隱藏打卡點？ 「離婚500元」招牌超吸睛 民眾搶朝聖

帶您來看另類的觀光打卡景點！在台南市府前路上，有一間事務所的招牌，寫著「離婚500元」，褪色模樣看得出 歲 月痕跡，而它竟成為近期日本旅客造訪時的必打卡景點，社群網站上大家紛紛貼出朝聖時拍的照片；另外在高雄市同樣有隱藏打卡點，位於五福一路和光華一路口的自來水公園，把超過40公尺的廢棄舊水塔塗上七彩顏色，讓它看起來像是巨無霸七彩棒棒糖，而三多四路上的一間關帝廟，則是有全台灣最大「廟中廟」，舊廟外頭加蓋新建築，前往參拜的信眾，都能看到當年精緻華麗的屋簷。

奇美博物館、南美館或是這些古蹟，都是一般遊客印象中台南熱門打卡景點，但近期對日本旅客來說，沒來這裡拍照就像沒來過台南一樣，社群網站上的一張街景圖，寫下它已經成為旅遊景點，究竟是賣什麼關子，原來是這一面斑駁褪色的招牌，寫著離婚500元實在吸睛，民眾說：「就是吸引大家的注意，對日本人來講，應該是滿突兀。」

不少日本人，陸續PO出自己造訪時拍的照片，顯示這面招牌，早已在旅客間，形成默契式的朝聖地標，事務所代書葉美雲說：「營業30多年，正式掛這面500元招牌，差不多有20年。」

除了台南之外，在隔壁縣市高雄，也是出現有特色的隱藏打卡地標，超過40公尺的廢棄水塔，原本已經生鏽掉漆，但經過設計師的巧手彩繪，它成了一支專屬高雄的七彩棒棒糖，高雄當地民眾說：「當一個地標可以啊，作用不大，大概是3、4年前，有重新設計，婚紗(拍攝)有看過一兩次。」

不少新人也特地前來取景拍攝婚紗照，而這一處廟宇，乍看之下和普通廟宇沒什麼兩樣，但仔細看神尊上方蓋著屋簷古色古香，原來這一間位在三多四路上的關帝廟，是全台最大的廟中廟。

高雄當地民眾說：「沒有東西逛的話，可以去踩點一下。」高雄意誠堂關帝廟主委洪榮豊說：「(指示)保留它原來的風貌，但是就有一些困難點，然後就是以保留最大部分，所以目前可以講是全台灣最大間的廟中廟。」從招牌、水塔再到藏身市區的特殊廟宇，因為一張張照片在社群間悄悄發酵，對外國旅客來說，也成為最有在地味道的景象之一。

