隱藏版校園秘境！大葉大學紅花風鈴木悄悄盛開

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春天腳步近了，大葉大學校園也悄悄換上粉紅新裝。隨著各地洋紅風鈴木陸續進入盛開期，大葉大學外賓停車場的紅花風鈴木近日熱情綻放，一樹樹粉紅花朵迎風搖曳，宛如為校園揭開春天序幕，吸引不少師生與遊客駐足拍照。

隱藏版校園秘境！大葉大學外賓停車場的紅花風鈴木盛開，粉紅花海隨風搖曳，成為校園內吸引師生與遊客的春日景觀。（大葉大學提供）

踏入大葉大學校園，沿著校道漫步，你或許不會注意到停車場旁那排靜靜守護的紅花風鈴木。總務長汪漢英說，這些校樹是學校的象徵，也是校園四季的亮點之一。「每逢花季，整片洋紅花海像是向來訪者獻上溫柔的迎賓禮，帶著淡淡香氣，微風搖曳間，花瓣落下，彷彿漫天飛舞的粉色雪花。」

不只是紅花風鈴木，校園內還有多處隱藏的秘境。校門口前的愛心樹散發溫暖氣息，管理學院旁的小葉欖仁林形成一片天然綠蔭，讓人忍不住駐足深呼吸；綠色停車場的大葉濕地、水濂池旁的工學院草坪，以及造型獨特、光影交錯的圖書館建築，都是不經意間的絕美取景點。每一步都像在尋找一個屬於自己的春日角落，光影、花影和微風交織成獨特畫面，都是師生與遊客取景的熱門地點。

汪漢英指出，大葉大學座落於參山國家風景區境內，擁有得天獨厚的自然資源與生態環境。校園四季花木各具特色，從冬末的梅花、櫻花，到春天盛開的風鈴木、梨花與杜鵑花，每一季都有不同的花香與色彩層次。小葉欖仁、春不老等常綠植栽相互映襯，既增添綠意，也為昆蟲與鳥類提供棲息之地。

在這片被花木環繞的秘境中，季節更迭悄然上演。微風拂過，花瓣飄落，空氣中彌漫著淡淡花香，鳥鳴聲與昆蟲低吟交織成自然交響曲。無論是散步、拍照，還是靜靜坐在樹下沉浸其中，都能感受到大葉大學獨特的春日魔法一種只屬於這片秘境的靜謐與浪漫。