太報

隱藏式車門把太危險！ 美國正式對特斯拉展開調查

陳家齊
被稱為「未來之車」的特斯拉Cybertruck，2024年11月27日撞擊路樹後起火，車上四人有三人被燒死。取自X
被稱為「未來之車」的特斯拉Cybertruck，2024年11月27日撞擊路樹後起火，車上四人有三人被燒死。取自X


美國汽車安全主管機關週三（24日）宣布，對特斯拉Model 3轎車啟動汽車缺陷調查。主因是外界擔憂該車款的「緊急車門開啟裝置」在緊急情況下可能難以觸及，無法清晰辨識。

特斯拉的車門使用電動式的「按鈕」開關，而非傳統車輛的機械式門把。這種「隱藏式」門把在電動車產業極為流行，以創造出未來感與科技感。

與其他電動車廠一樣，特斯拉也設置有機械式的緊急車門開啟開關。但是在車禍的緊急狀態下，許多受害者無法直覺碰到機械式開關，在原本可以獲救的情況下被活活燒死，或者傷重拖延致死。彭博新聞週一（22日）報導說，根據他們統計的資料，至少已經有15人在特斯拉的車禍中，因為受害者或救援人員無法開啟車門而死亡。

廣告

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，由車輛缺陷調查辦公室（ODI）主導的調查已經在週二（23日）啟動，預計涉及約17萬9071輛2022年款式的特斯拉Model 3轎車。

NHTSA說，他們收到消費者請願書，表示特斯拉的車門機械式開啟裝置位置隱蔽、缺乏標籤，且在緊急狀況下極不直觀，難以即時尋獲。

光就特斯拉自己一家車廠，這種失去電力時緊急開啟車門的機械裝置開關，設置的位置往往不盡相同。前門的緊急機械開關都位於門握把附近的車窗開關按鈕旁邊，但是後門的機械開關，Model X要移除位於後門一處喇叭罩之後才能找到，Cybertruck要移除後門的一個橡膠蓋子才能找到開關。

某些電動車廠的機械式緊急開關位置更是千奇百怪，有些甚至藏在腳踏墊的下方，或者躲在座椅靠墊中。

而救援人員也常常無法及時尋獲從外面打開的機械開關。就在本月，一名維吉尼亞州警為了救援車門卡住、已經燒起來的特斯拉Model Y乘客，只能猛力快速打碎車窗把人拖出來。

電動車的救援時機尤其處於「電光火石」的極短暫期間，因為電動車的電池起火後會急速猛烈燃燒，並且極難撲滅，車門能否在此時快速打開就成為生死關鍵。

威斯康辛州一輛Model S發生火燒車後，車內5人全部喪生。家屬在今年11月控告特斯拉，指設計缺陷讓乘客困在車中無法逃生。去年11月，2名大學生在Cybertruck的車禍中死亡，家屬控告特斯拉，表示門把設計不良讓受害者被鎖在起火的車中。

特斯拉一再表示他們的車門開關設計「符合業界標準」。特斯拉尚未對NHTSA週三的啟動調查聲明發表回應。

更多太報報導
「從濃煙到大火僅1秒」中國新能源車2天3起火燒車 專家曝危險性
小米SU7電動車再傳車門打不開燒死駕駛 中媒不提車輛品牌「若是特斯拉早上大字報」
Cybertruck起火門打不開...燒死3人 家屬怒告：特斯拉知情不改

其他人也在看

網傳 Toyota RAV4 106 萬起預售價曝光！全球獨家 2.5 Hybrid GR Sport 車型成台規專屬？

網傳 Toyota RAV4 106 萬起預售價曝光！全球獨家 2.5 Hybrid GR Sport 車型成台規專屬？

繼我們先前為大家追蹤關於 Toyota 全新世代 RAV4 可能採用的「Hammerhead」設計語彙與動力編成後，國內車壇今日又投下一顆震撼彈！一張疑似業代流出的全新 RAV4 預售價格表在網路上瘋傳，不僅全車系似乎將主力鎖定在 2.5L Hybrid 油電複合動力，更驚人的是入門價格竟然下殺至 106 萬元起？而備受矚目的 GR Sport 版本，更疑似將搭載獨步全球的 2.5 Hybrid 動力規格。

