隱身北屯住宅區的療癒系小店！只有8個座位的迷你甜點店，還有超萌店貓陪你吃蛋糕

最近有點甜食上癮，週末吃完午餐後都會想找間甜點店吃個蛋糕，跨年前來到這家▸甜蒔 CAFE & BAKING STUDIO◂藏身在台中捷運文心中清站附近的小巷弄裡，裡頭還有二隻可愛店貓哦！

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

循著導航來到甜蒔，位在住宅區裡前來時請放低音量以免打擾到周邊住戶囉！

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

甜蒔店裡超迷你的，總共只有8個座位，我們這天是坐在外頭的吧台座位區，幸好天氣不冷不熱坐外面還算舒服。

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

店家每天供應的品項都不太一樣，可以看一下店家當日IG限動或脆發佈的品項有哪些。

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

我們這天抵達的時候大概下午3點半，甜點已經所剩不多囉，想吃的草莓蛋糕都沒有啦

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

飲品菜單如下，選擇也還蠻多的。

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

等餐的同時還可以店貓玩一下，一隻叫妮妮一隻叫娜娜，都是很漂亮的小女森～

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

麝香葡萄生乳蛋糕

圓圓的造型真是可愛～

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

蛋糕體吃起來比較像海綿蛋糕，鮮奶油比較不是蓬鬆輕柔感，吃起來會蠻有存在感的但不會膩口。

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

麝香葡萄給的很多，整體甜度也挺剛好的！

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

72%黑生巧巴斯克

上方的黑生巧口感紮實，吃起來是苦甜風味，巴斯克蛋糕則是會慢慢化開在嘴裡的感覺。

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

強生很喜歡上面脆脆的巧克力脆片！

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

熱拿鐵

有可愛的心型拉花，喝起來有一種特殊的香氣。

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

桂花蘋果氣泡飲

這兩種風味混在一起算是蠻奇妙的組合，就看個人喜好囉！

台中｜甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

整體來說甜蒔CAFE & BAKING STUDIO是間由裡到外都可愛的甜點店，老闆娘很熱情之外店貓也很可愛，看起來似乎還是比較以外帶為主，要不是座位偏少也偏小會蠻想再久坐一點的，在附近想吃個甜點的話可以來試試囉！

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

地址：臺中市北屯區大連西路28巷5號

電話：0988 091 424

營業時間：12:30-18:00（週三週四公休，其餘請見IG公告）

IG：https://www.instagram.com/laidiansweet/

