隱藏式門把有致命缺陷？中國新禁令出爐，要求特斯拉、小米等電動車廠保留機械裝置

為了提升續航力與美感，電動車（EV）盛行的「隱藏式門把」風潮，如今似乎踢到鐵板，中國政府近期正式頒布禁令，成為全球第一個強制要求停止使用此類設計的國家。這項由特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）引領的流行，在過往多起致命安全事故中，都成為調查報告提及的重點後，也開始被多國安全監管機構啟動嚴格檢視。

英國廣播公司（BBC）報導提到，北京做出這項決定的背景，源於電動車當在發生事故時，潛在的「門把故障」疑慮。近期在中國境內，發生多起涉及小米汽車（Xiaomi EV）的致命車禍，這些案件都出現、疑似在斷電情況下，隱藏式電子門把無法正常彈出或解鎖，導致車內乘客受困無法逃脫。

中華人民共和國工業和信息化部（MIIT，下簡稱工信部）最新明確要求指出，自2027年1月1日起，所有新車、必須在車門內外設置「機械釋放裝置」，方可上市銷售。這也意味著，過往電動車市場中，單純依賴電子訊號彈出的門把設計，將不再符合安全規範。

小米首款電動車SU7，使用近年流行的隱藏式門把設計。（美聯社）

內外皆需具備「物理開關」

根據工信部要求，除了後車廂外的每一個車門，外部必須具備至少6x2x2.5公分的凹陷空間，確保在緊急狀況下，人類手掌能伸入操作把手。而在車內，則必須設置一個至少1x0.7公分大小的指示標誌，引導乘客如何操作機械式開關。

至於目前已進入市場的車型，將獲得兩年緩衝期，車廠必須在限期內全面更新設計。根據《中國日報》數據，在中國境內、前100名暢銷的新能源車（NEV）當中，大約有多達60%比例全採用隱藏式把手設計，因此這份禁令影響範圍極其廣泛。

日產（Nissan）在東京街頭測試自家無人駕駛電動車，他們採用傳統門把設計。（美聯社）

特斯拉也面臨華府調查

雖然這份禁令，目前僅限於中國國內市場，但考量到中國在全球汽車供應鏈的巨大影響力，此一改變勢必連動全球。事實上，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），已針對特斯拉旗艦車款Model Y展開調查，就是針對其門把故障的問題。

根據外媒報導，NHTSA已收到至少9起相關投訴，全都與2021年出廠的Model Y 車款有關，車主抱怨門把常常會突然失靈，進而導致孩童受困車內。而且，在其中的4起投訴案例中，車主甚至得被迫破窗救人。

