隱身南港的綠色秘境！漫遊茶山步道品味包種茶香 O²走讀之旅好清新
記者/李明真報導
提及包種茶，大家習慣冠上「文山」二字，不過事實上，台灣包種茶的搖籃其實是在南港，沿著舊莊街蜿蜒上山，喧囂漸遠，綠意漸濃，空氣中逐漸染上淡淡的茶香與桂花香，接著映入眼簾的南港茶葉製造示範場，不僅僅是展示歷史的場館，更是活生生的茶文化據點，這裡免收門票，環境清幽，在地農會、社區協會也常在此舉辦製茶或手作活動，帶領民眾更深入地認識當地的茶文化，而此處群山環繞的地方，不僅擁有悠久的茶葉歷史，還擁有好幾條親民的山林步道，空氣清新，假日不妨來一趟舒爽的O²走讀之旅。
茶葉製造示範場周圍的山徑是步道愛好者的天堂，深入山林的森林棧道，綠樹成蔭，清新的空氣和美麗的自然景觀，讓人身心舒暢。走在棧道上，彷彿與大自然融為一體，所有的煩憂都被這片寧靜的森林所驅散。而最新完工的環山步道及周圍自然環境，有著「台北最東邊祕境」之稱，未受人為侵害的山區環境，造就每年初夏熱門的「夜訪火金姑」系列活動，來此不僅能觀察螢火蟲生態，還能遠眺台北101大樓，走在步道上，一旁的裝置藝術也讓人眼睛為之一亮！
Q版的文字造景，吸引大批遊客駐足拍照，而最讓人好奇的，還有用周邊木頭搭建而成的昆蟲旅館，充滿自然野趣，這座旅館是益蟲的微型棲地，能增加生物多樣性，特別是為獨居蜂、瓢蟲等益蟲提供產卵與棲息空間，而蜂類能為植物授粉並抓捕害蟲，解決蟲害問題，深化生態多樣性，同時具環境教育的重要意義。
南港身為全台第二大桂花種植地，桂花又是南港區花，早期為了使包種茶香味更加濃厚，茶農們便在茶園中種植桂花來提升香味豐富度，因此也造就舊莊產出的包種茶在香醇口感中，帶有一絲桂花獨有的香氣。在地的農業團體也會推出品味桂花步道、採桂花與製作桂花釀的相關體驗行程。春、冬兩季，茶山的茶農也會開放部分茶園，讓民眾戴斗笠、背茶簍體驗採茶與製茶的茶鄉風情。
南港茶山可說是臺北人的後花園，社區中的茶山生態、文化與產業，每年皆會在特定季節中舉辦許多相關活動及展覽，除了推廣茶鄉多元發展外，也讓民眾更加了解社區的獨特性，非常歡迎大家來到舊莊體驗茶文化。搭乘大眾運輸工具的民眾，也可搭乘捷運至昆陽站，轉乘小5公車至「茶葉製造示範場」站進行參訪，或步行即可抵達環山步道入口。
