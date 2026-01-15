隱藏版彰化田尾祕境！《藝術很有事》開箱「香久園」 宛如走進歐洲詩意花園風景

〔記者董柏廷／台北報導〕公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》全新第7季，將於1月10日起，每週六下午2點半於公視頻道播出。製作人徐蘊康表示，首集推出山聲花語專輯，其中《開箱香久園 春日限定花園》帶領觀眾走進位於彰化田尾的祕密花園。這座花園由兩位愛花人謝丞傑與匡易共同打造，兩人從10歲就愛上種花，並將花卉育種視為藝術創作，充滿未知與驚喜。

走進香久園，映入眼簾的不是整齊劃一的花海，而是一座會隨風流動的花園。草花高低錯落、色彩柔和，營造出被植物包覆的空間感。節目中以貝里尼歌劇諾瑪的聖潔女神旋律，配合草花隨風起伏的節律，彷彿將人帶往歐洲庭園的詩意風景。

兩位愛花人也分享了他們對台、日公共園藝的獨到觀察。憑藉多年的植栽經驗與日本名園參訪閱歷，他們在節目中解析日本花園引人入勝的多層次美學，為種花同好提供專業的觀賞視角。香久園的花園場景，展現了人與自然共生的美感，也成為藝術與生活交會的最佳示範。

1月正值香久園揭開序幕，透過影片觀眾能領略花園的療癒魅力，《開箱香久園 春日限定花園》完整影片也已於《藝術很有事》youtube頻道上架(https://www.youtube.com/watch?v=7loJDm0D6uU)。

