隱藏式門把有致命缺陷？中國新禁令出爐，要求特斯拉、小米等電動車廠保留機械裝置
為了提升續航力與美感，電動車（EV）盛行的「隱藏式門把」風潮，如今似乎踢到鐵板，中國政府近期正式頒布禁令，成為全球第一個強制要求停止使用此類設計的國家。這項由特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）引領的流行，在過往多起致命安全事故中，都成為調查報告提及的重點後，也開始被多國安全監管機構啟動嚴格檢視。
英國廣播公司（BBC）報導提到，北京做出這項決定的背景，源於電動車當在發生事故時，潛在的「門把故障」疑慮。近期在中國境內，發生多起涉及小米汽車（Xiaomi EV）的致命車禍，這些案件都出現、疑似在斷電情況下，隱藏式電子門把無法正常彈出或解鎖，導致車內乘客受困無法逃脫。
中華人民共和國工業和信息化部（MIIT，下簡稱工信部）最新明確要求指出，自2027年1月1日起，所有新車、必須在車門內外設置「機械釋放裝置」，方可上市銷售。這也意味著，過往電動車市場中，單純依賴電子訊號彈出的門把設計，將不再符合安全規範。
內外皆需具備「物理開關」
根據工信部要求，除了後車廂外的每一個車門，外部必須具備至少6x2x2.5公分的凹陷空間，確保在緊急狀況下，人類手掌能伸入操作把手。而在車內，則必須設置一個至少1x0.7公分大小的指示標誌，引導乘客如何操作機械式開關。
至於目前已進入市場的車型，將獲得兩年緩衝期，車廠必須在限期內全面更新設計。根據《中國日報》數據，在中國境內、前100名暢銷的新能源車（NEV）當中，大約有多達60%比例全採用隱藏式把手設計，因此這份禁令影響範圍極其廣泛。
特斯拉也面臨華府調查
雖然這份禁令，目前僅限於中國國內市場，但考量到中國在全球汽車供應鏈的巨大影響力，此一改變勢必連動全球。事實上，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），已針對特斯拉旗艦車款Model Y展開調查，就是針對其門把故障的問題。
根據外媒報導，NHTSA已收到至少9起相關投訴，全都與2021年出廠的Model Y 車款有關，車主抱怨門把常常會突然失靈，進而導致孩童受困車內。而且，在其中的4起投訴案例中，車主甚至得被迫破窗救人。
更多風傳媒報導
其他人也在看
大家都說景氣不好，豪車為什麼還是一輛接一輛賣？
如果可以將某一年一筆勾銷，你會選哪一年？相信不少人的答案就是2025年，特別是進口車商。
2026年1月台灣汽車市場銷售報告｜福特 Territory、三菱 Xforce 衝進前段班 國產休旅出現新變數
2026年1月台灣新車銷售成績出爐，全月總掛牌數為35,073輛，較上月下滑 25.9%，不過與去年同期相比仍大致持平。在台美汽車關稅政策尚未定案、消費者觀望情緒仍高的情況下，市場並未出現明顯急凍，國產車與主力休旅依舊撐起基本盤，本月銷售榜也出現兩大新黑馬為關注重點，Ford福特與三菱Mitsubishi，分別靠著Territory、Xforce擠入久違的國產車乘用車排名。
Foxtron Cavira安審合格證到手，接替Luxgen n⁷最快有望上半年上市
日前，車安資訊網合格產品資訊查詢系統中更出現Foxtron Cavira取得車輛安全審驗合格證資訊，進一步證實Foxtron將以Cavira取代原先的Luxgen n⁷，扮演未來Foxtron品牌在台灣車市電動中型休旅主力，推測最快有望上半年在台上市。
Honda這款車擊敗Toyota Corolla，評選為2026年性價比最高的可靠車款
國外分析網站iSeeCars近日公布2026年性價比最高可靠車款名單，其中Honda這款車竟贏過Toyota Corolla，同時也有公布中型休旅和油電等車型名單。新車價格不斷攀升，消費者都希望能用更划算價格購入車輛同時延長持有時間，目前美國新車平均價格來到46,699美元，消費者持有車輛為11年，其養護、二手價成本每年4,251美元，對此近日國外分析網站iSeeCars就公布2026年性價比最高可靠車款名單。 首先在新車項目Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻在該項目僅排在25名。而向來以高性價比著稱的Toyota，其Corolla則以25,423美元、11.3年、2,258美元排在第二，至於第三名則是Mazda 3 Hatchback 31,801美元/13.8年/2,300美元。iSeeCars公布Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年持有成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻排在第25名。再來中型休旅車方面(