GOCHOICE購車趣 ・ 5 小時前1
巴黎通勤用纜車正式上路！　車程從45分縮短為18分

巴黎通勤用纜車正式上路！　車程從45分縮短為18分

全歐洲最長的通勤纜車，在法國巴黎啟用，這條纜車全長4.5公里，主要作為巴黎的通勤運輸。從郊區到巴黎市中心的車程，將從40分鐘縮短到18分鐘，而且建造成本比地鐵低很多。

TVBS新聞網 ・ 23 小時前6
同級唯一 5＋2 休旅？義式豪華 SUV 襲來！Stellantis 2026 台北車展展出名單！

同級唯一 5＋2 休旅？義式豪華 SUV 襲來！Stellantis 2026 台北車展展出名單！

年底車壇盛事「2026 台北新車暨新能源車大展」即將開跑，今年寶嘉聯合不只展場規模擴大，更搶在開展前夕釋出兩款充滿話題的全新車型，一款是讓爸爸們眼睛一亮的空間魔術師，另一款則是讓品味人士心動不已的義式精品，要在車展前先掀起一波熱潮 。

GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前1
最親民 Nissan 入門房車大改款現身！換裝動感新造型挑戰 Toyota Vios

最親民 Nissan 入門房車大改款現身！換裝動感新造型挑戰 Toyota Vios

Nissan 先前預告旗下小型房車代表 Versa 即將迎來全新大改款，如今官方宣傳照也在網路提前曝光，搶先揭露新車外觀造型設計，將以更加動感有型的姿態與 Toyota Vios 同場較勁。

自由時報汽車頻道 ・ 1 天前發起對話
Nissan臺北車展搶先看，預告Qashqai e-Power 2026/Q3，Formula E電動方程式賽車極速登場

Nissan臺北車展搶先看，預告Qashqai e-Power 2026/Q3，Formula E電動方程式賽車極速登場

Nissan今(23)日舉辦「2026台北新車暨新能源車大展」搶先預賞活動，現場展出Nissan Formula E GEN3 Evo，以及搭載全新第3代e-Power動力系統的Nissan Qashqai，透過展示新能源車輛技術成果，傳達Nissan致力於發展創新電驅科技與滿足駕馭需求的品牌理念。全新Nissan Qashqai於2025年9月正式在歐洲市場發表，搭載最新第3代e-Power動力系統，採用5合1模組化動力單元，引擎熱效率可達42%，平均油耗較前代優化10.7%；電動馬達最大輸出功率151Kw，提供充沛的駕駛動力，並支援EV模式與e-Pedal單踏板模式；且透過結構剛性提升與NVH工程強化，提升行駛寧靜度，展現出更加順暢、靜謐的純電駕馭感受。 Nissan不止步於極致性能的追求，更將頂級電動車賽場使用的尖端科技與經驗應用於量產車款，包含電池與電力管理、e-4ORCE全時四驅系統，車輛懸吊與操控調校技術等，並研發出獨家e-Power動力科技，讓消費者在車輛電動化趨勢中，無須擔憂里程焦慮，盡情擁抱純電駕馭的快感。Nissan以淬煉90年的日式精緻工藝與科技打造每一台品牌車款

