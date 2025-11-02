隱藏痛風補給 菊島馬拉松退燒

「菊島澎湖跨海馬拉松」，今年把痛風海鮮默默改移到第3站補給站後，大部分跑者都直接略過，不若往年受歡迎。（許逸民攝）

邁入第8屆的「菊島澎湖跨海馬拉松」2日在西嶼西台登場。不過，今年因宣傳不力，加上過去主打的「痛風海鮮餐」美食補給搞成「隱藏版」，自砸「龍蝦馬」招牌，人數滑落剩8成，首站複製的文康早餐街形式，更乏人問津，就連「默默」退居到第3站的龍蝦等海鮮美食補給站也遠不如往年熱絡。

「菊島澎湖跨海馬拉松」原本在歷年整合超過80道包括龍蝦海鮮等在地美食補給下，名氣直線竄升，去年更成功招來16個國家近150位國際選手，共4151位跑者。但今年雖來19個國家，但只有101位國際選手，加上台灣本島2664位選手與澎湖在地選手678位，僅3443位跑者參與。

廣告 廣告

今年主辦機關擔憂跑者如往年，在第一站看見滿桌滿滿海鮮就食慾大開，甚至流連忘返在補給站後就不跑了。因此，一反往年，首站僅複製馬公文康早餐街的油條、饅頭、清蒸肉圓等早餐，把主打的龍蝦、螃蟹等在地海鮮改放到第三站竹灣補給，結果反造成首站補給被直接無視；以為被「糊弄」的跑者，跑到第3站才發現「隱藏版海鮮」，卻已經沒胃口了，也讓以往建立起來的超澎湃「痛風海鮮餐」運動觀光信譽頓失。

而澎湖縣政府為活絡冬季旅遊市場，投入4000萬元經費辦理「2025冬遊澎湖消費券」活動，自1日起發放，首日有754名非澎湖籍旅客領取500元消費券。

然而2000餘位參與「龍蝦馬」運動觀光的旅客卻不見得都能受惠，有部分人因早在1日之前就先入境觀光再參加這運動賽事，以致這幾天雖仍在澎湖吃住和旅遊，卻不具資格領取，也引來不平抱怨。

澎縣府指出，消費券等同現金，可於澎湖當地各行各業使用，發放至明年1月31日（兌換完即止），凡非澎湖籍旅客入住合法旅宿1晚，可憑交通入境證明、身分證明及住宿證明領取500元消費券與刮刮樂1張。