Honda Monkey等三款經典125小車系，全新配色迎接2026年式更新
Monkey 125、ST125 Dax與Super Cub C125同步換裝新色，延續復古精神注入新世代風格，Honda宣布旗下三款最具代表性的125級距迷你車款，將以全新配色迎接2026年式更新，雖然在機械與技術層面維持不變，但透過視覺風格的全面翻新，為這三款歷久彌新的經典車型注入嶄新活力，也再次展現Honda對復古設計與現代機能並行理念的堅持。
Volvo建議EX30車主充電不要超過70%
Volvo EX30有提供單馬達與單馬達Range和雙馬達Performance車型，近期Volvo建議單馬達Range和雙馬達Performance車主充電不要超過70%。Volvo EX30有提供單馬達、單馬達Range與雙馬達Performance等三種車型，近期Volvo則發出公告建議單馬達Range與雙馬達Performance車主充電不要超過70%。其原因為EX30單馬達51kWh車型配置磷酸鐵鋰電池，單馬達Range與雙馬達Performance則是配置69kWh的三元鋰電池，其中三元鋰電池發現會有過熱情況，而將充電限制勿超過70%則能大幅降低此風險，倘若螢幕顯示電池過熱警告訊息也請立即停車離開車輛。好在目前尚未有收到任何故障與傷亡通報，對此英國DVSA也表示目前仍在調查與尋找解決方案，而Volvo也將會進行召回修復。EX30單馬達Range與雙馬達Performance配置的三元鋰電池會有過熱情況，Volvo建議充電勿超過70%則能大幅降低風險。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
賣得慢、卻賣到破紀錄！超會賣車的豪華品牌不在歐洲
相較其他車廠早早端出年度展望，Lexus在2025年成績單公布前顯得格外謹慎，不過結果一出手就是新紀錄。過去12 月，Lexus全球交車數成長4%，來到88萬2,231輛，連續第三年刷新品牌歷史高點。
Hyundai Mufasa官網售價調整，降2萬、入手門檻下修至85.9萬元
Hyundai總代理南陽實業去年中旬時間，正式引進全新國產中型休旅Mufasa，三種車型溝通，其中GLA等級更是設定在新台幣90萬元內可以入手。不過，在剛進入2026新年之際，儘管進口車關稅政策尚未明朗，但南陽實業率先做出動作，宣布降低Mufasa的入手門檻，根據官網的最新資訊，Mufasa現在85.9萬元起就能入手，比起之前再有2萬元降幅。
現代Staria追加電動版Staria Electric，續航里程400公里、10到 80%充電僅20分鐘
其實早該推出純電動版了，現代汽車（Hyundai）旗下大型MPV多功能休旅Staria，2021年全球首發，接替原有的Starex，它那星艦一般充滿未來感的造型，獨樹一格，加上超越同級距的豐富配備與數位科技，以及寬敞的空間和迷人的車價，吸引了強大的買氣，台灣在2022年2月導入，也表現不俗。1月9日在既有的內燃機動力車型之外，原廠再追加純電動版Staria Electric，它具備比同級車更出色的性能，像是400公里的最大續航里程，它將與Volkswagen ID、Buzz和Kia PV5等車型同場競爭，預計今年稍晚在歐洲和韓國先行上市。
2026 年一月台灣電動車銷售排行榜：Toyota bZ4X 奪銷售龍頭、Luxgen n7 仍在前三
2026 年一月份的台灣電動車掛牌數據出爐，和去年十二月相比，今年一月的台灣電動車市場總銷量衰退不少，從超過 7,000 輛下滑到僅有 1,100 輛左右，主要原因在於去年十二月爆量交車 5,124 輛的特斯拉 Model Y 下一批新車仍未到港。
Skoda 全新純電 SUV 量產測試車亮相！百萬有找瞄準入門市場