Carture 車勢文化 ・ 1 天前1
新車可靠度調查：兩款電動車上榜，特斯拉Model Y擠下Toyota Corolla Cross

新車可靠度調查：兩款電動車上榜，特斯拉Model Y擠下Toyota Corolla Cross

美國獨立評測機構《消費者報告》(Consumer Reports)，近期陸續公布了2026年最佳汽車品牌、最佳中古車品牌及最佳中古車款等調查報告，關於新車最可靠度調查，《消費者報告》也依據調查後的結果整理出前10名的可靠新車。出乎意料的是，過去被認為可靠度遠低於燃油車的電動車，這次不僅有兩款車上榜，還擠下Subaru Impreza、Toyota Corolla Cross排進前5名。

地球黃金線 ・ 1 天前發起對話
Suzuki 招牌跨界 SUV 告別 RAV4 雙生車身分！內外全面進化重新出發

Suzuki 招牌跨界 SUV 告別 RAV4 雙生車身分！內外全面進化重新出發

Suzuki 過去與 Toyota 合作，在歐洲推出擁有 RAV4 雙生車身分的 Across 跨界休旅，而隨著六代 RAV4 問世也讓情況出現變化，近日 Suzuki 在東非塞席爾發表一款同樣以「Across」為名的全新跨界 SUV，改以自家開發的 Heartect 平台打造，與 RAV4 雙生車身分正式告別。

自由時報汽車頻道 ・ 1 天前發起對話
當矽谷遇上大停電 Robotaxi集體「中風」引發交通大亂

當矽谷遇上大停電 Robotaxi集體「中風」引發交通大亂

當自動駕駛技術遇上城市基礎設施的大規模癱瘓，科幻夢想瞬間變成了交通噩夢。近日，舊金山發生一場波及全市約三分之一用戶的大停電，導致大量交通號誌熄滅。然而，街道上最令人頭痛的並非手足無措的人類駕駛，而是集體陷入「中風」狀態的Waymo自駕計程車。這些平時標榜比人類更安全的矽谷高科技結晶，在失去紅綠燈指引後，紛紛在十字路口「卡死」或無預警停靠，不僅造成嚴重的交通擠塞，更引發了大眾對自駕系統依賴基礎設施的深度疑慮。近日舊金山發生一場波及全市約三分之一用戶的大停電，導致大量交通號誌熄滅，結果Waymo自駕計程車集體陷入「中風」的狀態。根據現場與社群媒體流出的畫面，這些Waymo車輛在面對熄滅的交通號誌時，雖然被設計為應該視作「四向停車（Four-way stop）」處理，但在缺乏號誌訊號與通訊網路不穩的雙重打擊下，系統顯然陷入了信心不足的混亂。為了優先確保安全，車輛自動進入了所謂的「最小風險狀態」，也就是直接就地停車並等待人工救援。這種「安全第一」的設計，在停電混亂的街道上反而成了大型路障，甚至連趕往火災現場的緊急車輛都差點被這些動彈不得的「人工智慧」擋住去路。 這次事件也再次掀起了自駕技術兩大

Carture 車勢文化 ・ 1 天前發起對話
Kymco G6 150 Brembo退場不打緊！「光陽奔騰G7」曝登場時間

Kymco G6 150 Brembo退場不打緊！「光陽奔騰G7」曝登場時間

於2023年9月26日上市的Kymco RCS Moto，當時光陽機車提供RCS Moto 125與RCS Moto 150，被視為Racing家族的改款車型，還採裸把設計。然而，新車在運動速克達強敵環視的情況下，銷量稍嫌差強人意，最終先是RCS Moto 125停售，而RCS Moto 150也於日前悄悄從官網上下架，連同銷售許久的G6 150 Brembo也退場。不過，光陽總裁柯俊斌在第36屆南臺科大汽機車大展表示，預計將於明年第一季推出奔騰G6的後繼車「奔騰G7」。

地球黃金線 ・ 12 小時前2
LEXUS 2026 台北新車暨新能源車大展陣容出爐！

LEXUS 2026 台北新車暨新能源車大展陣容出爐！

延續二十年電動化技術淬鍊，Lexus 宣布將參與 2026 台北新車暨新能源車大展，並以「MEET TOMORROW」 主題勾勒品牌對未來豪華移動的全新想像。展區將以 LEXUS ELECTRIFIED 電動化概念貫穿呈現，透過前瞻車款與沉浸式體驗，展現 Lexus 在永續科技與個人化奢華上的持續進化。

GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前發起對話
Royal Enfield 正式重返台灣！首發雙排量設定、18.78萬起入主英倫復古經典

Royal Enfield 正式重返台灣！首發雙排量設定、18.78萬起入主英倫復古經典

宣布由太古運通取得代理權，首次、或說再次正式返回台灣市場的英倫經典摩托車品牌Royal Enfield，在歷經2025台北中車展首度亮相與一段時間的社群發酵後，不意外的以350系列三款和650系列三款，共計六款的街車車型首發亮相，意外的是，Bullet 350建議售價18.78萬、Shotgun 650建議售價29.08萬的強勢定價，預期將會為一陣低迷的重車銷售市場帶來一股不小的浪潮。

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前發起對話
鏡車試駕/動感跑旅　KIA Sportage X-Line 4WD

鏡車試駕/動感跑旅　KIA Sportage X-Line 4WD

國內的中大型休旅車市場可說是兵家必爭之地，無論是日本車、歐洲車甚至美國車到義大利品牌，攤開目錄基本上都會有這個級距的車款；而韓國的KIA在總代理森那美起亞的導入亞，在2021年發表了第五代的Sportage，成功的替KIA在國內市場搶下不少銷售量。

鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前發起對話
長榮航空傳引擎故障　飛洛杉磯航班轉降關西機場

長榮航空傳引擎故障　飛洛杉磯航班轉降關西機場

長榮航空一架原定由台北飛往洛杉磯的BR006航班，今（24日）上午11點09分從桃園機場起飛，機型為BOEING 777-300ER，於航程中疑似發生引擎故障。為確保航安，機組員依標準作業程序決定轉降日本大阪關西國際機場。

鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前發起對話
現代汽車豪華副品牌Genesis推出一款中置超跑Genesis Magma GT實力足以挑戰法拉利

現代汽車豪華副品牌Genesis推出一款中置超跑Genesis Magma GT實力足以挑戰法拉利

終於有這麼一天，以Excel和Pony等平價車起家的韓系汽車製造商現代汽車（Hyundai）經過數十年的奮鬥，如今他們已成為全球銷售量第3大汽製造商，更誇張的是在超跑的領域裡，他們將挑戰法拉利的超跑教主地位。現代汽車旗下的豪華車副品牌Genesis，本周Genesis在法國南部海岸發表一款名為Genesis Magma GT中置概念超跑，它的實力足以力拚雪佛蘭的美系超跑C8 Corvette一較高下，甚至可能與法拉利296 GTB、麥拉侖Artura和Lamborghini的Temerario相媲美。

汽車日報 ・ 20 小時前1
新世代Mazda CX-5將現身2026東京改裝車展，首度展出新車色加裝外觀配件

新世代Mazda CX-5將現身2026東京改裝車展，首度展出新車色加裝外觀配件

今年10月舉辦的2025東京移動車展 (Japan Mobility Show 2025)，Mazda首度在日本展出新世代CX-5，而即將於明年1月19日登場的2026東京改裝車展，Mazda預告將再度展出新世代CX-5，雖然一樣是歐規版本，但外觀將換上首度亮相的新車色，同時外觀多了一些配件點綴，其他展出車款還包括參加2025 ENEOS超級耐久賽事的 Mazda Spirit Racing 3、Mazda Spirit Racing RS兩款概念賽車，以及在全日本拉力錦標賽奪下XC-2級別第2名的Magic TY Mazda CX-60。

