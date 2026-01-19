隱藏版通勤神技！台北到南港35元8分鐘直達 網推爆：有座位、像出去玩

在台北通勤，上班族通常會選擇公車或捷運，近日有網友從台北搭乘高鐵到南港，直呼票價才35元，車程僅8分鐘，省時又便利。這種通勤方式也吸引一票人大讚，很多人提到，比捷運才多5元，通常都有空的座位，不用人擠人；還有人說，搭高鐵「有種出去玩的感覺」，比較沒有搭捷運的通勤感。

一名上班族女子近日在Threads發文並秀出高鐵自由座車票表示，第一次從台北搭乘高鐵前往南港站，車資僅35元，車程也只要8分鐘，省時又便利讓她十分驚訝。

通勤方式曝光引發熱議，雖然票價比公車多20元，也比台北車站到南港車站的捷運票價多5元，但網友紛紛留言提到好處，包括相較捷運，高鐵一站直達，速度更快，也不用與其他旅客人擠人，而且自由座車廂一定有座位。

網友分享經驗表示，「之前在南港上班的時候，趕著去分公司的時候就用這一招，非常好用」、「我以前高中在南港讀的，就是這樣回到板橋」、「速度真的快，還不用人擠人」、「CP值爆表，不然捷運站站停又擠」、「時間就是金錢」、「這應該是台北到南港最快的交通方式」、「自由座一定有位子」；也有人提到，「搭高鐵有種出去玩ㄉ感覺，比較沒有搭捷運ㄉ通勤感」。

不過，也有人提到台鐵通勤的好處，「高鐵不能用Tpass，若有Tpass可考慮坐台鐵」、「正常都會搭台鐵，跟台鐵差兩分鐘，台鐵22元不用買實體票券，班次也多」。

