。這些平時標榜比人類更安全的矽谷高科技結晶，在失去紅綠燈指引後，紛紛在十字路口「卡死」或無預警停靠，不僅造成嚴重的交通擠塞，更引發了大眾對自駕系統依賴基礎設施的深度疑慮。近日舊金山發生一場波及全市約三分之一用戶的大停電，導致大量交通號誌熄滅，結果Waymo自駕計程車集體陷入「中風」的狀態。根據現場與社群媒體流出的畫面，這些Waymo車輛在面對熄滅的交通號誌時，雖然被設計為應該視作「四向停車（Four-way stop）」處理，但在缺乏號誌訊號與通訊網路不穩的雙重打擊下，系統顯然陷入了信心不足的混亂。為了優先確保安全，車輛自動進入了所謂的「最小風險狀態」，也就是直接就地停車並等待人工救援。這種「安全第一」的設計，在停電混亂的街道上反而成了大型路障，甚至連趕往火災現場的緊急車輛都差點被這些動彈不得的「人工智慧」擋住去路。 這次事件也再次掀起了自駕技術兩大Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Kymco G6 150 Brembo退場不打緊！「光陽奔騰G7」曝登場時間
於2023年9月26日上市的Kymco RCS Moto，當時光陽機車提供RCS Moto 125與RCS Moto 150，被視為Racing家族的改款車型，還採裸把設計。然而，新車在運動速克達強敵環視的情況下，銷量稍嫌差強人意，最終先是RCS Moto 125停售，而RCS Moto 150也於日前悄悄從官網上下架，連同銷售許久的G6 150 Brembo也退場。不過，光陽總裁柯俊斌在第36屆南臺科大汽機車大展表示，預計將於明年第一季推出奔騰G6的後繼車「奔騰G7」。地球黃金線 ・ 12 小時前 ・ 2
LEXUS 2026 台北新車暨新能源車大展陣容出爐！
延續二十年電動化技術淬鍊，Lexus 宣布將參與 2026 台北新車暨新能源車大展，並以「MEET TOMORROW」 主題勾勒品牌對未來豪華移動的全新想像。展區將以 LEXUS ELECTRIFIED 電動化概念貫穿呈現，透過前瞻車款與沉浸式體驗，展現 Lexus 在永續科技與個人化奢華上的持續進化。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Royal Enfield 正式重返台灣！首發雙排量設定、18.78萬起入主英倫復古經典
宣布由太古運通取得代理權，首次、或說再次正式返回台灣市場的英倫經典摩托車品牌Royal Enfield，在歷經2025台北中車展首度亮相與一段時間的社群發酵後，不意外的以350系列三款和650系列三款，共計六款的街車車型首發亮相，意外的是，Bullet 350建議售價18.78萬、Shotgun 650建議售價29.08萬的強勢定價，預期將會為一陣低迷的重車銷售市場帶來一股不小的浪潮。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鏡車試駕/動感跑旅 KIA Sportage X-Line 4WD
國內的中大型休旅車市場可說是兵家必爭之地，無論是日本車、歐洲車甚至美國車到義大利品牌，攤開目錄基本上都會有這個級距的車款；而韓國的KIA在總代理森那美起亞的導入亞，在2021年發表了第五代的Sportage，成功的替KIA在國內市場搶下不少銷售量。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發起對話
長榮航空傳引擎故障 飛洛杉磯航班轉降關西機場
長榮航空一架原定由台北飛往洛杉磯的BR006航班，今（24日）上午11點09分從桃園機場起飛，機型為BOEING 777-300ER，於航程中疑似發生引擎故障。為確保航安，機組員依標準作業程序決定轉降日本大阪關西國際機場。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話
現代汽車豪華副品牌Genesis推出一款中置超跑Genesis Magma GT實力足以挑戰法拉利
終於有這麼一天，以Excel和Pony等平價車起家的韓系汽車製造商現代汽車（Hyundai）經過數十年的奮鬥，如今他們已成為全球銷售量第3大汽製造商，更誇張的是在超跑的領域裡，他們將挑戰法拉利的超跑教主地位。現代汽車旗下的豪華車副品牌Genesis，本周Genesis在法國南部海岸發表一款名為Genesis Magma GT中置概念超跑，它的實力足以力拚雪佛蘭的美系超跑C8 Corvette一較高下，甚至可能與法拉利296 GTB、麥拉侖Artura和Lamborghini的Temerario相媲美。汽車日報 ・ 20 小時前 ・ 1
