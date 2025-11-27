隱藏版景點? 高雄某飯店高樓景 驚見"東京鐵塔"既視感

南部中心／陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導

有民眾分享，入住高雄一間飯店的13樓，打開窗簾，發現遠方一座紅白相間的鐵塔，讓他有種看到東京鐵塔的既視感，文章隨後也在網路上發酵，大家都好奇，這難道是高雄的隱藏版景點嗎？





高雄有「迷你版」東京鐵塔？ 隱藏版景點真實樣貌曝光

日籍YouTuberMana也曾拍影片，分享這迷你版的東京鐵塔。（圖／臉書@我是Mana提供）





有網友在社群平台分享，入住高雄一間飯店的13樓，靠近窗台，拉開窗簾，沒想到驚喜映入眼簾，遠方一座紅白相間的鐵塔，讓他瞬間有種東京鐵塔的既視感。民眾表示，是像那個...東京鐵塔吧、覺得蠻像東京鐵塔的，很有創意啊、影片看起來是蠻像的，會吸引我想訂房入住。

高雄有「迷你版」東京鐵塔？ 隱藏版景點真實樣貌曝光

高雄版東京鐵塔，原來是警用的無線電通訊鐵塔，不管是高度、用途，都和東京鐵塔大不相同。（圖／民視新聞）





不僅入住高樓層房間，打開窗簾就能欣賞，在飯店的健身房，也能邊運動邊欣賞鐵塔，其實在客人間，早就流傳已久。飯店行銷業務經理詹雅如表示，因為其實我們蠻多客人私下就已經在講了，今天剛好就是有人一直跟我們講，包括我們隔壁是超商嘛，然後超商老闆也跟我們講，你們那邊可以看得到東京鐵塔耶。

不只台灣人認證，就連日籍YouTuberMana也曾拍影片，分享這迷你版的東京鐵塔，讓她彷彿一秒回到家鄉日本。隱藏版景點，就在高雄市警察局勤務大樓的頂樓，原來這是警用的無線電通訊鐵塔，高度約25公尺，主要做為無線電接收、傳送訊息使用，和實際的東京鐵塔比一比，明顯小巧可愛許多，用途也大不相同。民眾表示，以為是一個裝飾而已，就一個普通的建築，沒想到它背後是有用處的。全高雄總共有兩處無線電通訊鐵塔，這回網友PO文分享，還有人搞笑問，晚上會不會有點燈儀式，儘管應該有難度，但也意外掀起話題。





