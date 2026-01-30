隱藏版秘密美食！有好吃麻辣麵的懷舊咖啡廳

《秋紅肚房》真是間秘密美食喲，平常根本不會路過，如果不是事先知道這裡有間店，那就錯過軟嫩入味的牛腱牛肚以及好吃夠勁的麻辣麵了，除此之外這裡也是間被植物環繞、結合文創的懷舊風老宅咖啡廳喲！

為什麼說《秋紅肚房》是隱藏版的秘密美食？雖然《秋紅肚房》位於公館商圈一帶，位置卻是在仿若遺世獨立的寶藏巖中，所以囉，如果不是事先知道這間店，平常根本不會路過，

好喜歡《秋紅肚房》的環境，有許多我愛的點，植物系、老房子、懷舊等都是我平常喜歡的餐廳風格，在《秋紅肚房》一次滿足了。

《秋紅肚房》是台南「健泰牛肉湯」第二代所創，以媽媽的名子「秋紅」來命名，延續牛肉湯店的手藝，除了正餐，這裡也是間咖啡廳，有提供飲品及甜點，所以不管是想吃碗麵或是喝杯咖啡享受時光都可以。

點了兩份麵跟一杯飲料，好喜歡這種感覺，有我愛的麵食料理，還有復古文藝感，簡單的一杯冰淇淋紅茶就點出喫茶屋的情調，來吃個麵就能享受如此浪漫真棒喔！

冰淇淋紅茶

冰淇淋紅茶綴上一只紅豔豔的櫻桃，看上去俏皮又可愛，味道也不錯，紅茶有點古早味的調調，冰淇淋也很香，雖然冰淇淋單吃稍微有點偏甜，但卻是香濃美味，配上不太甜的紅茶正正好。

花椒牛油拌麵

網上很多人推薦這道麵，讓我也起了好奇心，確實美味，如果喜歡花椒就不要錯過這道麵，因為這道麵的麻感很強，雖然辣度不重，但吃一口就有被麻到，麻感會逗留在口中一陣子。

麻辣辣的細麵條在嘴裡滑溜奔騰，口感極佳，那有著滷香的筍絲是絕配，帶出古早風格的美味，在一片麻辣中，脆脆的蔥絲再增添爽口及另一種風格的辛香，那只溏心蛋也很美味，香濃的蛋黃流淌入口，成了這道香辣拌麵中溫柔的存在。

招牌腱肚溏心拌麵

牛肚跟牛腱好吃耶，兩者都相當軟嫩入味，香嫩嫩的，咬起來不費勁，鹹香也恰好，而拌麵的滋味跟剛剛的花椒牛油不一樣，這道麵以滷香為主，整體香氣沒那麼厚重也沒什麼麻辣感，反倒是多了一點甜味，但也蠻好吃，一樣是風味十足！

以上，藏在寶藏巖的美味麻辣麵，分享給大家。

秋紅肚房

地址：臺北市中正區汀州路三段230巷43號