新世代Mazda CX-5將現身2026東京改裝車展，首度展出新車色加裝外觀配件
今年10月舉辦的2025東京移動車展 (Japan Mobility Show 2025)，Mazda首度在日本展出新世代CX-5，而即將於明年1月19日登場的2026東京改裝車展，Mazda預告將再度展出新世代CX-5，雖然一樣是歐規版本，但外觀將換上首度亮相的新車色，同時外觀多了一些配件點綴，其他展出車款還包括參加2025 ENEOS超級耐久賽事的 Mazda Spirit Racing 3、Mazda Spirit Racing RS兩款概念賽車，以及在全日本拉力錦標賽奪下XC-2級別第2名的Magic TY Mazda CX-60。地球黃金線 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】不再留後路 英國指標車廠以後只賣電動車
英國豪華品牌Jaguar在12月19日正式下線最後一輛F-Pace，宣告這款中型休旅車以及內燃機引擎時代的終結。F-Pace自2015年法蘭克福車展亮相以來，一直是Jaguar的熱銷明星，以2.0升汽柴油渦輪、3.0升V6及 5.0升V8機械增壓引擎，搭配後輪或四輪驅動，完美詮釋Jaguar豪華與駕馭精神。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
桃園捷運綠線明年通車！捷工局斥1.3億改善3路段人行道
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 桃園…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025 Mazda MX-5 RF 試駕：老派浪漫，電動車粉請迴避 ！
從初登場時的大鵬灣國際賽道「2015 MX-5 Celebrate Driving Festival」算起，代號為ND的Mazda MX-5早已推出多年，關於下一代、意即NE世代的傳言也早已甚囂塵上，休管是與它廠進行更深入的技術合作，或是導入電氣化、渦輪化等云云，注定現行世代將是最後、而且是最為純粹的雙座小跑車！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
想買車先等等 台北車展購車好康搶先曝光
「2026台北新車暨新能源車大展」將在114年12月31日至115年1月4日在台北世貿登場，橫跨跨年與元旦連假，成為年末車壇最受矚目的指標性盛會。除了新車與新能源技術齊發，今年更被視為「入主好時機」，各大品牌同步端出誠意十足的展場限定優惠。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
死亡車禍！女騎士右轉捲聯結車底亡 駕駛：反應不及
台中市 / 綜合報導 台中西屯果菜市場外發生嚴重車禍，一名57歲女子從市場出入口騎車右轉切進道路，疑似靠經過的聯結車太近發生碰撞，女子整個人被壓進車底重傷，送醫搶救後仍宣告不治。肇事駕駛說，當時車子開的不快，但因為路段車流複雜，加上路口沒有設置號誌燈，很多騎士轉彎就直接切出來，他們就算發現了，反應時間根本來不及。 身穿黃色上衣的機車女騎士，騎車來到路口右轉，一輛白色聯結車直行出現，女騎士靠聯結車非常近，接著馬上發生碰撞，騎士連人帶車倒地，人被壓在聯結車底下。車禍現場，機車橫躺在路面，滿地散落女騎士車上的物品，道路上還留下一大片血跡，車禍發生的地點在台中市西屯區環中路一段，就在台中果菜市場外面，昨(23)日晚間，經過警方調查，57歲吳姓女騎士從果菜市場汽機車出入口出來，跟聯結車發生碰撞當場重傷倒地，緊急送醫後依然宣告不治。聯結車駕駛謝先生：「我知道這邊的機車轉彎就直接切出來，彎出來反應到一定趕快踩煞車，結果還是來不及。」開聯結車的人是46歲謝姓駕駛，他說這個路段因為緊鄰果菜市長車流量很大，當時車子已經開的不快，加上路口沒有設置號誌燈，機車如果直接切出來道路上，就算有注意到，但反應時間根本就不夠。第六分局交通分隊長鄧錦宏：「機車的左前車頭身，與聯結車的右側車身發生碰撞肇事，機車駕駛傷重，經急救後仍宣告不治。」警方在現場，對肇事的謝姓駕駛進行酒測，他沒有喝酒，但吳姓女子騎車碰撞聯結車不幸身亡，警方已經報請檢察官相驗，要釐清確切死因。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話