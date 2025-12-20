隱藏版耶誕樹！99隻3色熊大PK逾300隻泰迪熊 民眾搶拍

隨著耶誕節腳步逼近，台北市出現多處別具特色的隱藏版耶誕樹，為民眾帶來不一樣的拍照體驗。其中包括中山區由99隻熊大玩偶堆成的可愛耶誕樹、松山區一座被讚譽為「台北最美隱藏版」的22米高金控公司耶誕樹，以及連鎖賣場創意十足的「乖乖」耶誕樹。這些獨特的耶誕裝置不僅吸引眾多民眾駐足拍照，更為商家帶來可觀的業績成長。

99隻熊大玩偶堆成耶誕樹。（圖／TVBS）

位於中山區的LINE FRIENDS熊大主題店推出全台第一個也是唯一用熊大堆成的三米高耶誕樹，使用米白、奶茶和深咖啡三種顏色的熊大玩偶，總計99隻熊大打造出壯觀又可愛的耶誕樹。許多民眾一進門就被這可愛的景象吸引，有人表示從未見過這麼多熊熊在上面，猜測約有二、三十隻左右；也有民眾因為看到這棵特別的耶誕樹才特地進店，認為非常有耶誕氣氛，並猜測約有八十到100隻熊大。

超過300隻泰迪熊打造耶誕樹。（圖／高雄洲際酒店提供）

類似的創意也出現在高雄一間飯店，該處打造的泰迪熊耶誕樹更是使用超過300隻玩偶，吸引許多民眾前往拍照。

金控公司外面的耶誕樹有飄雪燈光秀。（圖／凱基金控提供）

松山區一間金控公司外的廣場則設置了一棵22米高的耶誕樹，被網友形容為「台北最美的隱藏版耶誕樹」。這棵耶誕樹不僅有絢麗繽紛的燈光秀，最上方的星星還會飄雪，讓人驚呼連連。一位公司員工表示，今年的裝飾特別漂亮且隆重，包括燈光秀和雪花效果，晚上通常會有十幾二十個人前來觀賞。

賣場用多包乖乖串成耶誕樹。（圖／TVBS）

連鎖賣場也搭上耶誕節商機，利用貨架上的串掛條和呼拉圈，將多包椰子口味的綠色乖乖串在一起，製作成極具創意的耶誕樹。連鎖賣場公關張君鴻表示，完成這樣的裝置至少需要一個多小時，從11月開始進行布置後，餅乾銷量大約成長一成以上。他還建議消費者在家中可以使用耶誕樹、衣架或吊鉤環來做層次的疊法，創造獨特的裝飾。這些隱藏版耶誕樹因其獨特少見的樣式，成功吸引大批民眾停下腳步，為大家留下最夢幻的耶誕回憶。