地球黃金線 ・ 12 小時前發起對話
【怎能不愛車】不再留後路　英國指標車廠以後只賣電動車

【怎能不愛車】不再留後路　英國指標車廠以後只賣電動車

英國豪華品牌Jaguar在12月19日正式下線最後一輛F-Pace，宣告這款中型休旅車以及內燃機引擎時代的終結。F-Pace自2015年法蘭克福車展亮相以來，一直是Jaguar的熱銷明星，以2.0升汽柴油渦輪、3.0升V6及 5.0升V8機械增壓引擎，搭配後輪或四輪驅動，完美詮釋Jaguar豪華與駕馭精神。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前發起對話
桃園捷運綠線明年通車！捷工局斥1.3億改善3路段人行道

桃園捷運綠線明年通車！捷工局斥1.3億改善3路段人行道

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 桃園…

中華日報 ・ 1 天前發起對話
2025 Mazda MX-5 RF 試駕：老派浪漫，電動車粉請迴避 ！

2025 Mazda MX-5 RF 試駕：老派浪漫，電動車粉請迴避 ！

從初登場時的大鵬灣國際賽道「2015 MX-5 Celebrate Driving Festival」算起，代號為ND的Mazda MX-5早已推出多年，關於下一代、意即NE世代的傳言也早已甚囂塵上，休管是與它廠進行更深入的技術合作，或是導入電氣化、渦輪化等云云，注定現行世代將是最後、而且是最為純粹的雙座小跑車！

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前發起對話
想買車先等等　台北車展購車好康搶先曝光

想買車先等等　台北車展購車好康搶先曝光

「2026台北新車暨新能源車大展」將在114年12月31日至115年1月4日在台北世貿登場，橫跨跨年與元旦連假，成為年末車壇最受矚目的指標性盛會。除了新車與新能源技術齊發，今年更被視為「入主好時機」，各大品牌同步端出誠意十足的展場限定優惠。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前發起對話
死亡車禍！女騎士右轉捲聯結車底亡　駕駛：反應不及

死亡車禍！女騎士右轉捲聯結車底亡　駕駛：反應不及

台中市 / 綜合報導 台中西屯果菜市場外發生嚴重車禍，一名57歲女子從市場出入口騎車右轉切進道路，疑似靠經過的聯結車太近發生碰撞，女子整個人被壓進車底重傷，送醫搶救後仍宣告不治。肇事駕駛說，當時車子開的不快，但因為路段車流複雜，加上路口沒有設置號誌燈，很多騎士轉彎就直接切出來，他們就算發現了，反應時間根本來不及。 身穿黃色上衣的機車女騎士，騎車來到路口右轉，一輛白色聯結車直行出現，女騎士靠聯結車非常近，接著馬上發生碰撞，騎士連人帶車倒地，人被壓在聯結車底下。車禍現場，機車橫躺在路面，滿地散落女騎士車上的物品，道路上還留下一大片血跡，車禍發生的地點在台中市西屯區環中路一段，就在台中果菜市場外面，昨(23)日晚間，經過警方調查，57歲吳姓女騎士從果菜市場汽機車出入口出來，跟聯結車發生碰撞當場重傷倒地，緊急送醫後依然宣告不治。聯結車駕駛謝先生：「我知道這邊的機車轉彎就直接切出來，彎出來反應到一定趕快踩煞車，結果還是來不及。」開聯結車的人是46歲謝姓駕駛，他說這個路段因為緊鄰果菜市長車流量很大，當時車子已經開的不快，加上路口沒有設置號誌燈，機車如果直接切出來道路上，就算有注意到，但反應時間根本就不夠。第六分局交通分隊長鄧錦宏：「機車的左前車頭身，與聯結車的右側車身發生碰撞肇事，機車駕駛傷重，經急救後仍宣告不治。」警方在現場，對肇事的謝姓駕駛進行酒測，他沒有喝酒，但吳姓女子騎車碰撞聯結車不幸身亡，警方已經報請檢察官相驗，要釐清確切死因。 原始連結

華視影音 ・ 7 小時前發起對話