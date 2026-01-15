隱藏版開支？ 軍購特別預算後續恐不只1.25兆 退將：作業維持費將暴增

陸軍裝甲584旅換裝最新型M1A2T「艾布蘭」式主力戰車，2025.12.30出動執行立即備戰操演，應對中共軍演，在北部地區進行戰備偵巡，獲得民眾矚目讚賞，士氣高昂。摘自青年日報臉書



針對在野黨立委仍在立法院程序委員會卡住「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，國防部副部長徐斯儉今天（1/15）在行政院會記者會直言，外界都認為國防部沒有說明，但問題是現在還沒付委審查，國防部沒有機會說明。不過一位退將指出，目前因為這些新採購的武器裝備都還沒有進來，包括像是新購的F-16V等，只要武器來到台灣，這後面就會衍伸出作業維持費暴增的問題，若作業維持費擺到年度預算，那也會壓縮到人員維持費，所以應該是年度預算總體增加比較好。

美國於2025年12月同意出售與美國陸軍現役同款最新型M109A7自走砲。取自US Army

然而，目前外界有部分人士認為，1.25兆特別預算若分配到國防部年度預算當中、一年增加1500億比較合理，一方面因為特別條例的執行有時間限制。

這位退役上將指出，現在F-16V（F-16 C/D Block 70）的採購交付確定延宕，恐怕8年1.25兆的軍購項目也無法如期完成。這位退役上將表示，現在的總統怎麼能夠替後面的總統先「鋪哏」，確定就是他當選，不論8年或者10年，國軍都還有「5年兵力整建計畫」以及10年建軍計劃，但這跟這次的特別預算都不同步，「豈不是否定了自己的計劃？」而國軍的5年兵力整建計畫，「有沒有把1.25兆的東西擺進來？怎麼會突然就插進來？」這位退役上將指出。

台灣首架F-16D Block70（F-16V）於美國南卡羅萊納州洛克希德・馬丁公司的格林維爾（Greenville）廠跑道升空試飛成功，其CFT適型油箱並未裝上。粉專「IDF經國號」授權使用

這位退將也以無人機、無人艇為例，儘管有廠商展示可以從A地透過衛星遠端遙控在B港口的無人艇出動，但是「租一個衛星頻道一個月一百萬，錢誰給你出？所有無人系統的通訊頻道，相關單位對於頻寬都沒有探討，那這些錢是不是應該也包括在預算需求內？」也就是牽涉到「作業維持費」的問題。

陸軍向美國購買的海馬士多管火箭武器系統於2025年台北國際航太國防展「國防館」展出。郭宏章攝

由於國防預算一般而言，分為國防預算分為「人員維持」、「作業維持」與「軍事投資」三大項目，原則上都是三等分，而武器裝備採購基本上屬於軍事投資。而6月中旬時，國防部長顧立雄不支持藍白推動的國軍志願役加給提高為3萬，理由是大幅增加歲出，可能會排擠到現在其他有關作業維持費、軍事投資的支出，也是考量三大項目的平衡性。

對此，退將也點出，這次國防部推動的特別條例匡列的軍事採購預算大幅提高，衍生出的問題是經費是否只能用於軍事投資？

F-16 C/D Block 70新型座艙上方為「抬頭顯示器」（HUD），可顯示任務電腦MMC上重要飛行資訊。新型F-16裝置「自動防撞地系統」（Automatic Ground Collision Avoidance System，簡稱Auto GCAS），未來台灣的構改F-16V Block也將加裝Auto GCAS，能在戰機高度過低時接手飛操系統，挽救飛官生命。Lcokheed Martin

這位熟悉對美軍購的退役上將指出，目前因為包括F-16 C/D Block 70（新建造的F-16V）等都還沒有進來，只要武器來到台灣，這後面就會衍伸出「作業維持費暴增」的問題，如果作業維持費擺到年度預算裡面，那也會壓縮到人員維持費，所以應該是年度預算總體增加比較好，因為可以依照人員維持、作業維持與軍事投資來分為三等份切割。