去年 Skoda 發表 Epiq 全新純電概念休旅，但整體造型設計已十分成熟，相當接近量產樣貌，近日原廠釋出量產版的測試照，儘管仍以厚重偽裝包覆，輪廓與細節都和概念車相似，預計今年中旬便會投產上市，售價將落在 2.5 萬歐元（約台幣 92 萬元）左右。
環境決定論？解構歐系渦輪與日系油電的技術權力遊戲
汽車工業的發展從來不是一場純粹的科技競賽，而是一場關於地理環境、能源結構與法規導向的物競天擇，當我們觀察全球汽車動力發展的版圖位移態勢時，會發現歐系車與日系車在過去至少 30 年來走上截然不同的道路，這當然不是單純的技術喜好選擇，而是基於「生存」的演化分歧。歐洲與亞洲車廠之所以在動力路徑上產生巨大差異，本質上是因為他們面對的是兩套完全不同的考驗與難題。
台南永康汽車維修職人 以汽車隔音為起點 深入靜音每一細節
地方中心/綜合報導 南部汽車隔音工程職人轉型《輾進汽車隔音工作室》的起點 高速行駛時的胎噪與風切聲，不僅干擾音樂與對話，更直接影響駕駛的專注度與乘車舒適度。隨著需求提升，越來越多南部車主開始尋找專業的 […]
交部整合春節與和平紀念日連假 啟動交通疏運
交通部表示，一一五年春節連假自二月十四日（週六）起至二月二十二日（週日）止，共計九天；和平紀念日連假則自二月二十七日（週五）起至三月一日（週日），為期三天。由於兩段連假時間相近，交通部已責成各疏運單位整合規劃，視為一段長天期假期，全面啟動交通疏運應變措施，以因應返鄉與旅遊人潮。在公路部分，高速公路於尖峰時段及重點路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控與開放路肩等措施，並調整免收通行費時段，於二月十七日（農曆初一）至二月二十二日（農曆初六），及二月二十七日至三月一日每日凌晨零時至上午五時免收費用，鼓勵民眾避開尖峰時段行駛。省道方面，連假期間特定時段台九線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及二十一噸（含）以上大貨車通行，並同步實施大客車優先措施。為分散車流、降低道路壅塞，鐵公路 ...
汽車隔熱紙透光率新制2/28上路 初估每年影響41萬輛新領牌車主
「汽車隔熱紙透光率法制化」將於2月28日正式實施，除規範新車的前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率也須在40%以上。交通部今天(3日)初估，每年將影響41萬輛新領牌車主。 交通部長陳世凱去年2月針對人、車、路推出「道安三支箭」，其中一箭就是要將汽車隔熱紙透光率法制化。隨後公路局也在同年6月底公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，並修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，將自今年2月28日起施行新制。 新制規範第一次申領牌照的大、小客貨新車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率都要達70%以上、前側窗透光率則須在40%以上；至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，除前擋70%以上、其餘側窗及後擋風玻璃均為40%以上。以確保駕駛人行車視野清晰、提升行車安全。 交通部政務次長陳彥伯3日表示，新制不影響現有車輛，但將影響每年新領牌車主大約41萬人。陳彥伯說：『(原音)這次隔熱紙的法制化是針對新車、所謂新登檢領照車輛，每一年大概會有41萬輛的新車要納入這樣的管理方式。那新車以後在定期檢驗的時候，會去做車窗隔熱紙標誌的檢驗，如果不符合相關的規定，就依照「道路交通管理處罰條例」17條的
Mercedes-Benz 140週年鉅獻全新小改S-Class(深度介紹)
Written by: Bear為了慶祝卡爾賓士(Carl Benz)於1886年發明汽車140週年，全新S-Class成為終極象徵。作為全球最暢銷的豪華轎車，它在每個細節上都經過細緻打磨，確保它始終是同級車的標竿。它不僅僅是旗艦車型，更體現了品牌的精髓：開拓精神、工程卓越與工藝，以及那種無可錯認的「歡迎回家」的感覺。S-Class最新進化帶來一代以來最全面的更新，並在Mercedes-Benz史上最具雄心的產品發表計畫中扮演領導角色。超過50%(約2,700個零件)都是全新開發或重新設計，這再次證明了品牌對志向、工程與數位化雄心與進步的傳承。
正2026年式Mazda全車系抵台！歡慶CX-5全球熱銷破500萬台、本月入主享7年原廠保固與專屬禮遇
迎接金馬奔騰的全新氣象，Mazda希冀在新年的每一哩路上，都能以「Smile Every Mile」陪伴車主共創充滿笑容與愉悅的移動日常。為了讓每位消費者都能輕鬆找到心儀的移動夥伴，台灣馬自達不僅以多元車型陣容，為不同生活樣貌的車主打造豐富精采的擁車生活，更進一步於2月份提供長遠無虞的原廠守護及彈性財務方案。
獨家》愛車停路邊車格內卻收罰單！ 警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格，這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示，是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。 #台北市 #停車格 #罰單 #違規停車 #申訴 #交通規章
悚! 聯結車為閃避迴轉車 失控撞車再撞進早餐店
南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導3日上午11點多，嘉義縣朴子市台19線發生聯結車撞進早午餐的車禍。一輛小貨車要迴轉，卻沒注意到對向的聯結車，硬是轉過去，導致聯結車煞車不及撞上，接著又去撞路旁另一輛小貨車，再失控衝進早午餐店才停下來，所幸當時早午餐店沒有客人。聯結車駕駛和小貨車駕駛都受傷送醫，沒有生命危險。嘉義縣朴子市台19線發生聯結車撞進早午餐的車禍，釀2人受傷。（圖／民視新聞）監視器畫面，一輛小貨車開到十字路口停下來，準備要迴轉，等到對向小轎車開過去之後，他沒有馬上轉而是等了幾秒鐘，但這時對向一輛聯結車正疾駛而來，小貨車司機不知為何沒有看到，這時才開始要迴轉，導致聯結車駕駛來不及反應撞上，接著撞上停在路旁另一輛小貨車，然後撞進路旁的早午餐店才停了下來。早午餐店家：「我在煮麵，聽到碰一聲先跑，往裡面跑，我的整個檯子都移位了，我要趕快先關火，嚇到真的有嚇到。」受害小貨車駕駛：「他要閃那個藍色的迴轉，那砂石車撞到房子，然後再來就撞到我那一台車。」嘉縣警交通事故處理小組小隊長葉俊志：「葉姓男子駕駛大貨車，由南往北行駛行經該路段，閃避不及撞擊迴轉車輛後，再撞擊停放於路旁卸貨之臨停自小貨車，及早餐店造成3部車輛交通事故。」聯結車為閃避迴轉的小貨車，失控撞進路旁早午餐店，釀2人受傷。（圖／民視新聞）車禍地點就在嘉義縣朴子市台19線上，聯結車頭整個被壓扁，駕駛被卡住動彈不得，消防人員抵達後，趕緊出動工具破壞車門，才將36歲的駕駛救出，連同小貨車駕駛一起送醫。嘉縣朴子消防分隊小隊長蔡文嘉：「男性36歲司機脫困救出，經評估人員意識清楚，主訴頭暈頸部疼痛腳麻，另自小貨車男性22歲司機救出，主訴肢體外傷。」受害小貨車駕駛：「若再晚半小時我看會死好幾個，那間都客滿。」附近民眾表示，這間早午餐店生意很好，幸好當時才剛開始營業，還沒什麼客人，只有業者夫妻倆在店裏，否則後果不堪設想，但店面被撞成這樣，恐怕得好一陣無法營業，得等到肇事責任確定之後才能索賠。原文出處：悚! 聯結車為閃避迴轉車 失控撞車再撞進早餐店 更多民視新聞報導最新／驚悚畫面曝光！嘉義聯結車撞進早餐店 3人送醫最新／貨物噴飛台19線！小貨車遭猛撞釀2傷 路邊早餐店也遭殃5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上
2026東京改裝車展：橫濱輪胎ADVAN定義「改裝完成度」
全球指標性改裝盛事——2026東京改裝車展（TOKYO AUTO SALON）日前於幕張國際展覽中心盛大登場。橫濱輪胎（YOKOHAMA）今年以「改裝的起點」為展覽核心，強調輪胎並非改裝的最後配件，而是決定車輛性能設定能否完美發揮的關鍵。透過一系列ADVAN性能產品與多款指標性改裝實車展示，橫濱輪胎再次向全球車迷展現其深耕性能改裝市場的霸主實力。 ADVAN性能核心：從街道到賽道的改裝邏輯 橫濱輪胎在此次車展中，透過ADVAN系列產品完整呈現了從日常駕駛到極限操駕的配置邏輯。針對性能改裝愛好者，現場展出了賽道與街道並重的ADVAN Neova AD09，以及專為賽道設計、卻可合法於一般道路使用…